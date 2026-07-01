Calo delle nascite, la Svizzera ha un problema con il terzo figlio

Una grande fortuna con conseguenze economiche: in Svizzera crescere un figlio costa fino a un milione di franchi. Keystone / Gaetan Bally

Le persone senza figli sono la ragione principale del drastico calo dei tassi di natalità in tutto il mondo. E poi c'è la Svizzera, con una sottile differenza.

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Marc Leutenegger Scrivo di sviluppi demografici, tendenze sociali e dibattiti in Svizzera. Sono entrato a far parte di SWI swissinfo.ch dopo 15 anni di lavoro presso un giornale locale di Zurigo.

La gioventù sudcoreana si definisce la “generazione N-po”. La “N” sta per un numero indefinito, “po” per la rinuncia forzata a tutto ciò che un tempo sembrava scontato: una casa di proprietà, la carriera, i figli. Con soli 0,7 figli per donna, il Paese asiatico ha raggiunto il tasso di fertilità più basso del mondo.

La causa principale è considerata l’ambiente competitivo. “I genitori ritengono irresponsabile avere più di un figlio, perché il sostegno a quel singolo figlio nel sistema educativo divora già così tante risorse”, afferma Mikko Myrskylä, direttore del Max Planck Institute per la ricerca demografica. Inoltre, esistono forti incentivi a rinunciare del tutto ad avere figli. Le opportunità di carriera per le donne in Corea del Sud, ad esempio, vengono drasticamente ridotte dalla maternità.

Nella maggior parte dei Paesi europei, questa cosiddetta “penalizzazione della maternità” (Motherhood Penalty) è molto meno pronunciata. Ciononostante, la mancanza di prime nascite è la ragione principale del calo dei tassi di natalità.

Dal 70 al 90% del calo in gran parte d’Europa si può spiegare in questo modo, dice Myrskylä. “Il primo figlio è la cruna dell’ago, ed è proprio questo l’aspetto che la maggior parte delle misure politiche non coglie”.

Il terzo figlio innesca un nuovo livello di vincoli

E in Svizzera? Nel Paese alpino, che non fa parte dell’UE, con le sue alte montagne, i suoi salari e i suoi costi elevati, le cose, come spesso accade, sono un po’ diverse.

Il tasso di natalità in Svizzera è attualmente di 1,29 figli per donna, al di sotto della media UE di 1,34. Secondo Laura Bernardi, professoressa di demografia e sociologia all’Università di Losanna, nella Confederazione solo la metà del calo degli ultimi cinque anni è dovuta alla diminuzione delle prime nascite. Il resto è la conseguenza di una tendenza verso famiglie più piccole. “La Svizzera registra un minor numero di coppie che hanno un secondo e soprattutto un terzo figlio”.

Mentre nel periodo citato le prime nascite sono diminuite dell’8,5%, la Svizzera ha registrato un calo del 9,0% per le seconde e addirittura del 13,6% per le terze. “Molte persone diventano quindi ancora genitori, ma si fermano dopo il primo figlio”, rileva Bernardi.

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Anche se desiderassero un altro figlio, molte famiglie svizzere raggiungerebbero un punto in cui questo sarebbe difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario e strutturale, afferma Bernardi. “Questo perché la struttura dei costi dei figli in Svizzera è altamente non lineare”. Il primo figlio, ad esempio, richiede adattamenti come l’organizzazione della custodia, una riduzione del grado di occupazione e talvolta un cambio di abitazione. “Questi cambiamenti sono però spesso gestibili all’interno di un sistema a doppio reddito”.

Il secondo figlio aumenta ulteriormente i costi, ma secondo Bernardi può ancora essere gestito con un’organizzazione simile. “Il passaggio al terzo figlio innesca tipicamente un nuovo livello di vincoli: spesso richiede molto più spazio abitativo, maggiori spese per l’assistenza all’infanzia e un’ulteriore riduzione del grado di occupazione”.

Il Paese più caro del mondo

Verstärkt wird die Problematik durch die notorisch hohen Lebenskosten. Im Cost of Living Index 2026 belegen Schweizer Städte die ersten sechs Il problema è aggravato dal costo della vita notoriamente elevato. Nell’indice del costo della vita 2026, le città svizzere occupano i primi sei posti, relegando New York, la metropoli per eccellenza, al settimo rango.– und verweisen New York, die Weltstadt schlechthin, auf Rang 7.

Già 10 anni fa, i media statunitensi ipotizzavano che a Manhattan il terzo figlio fosse diventato il simbolo di status per eccellenza. Questa reputazione è da tempo attribuita anche ai terzi figli in Svizzera, soprattutto nelle grandi città.

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Crescere un figlio costa ai genitori in Svizzera almeno mezzo milione di franchi. Se si include anche la perdita di guadagno dovuta al lavoro a tempo parziale, la cifra può raddoppiare, come ha calcolato di recente il quotidiano BlickCollegamento esterno.

È vero che esistono diverse agevolazioni per le famiglie a basso reddito, ad esempio per i costi sanitari. Nel confronto europeo, tuttavia, la Confederazione ha ancora “una politica istituzionale poco generosa a sostegno della genitorialità”, come riassume Bernardi. Ad esempio, non esiste un congedo parentale flessibile e condivisibile e i costi per l’assistenza all’infanzia per il ceto medio sono esorbitanti.

Finlandia: parità di diritti e pochi figli

Il classico contro-modello è offerto dai Paesi scandinavi, dove un congedo parentale lungo e ben retribuito, così come un’assistenza all’infanzia accessibile e disponibile, facilitano la genitorialità e creano forti incentivi per madri e padri a rimanere nel mercato del lavoro. Questa politica di promozione della parità di genere e della responsabilità genitoriale condivisa facilita la combinazione di lavoro a tempo pieno ed educazione dei figli, afferma Bernardi.

Tuttavia, le prestazioni di sostegno alle famiglie da sole non garantiscono un numero elevato di nascite. Lo dimostra un confronto interno alla Scandinavia. La Danimarca se la cava relativamente bene con un tasso di fertilità di 1,50, e anche le donne norvegesi e svedesi partoriscono più figli delle svizzere. La Finlandia, nonostante le politiche a favore della parità e della famiglia, si posiziona appena davanti alla Svizzera con 1,30 figli per donna.

Il motivo: in Finlandia, la mancanza di prime nascite è ancora più marcata che in altri Stati europei. “Abbiamo effettivamente molte terze e quarte nascite. La nuova sfida è iniziare ad avere figli”, afferma la demografa finlandese Anna Rothkirch.

Le ragioni dell’assenza di figli, a suo avviso, risiedono nel crescente individualismo, nell’abuso di sostanze, nei tassi di divorzio più elevati e nella mancanza di partner idonei. Anche l’avvento degli smartphone e dei social media gioca un ruolo. “Abbiamo una crisi degli appuntamenti, una crisi della salute mentale, il tasso di nuzialità è diminuito del 50% e nulla è cambiato radicalmente in questo periodo, se non la digitalizzazione”. Si tratta di sviluppi globali a cui tutti i Paesi sono esposti.

La politica parla, ma non agisce

L’assistenza all’infanzia è una misura che ha una correlazione comprovata con tassi di natalità più elevati, afferma Rothkirch. “Questa è la base. Ma tutti danno per scontato che i figli poi arrivino da soli'”. A questo punto, individua una lacuna nella politica familiare: “Sarebbe importante sostenere i giovani adulti nella formazione di una coppia”. Rothkirch invoca incentivi affinché la creazione di una famiglia avvenga prima nel corso della vita. “Perché chi inizia troppo tardi, spesso si ritrova con zero figli”.

Mikko Myrskylä del Max Planck Institute giunge alla stessa conclusione: “La politica familiare non sembra avere questo problema sul proprio radar. Sembra che la politica parta sempre dal presupposto di una coppia già formata che, per qualche motivo, esita ad avere figli”. La questione se questa coppia rimarrà unita e come le persone formino relazioni stabili non viene affrontata.

Non esiste una politica familiare europea uniforme che possa far risalire il numero delle nascite. Gli approcci dei singoli Stati si differenziano talvolta in modo significativo. Myrskylä, tuttavia, nota una notevole somiglianza nella discrepanza tra il dire e il fare: “I Paesi europei che stanno vivendo un calo delle nascite senza precedenti tendono a produrre documenti che riuniscono i migliori esperti ed esperte di dinamiche della fertilità”. Questi contengono proposte coraggiose, ma di solito non accade quasi nulla. “La politica ha difficoltà a reagire al calo delle nascite. Sembra che stiamo entrando in un’era in cui i tassi di natalità bassissimi diventeranno la norma”.

Per la Svizzera i figli sono una questione privata

A differenza del contesto europeo, il calo delle nascite ha finora trovato scarsa eco nella politica elvetica. Recentemente, a dominare sono stati i dibattiti sull’immigrazione e sulle difficoltà legate alla crescita economica. Eppure, il potenziale sarebbe enorme, soprattutto nel campo dell’assistenza all’infanzia e in altre questioni legate alla conciliabilità.

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La politica familiare, tuttavia, ha vita difficile in una Svizzera a impronta federalista e liberale. È diffusa l’opinione che avere figli sia una questione privata.

Se la Svizzera vuole più figli, ha bisogno di un cambio di visione, afferma quindi Bernardi: “La prole dev’essere vista come un bene pubblico, poiché la prosperità e la crescita economica dipendono da un adeguato tasso di rinnovo generazionale”.

Il rischio maggiore per il tasso di natalità risiede in una convergenza di tendenze: l’incertezza economica, i costi opportunità che scoraggiano i genitori dall’allargare la famiglia, le barriere strutturali in materia di alloggio e assistenza e il conseguente continuo rinvio della creazione di un nucleo familiare. “Se questa tendenza dovesse continuare, le famiglie con un solo figlio o senza figli diventeranno la norma”, afferma Bernardi.

La Svizzera si troverebbe allora nella stessa situazione della Corea del Sud.

A cura di Balz Rigendinger

Tradotto dal tedesco e verificato da mrj

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