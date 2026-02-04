“Di fronte a una criminalità sempre più internazionale, il modello cantonale della polizia svizzera è una debolezza”

L’uso della forza da parte della polizia è oggi messo in discussione in molti Paesi. Qui, la polizia antisommossa affronta manifestanti a Berna durante un raduno contro il Forum economico mondiale. (WEF). Keystone / Michael Buholzer

In Svizzera come altrove, l’uso della forza da parte della polizia suscita accesi dibattiti. Il criminologo Daniel Fink ha appena pubblicato, insieme a Silvia Staubli, un’opera dedicata alla polizia in Svizzera. Il libro mostra come il modello di polizia elvetico continui a poggiare ampiamente sul federalismo, mentre la criminalità tende a internazionalizzarsi.

10 minuti

Negli Stati Uniti, le operazioni della polizia dell’immigrazione (ICE) provocano la collera di un’ampia parte della popolazione, rabbia che si traduce in enormi manifestazioni nelle strade. In Svizzera, l’immagine della polizia è stata offuscata da diversi scandali che hanno recentemente coinvolto, ad esempio, la polizia di Losanna, con la scoperta di messaggi razzisti scambiati su applicazioni di messaggistica e la morte di un cittadino nigeriano durante un controllo antidroga.

Intitolata La polizia in Svizzera, l’opera firmata da Daniel FinkCollegamento esterno e Silvia Staubli è appena uscita nella collana “Savoir Suisse”. Specialista della statistica criminale, Daniel Fink vi affronta le sfide attuali con cui devono confrontarsi le autorità di polizia, tra efficacia operativa, legittimità democratica e vincoli del sistema federale.

Daniel Fink Daniel Fink è membro associato della Istituto di scienze criminali dell’Università di Losanna. È stato docente alle Università di Losanna e Lucerna e ha diretto per 15 anni la sezione “Criminalità e diritto penale” dell’Ufficio federale di statistica. Ex delegato del Comitato internazionale della Croce Rossa, è stato anche membro del Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura dal 2018 al 2024. Da trent’anni pubblica ricerche sui temi della polizia, della giustizia e della detenzione, tra cui il libro La prigione in Svizzera, anch’esso pubblicato nella collana Savoir Suisse.

Swissinfo: La vicenda dei contenuti razzisti e sessisti nei gruppi WhatsApp della polizia losannese, evocata nel vostro libro, ha profondamente scosso l’opinione pubblica. Interpretate questo episodio come un disfunzionamento isolato o come il sintomo di un problema strutturale delle forze di polizia nella Confederazione?

Daniel Fink: L’estremismo esiste in tutte le polizie. Ovunque vi sono persone il cui unico obiettivo ultimo è fare ordine nella società, arrestare il criminale, mettendo però in secondo piano il rispetto dei diritti umani, la presunzione d’innocenza e il principio di proporzionalità.

Daniel Fink, criminologo e coautore del libro “La polizia in Svizzera” ldd

Uno studio recente, condotto nel quadro del Piano d’azione nazionale di lotta contro la radicalizzazione, ha mostrato che la radicalizzazione esiste all’interno delle forze di polizia, ma che la sua portata è limitata. Diventa però un problema quando persone radicalizzate si sostengono a vicenda, quando regna l’omertà sugli abusi, come è accaduto a Losanna.

Non è nemmeno un caso che siano avvenuti più abusi nel Canton Vaud. Il luogo di formazione dei poliziotti, l’Accademia di polizia di Savatan, è già stata ampiamente criticata per il suo orientamento securitario e il suo insegnamento militarizzato, aspetti che possono influire sui comportamenti.

Bisognerebbe riformare l’attuale sistema di formazione della polizia in Svizzera per evitare tali abusi?

Abbiamo già compiuto un grande passo avanti nel corso dell’ultimo secolo, passando da una formazione completamente localizzata a una maggiormente uniformata. L’accesso al diploma è oggi controllato da commissioni indipendenti dalle polizie cantonali.

Tuttavia, non disponiamo ancora di una formazione realmente uniforme, poiché il Paese conta sette, e presto nove, scuole di polizia, che si basano su logiche molto diverse. Ciò crea un problema di omogeneità nei contenuti dell’insegnamento.

Andrebbe inoltre migliorata la formazione sui diritti umani nella pratica di polizia. Molte ore di insegnamento sono dedicate alle modalità con cui una persona deve essere fermata, ma la formazione non insiste abbastanza sul fatto che l’intervento deve essere proporzionato e rispettoso della dignità della persona.

La fiducia della popolazione è un elemento essenziale affinché la polizia possa svolgere il proprio lavoro, come menzionate nel vostro libro. Secondo voi, queste vicende hanno indebolito la fiducia nelle forze dell’ordine in Svizzera?

Per il momento, la polizia gode ancora di un’ottima reputazione in Svizzera, secondo vari sondaggi. Ma, evidentemente, questi scandali disturbano la nostra visione di una polizia giusta e rispettosa della legge. Quando accadono eventi di questo tipo, è quindi necessario intervenire.

Penso che i responsabili politici, i comandanti e i sindacati di polizia abbiano il dovere di ricordare con chiarezza i requisiti in materia di diritti umani, di arresti, di controllo delle manifestazioni. Sono questi elementi che permettono, nel lungo periodo, di garantire la legittimità della polizia.

>> Rileggete la nostra inchiesta sul razzismo all’interno della polizia:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Razzismo “sistemico” all’interno della polizia di Losanna: un caso isolato? Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta, l’esistenza di un razzismo strutturale in un corpo di polizia svizzero è documentata pubblicamente. Ma la polizia di Losanna è un’eccezione? Di più Razzismo “sistemico” all’interno della polizia di Losanna: un caso isolato?

Nel libro sottolineate inoltre che i meccanismi di reclamo e mediazione restano spesso insufficientemente indipendenti. Si tratta di una debolezza del sistema di polizia elvetico?

Sì. La Svizzera viene regolarmente criticata per non aver istituito, in tutti i cantoni, i meccanismi di reclamo che dovrebbero essere disponibili nei confronti delle persone autorizzate a intervenire facendo uso della forza.

La situazione varia da cantone a cantone: alcuni hanno istituito un organismo all’interno del Dipartimento della giustizia, altri all’interno della polizia stessa. La Svizzera accumula così ritardo nella creazione di istituzioni che siano allo stesso tempo funzionali, realmente indipendenti e dotate del personale necessario.

La polizia svizzera è regolarmente accusata di praticare controlli sulla base delle caratteristiche fisiche. Nel 2024, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera per profilazione razziale. È oggi necessario agire di più per prevenire queste pratiche?

Sì, la polizia dovrebbe mettere in atto strumenti che permettano di controllare tali pratiche, ma anche rendere conto degli sforzi già compiuti per combattere la profilazione razziale. A questo proposito, la polizia della città di Zurigo può essere citata come modello. Dal 2018 registra, tramite un’applicazione, tutti i controlli effettuati.

Questa misura ha ridotto il numero dei controlli d’identità da circa 26’000 all’anno a 11’000. La sicurezza ne ha risentito? No, la situazione non è affatto cambiata, secondo il comandante supplente della polizia comunale.

Una delle specificità del sistema svizzero è che la polizia rimane una competenza cantonale. Questo modello federalista è una forza o una debolezza?

Oggi, sta diventando una debolezza. Il federalismo in materia di polizia è un’eredità dell’inizio del XIX secolo. Durante la Repubblica elvetica si sarebbe dovuta creare una forza di polizia nazionale, ma i Cantoni si opposero fermamente a una simile centralizzazione.

Dall’Atto di Mediazione del 1803, tutti i tentativi di centralizzazione sono falliti e le polizie cantonali sono rimaste molto indipendenti. L’Ufficio federale di polizia, fondato attorno al 1900, dispone ancora oggi di competenze limitate: il coordinamento tra i Cantoni quando sorgono casi che riguardano più di uno di essi, la rappresentanza all’estero e la messa a disposizione di strumenti per la ricerca di persone, come la banca dati dei profili del DNA.

Al di fuori di questo, ogni corpo di polizia opera come ritiene opportuno. Ne derivano dottrine e pratiche molto diverse da un Cantone all’altro. Per fare un solo esempio: alcune polizie reclutano solo svizzeri e svizzere, mentre altre accettano anche persone straniere residenti stabilmente nel Paese.

Di fronte alla criminalità informatica, al terrorismo e alle esigenze internazionali in materia di diritti umani, il modello cantonale della polizia svizzera è ancora adeguato?

Di fronte a una criminalità che si internazionalizza più che mai, questo modello mostra i suoi limiti. Ogni Cantone tende ancora a operare in una sorta di “torre d’avorio” e si tenta di compensare questa frammentazione attraverso strumenti tecnici di coordinamento. Ma tali meccanismi restano in larga misura insufficienti.

Ci si può dunque chiedere se il federalismo di polizia mantenga ancora tutta la sua pertinenza di fronte a fenomeni sovranazionali come la criminalità informatica o il crimine organizzato. A mio avviso, se il sistema non cambia, ci si avvia verso un’efficacia sempre più ridotta.

Secondo voi, come dovrebbe essere la polizia svizzera del futuro?

Avendo osservato conflitti interni in vari Paesi per il Comitato internazionale della Croce Rossa o per l’ONU, ritengo che non sia possibile vivere senza polizia in una società moderna. Una forza di polizia è necessaria, ma deve essere strettamente inquadrata e controllata, in particolare nel ricorso all’uso della forza. Deve anche essere consapevole del suo ruolo particolare e fare tutto il possibile per rendere conto di ciò che fa e di come lo fa, in modo che possa sempre essere in grado di giustificarlo.

A cura di Samuel Jaberg

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative