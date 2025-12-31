I volti dei membri del Governo nelle foto ufficiali per il nuovo anno
La foto di gruppo dei sette membri del Governo svizzero è un rito annuale. Anche se i consiglieri e le consigliere federali rimangono in carica a lungo in Svizzera, lo stile e il significato dell'immagine riflettono comunque i cambiamenti al più alto livello.
Per la nuova foto del Consiglio federale, Guy Parmelin – che nel 2026 detiene la presidenza svizzera, assunta a rotazione – ha voluto che fosse riflessa la “prospettiva della generazione più giovane”, ha dichiarato la Cancelleria federale in un comunicato del 31 dicembre.
A tal fine, Parmelin ha incaricato quattro studenti e studentesse di fotografia di realizzare la foto ufficiale. L’intero progetto è stato portato avanti da giovani in formazione presso la scuola professionale di Vevey.
La foto mostra i sette membri del Governo e il Cancelliere federale (a sinistra) riuniti nel Salon de la présidence, proprio accanto alla sala delle riunioni del Consiglio federale. L’immagine mostra anche i e le giovani che hanno scattato la foto. “In questo modo rendono trasparente il processo creativo e mettono in luce i vari aspetti del loro lavoro”, ha dichiarato la Cancelleria federale.
