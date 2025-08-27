Elezioni federali 2027: partecipate al nostro grande sondaggio

In ottobre inizia la seconda metà della legislatura del Parlamento svizzero. Keystone / Lukas Lehmann



A due anni dalle prossime elezioni federali, la SSR propone di fare il punto sulle forze politiche della Svizzera con l'istituto Sotomo. I risultati di questo barometro elettorale saranno pubblicati nel corso del mese di ottobre.

Le elezioni del 2023 hanno visto l’Unione democratica di centro (UDC) registrare una forte progressione al Consiglio nazionale (Camera del popolo), con un guadagno di 9 seggi. Il Partito socialista ha conquistato due seggi in più e il Centro uno. Tra gli sconfitti figuravano il Partito liberale radicale (PLR), che ha perso un seggio, e soprattutto i Verdi (-5) e i Verdi liberali (-6). Al Consiglio degli Stati (Camera dei Cantoni), il Centro ha rafforzato la sua posizione di numero uno, guadagnando due seggi.

Da allora, le carte in tavola sono cambiate, con il ritorno al potere di Donald Trump alla Casa Bianca, le cui conseguenze si sono fatte percepire anche in Svizzera, come si è potuto constatare con il recente colpo inferto dai dazi doganali statunitensi. Le crisi internazionali, in particolare quelle in Ucraina e a Gaza, continuano a preoccupare la comunità internazionale, così come le questioni ambientali. Quali saranno gli effetti sulle prossime elezioni federali del 2027?

Per quale partito votereste oggi? Quali sono secondo voi le sfide politiche più importanti? E come valutate l’operato politico del Parlamento e del Consiglio federale? Dite la vostra!

>> Per partecipare al sondaggio, cliccate su questo link: barometro sotomoCollegamento esterno

La partecipazione al sondaggio è anonima. Le vostre risposte saranno trattate in modo confidenziale. La compilazione del questionario richiede circa dieci minuti.

