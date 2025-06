Elisabeth Schneider-Schneiter: “Il nostro rapporto con l’UE è di gran lunga l’argomento più importante”

La lobby della Quinta Svizzera è diventata più importante, afferma Elisabeth Schneider-Schneiter. Keystone-SDA

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 6: La consigliera nazionale del Centro Elisabeth Schneider-Schneiter si impegna in Parlamento per difendere gli interessi degli svizzeri e delle svizzere all'estero. Nella nostra serie "La Quinta Svizzera sotto la cupola", spiega ciò che la motiva.

Elisabeth Schneider-Schneiter è una delle figure più esperte del Parlamento federale. Giurista di formazione, da 15 anni rappresenta il Centro al Consiglio nazionale, dove siede anche nella commissione di politica estera.

Membro del Consiglio degli Svizzeri all’esteroCollegamento esterno, porta regolarmente in Parlamento le istanze della Quinta Svizzera attraverso le sue prese di posizione.

In qualità di membro del comitato direttivo di economiesuisse, la principale organizzazione mantello dell’economia svizzera, e presidente della Camera di commercio dei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, Schneider-Schneiter si impegna attivamente per una relazione regolamentata tra la Svizzera e l’Unione Europea.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola: A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’esteroCollegamento esterno”. Ogni settimana di sessione, diamo la parola a uno di loro nella nostra nuova serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

swissinfo.ch: Qual è, secondo lei, il dossier prioritario della sessione in corso?

Elisabeth Schneider-Schneiter: Dal punto di vista degli svizzeri e le svizzere all’estero, il dibattito sull’iniziativa dell’Unione democratica di centro “200 franchi, bastano!” rappresenta il tema più importante. Per questo motivo è anche prioritario per me.

L’accettazione di questa iniziativa indebolirebbe massicciamente la SSR e ciò avrebbe anche ripercussioni su swissinfo.ch. L’iniziativa avrebbe quindi un impatto significativo sulle informazioni che la Quinta Svizzera riceva tramite questo canale. Proprio in un’epoca di fake news e di carenze informative, notizie affidabili e indipendenti sono indispensabili per questo gruppo di persone.

Qual è la posizione dell’intergruppo parlamentare “svizzeri all’estero” su questa iniziativa?

È chiaro che la maggior parte dei membri la respinge, salvo gli esponenti dell’UDC, che fa parte dei promotori dell’iniziativa.

Come vede la Svizzera nel mondo in questo momento?

La Svizzera continua a godere di un’ottima reputazione. Sul piano della politica interna, stiamo conducendo un dibattito talvolta acceso sulla neutralità, che però, dal punto di vista esterno, non si pone affatto come una questione rilevante.

Il cliché di una Svizzera opportunista, che prende solo ciò che le conviene, è quindi superato?

Non sento mai queste critiche all’estero. La nostra neutralità è molto apprezzata. Siamo percepiti come un Paese stabile, con una democrazia forte e un’economia che lo è altrettanto. Certo, a volte viene ridotto a orologi, banche e formaggio, ma possiamo essere orgogliosi del nostro paese.

Come specialista in politica estera, il Rapporto sulla politica esteraCollegamento esterno è quindi importante per me durante questa sessione. Mostra in quale direzione dovrebbe andare la politica estera svizzera. Come affrontare gli sconvolgimenti politico-economici negli Stati Uniti. Come comportarsi nei confronti della Cina e dell’UE.

E qual è la sua risposta?

Il nostro rapporto con l’UE è di gran lunga il tema più importante. Proprio in tempi così turbolenti, una relazione stabile con il nostro principale partner commerciale assume un’importanza fondamentale. È in gioco anche la continuazione degli accordi bilaterali. Sarebbe auspicabile che il pacchetto di stabilizzazione Collegamento esternovenisse approvato dal Parlamento e poi, se possibile, anche dal popolo, ancora durante questa legislatura.

Ho potuto studiare questi accordi in dettaglio. Sono buoni, fatti su misura per la Svizzera. La Svizzera è stata effettivamente in grado di ottenere molto. Ora si tratta di attuarli a livello interno. Questo pacchetto di accordi sarà probabilmente messo in consultazione il 20 giugno.

Il suo partito la vede allo stesso modo?

Il Centro si è sempre impegnato a favore di una relazione stabile con l’UE e per gli accordi bilaterali. Lo farà anche questa volta.

Da anni si impegna per la Quinta Svizzera. Con quali risultati?

Finalmente abbiamo potuto dare un volto alla Quinta Svizzera in Parlamento e abbiamo lanciato numerosi temi, come il voto elettronico, le casse malati all’estero e le partnership con le banche svizzere. Questi sono successi essenziali, oltre all’adozione della Legge sugli svizzeri all’esteroCollegamento esterno, a cui ho partecipato.

Inoltre, sono lieta che siamo riusciti a costruire una forte comunità di svizzeri e svizzere all’estero durante le elezioni del 2023. Siamo riusciti ad avere buone liste con candidati e candidate della diaspora. È rimasto uno scambio regolare con i membri del nostro partito all’estero.

La lobby degli svizzeri all’estero è oggi importante, molto più di quanto non fosse all’inizio, ma non è ancora sufficiente. Ne è la prova il rigetto del mio postulato Collegamento esternoper una copertura assicurativa sanitaria per chi vive all’estero.

Ci sono stati altri colpi di freno?

Sì, la Quinta Svizzera ha perso importanza. Dalla pandemia di Covid-19 si osserva che la Confederazione si concentra sempre di più sul proprio benessere, a scapito dei dossier che riguardano ciò che accade al di fuori dei confini nazionali. Questo riguarda anche le preoccupazioni degli svizzeri e delle svizzere all’estero, che pure sono i migliori ambasciatori e ambasciatrici del nostro Paese.

Da dove nasce il suo impegno a favore della Quinta Svizzera?

In quanto specialista di politica estera, ho sempre avuto punti di contatto a livello internazionale. Viaggio molto e ho incontrato comunità svizzere ovunque. Inoltre, due miei zii sono emigrati in Canada 70 anni fa. Sono ancora svizzeri nell’anima. Ho avuto molti contatti con loro. In generale, gli svizzeri all’estero danno impulsi importanti alla politica interna

Se dovesse emigrare, quale Paese sceglierebbe?

Mi piace l’arte di vivere italiana, la cultura e il clima. Vado spesso in Liguria. Ma alla fine, amo troppo la Svizzera; è qui che sono più felice.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative