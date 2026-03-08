Il contante potrebbe entrare nella Costituzione svizzera

Il popolo svizzero sembra determinato a garantire la disponibilità del denaro contante, iscrivendola nella Costituzione elvetica. Keystone / Gaetan Bally

Il popolo svizzero sembra determinato a preservare la disponibilità di denaro contante nel Paese, iscrivendola nella Costituzione. L'elettorato dovrebbe accettare il controprogetto con il 73% dei "sì", secondo le prime proiezioni.

Gli svizzeri e le svizzere usano sempre meno il contante, ma continuano ad amarlo. Ciò che era già emerso nel corso di diversi sondaggi della Banca nazionale svizzera (BNS) sembra riflettersi alle urne.

Le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern vedono il “sì” in vantaggio con il 73% dei voti per il controprogetto diretto del Governo e del Parlamento, mentre l’iniziativa dovrebbe essere respinta con il 55% dei “no”. Entrambe le proposte puntano ad ancorare il denaro contante e la sua disponibilità nella Costituzione, con alcune differenze di terminologia.

Anche l’ultimo sondaggio di gfs.bern prima del voto, realizzato per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), indicava che potrebbe essere il controprogetto a spuntarla con il 70% delle preferenze.

Cosa prevedono l’iniziativa e il controprogetto

L’iniziativa popolare “Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)” chiede che la Confederazione garantisca una disponibilità sufficiente di monete e banconote e che il franco non possa essere sostituito da un’altra valuta senza il consenso del popolo e dei Cantoni. Per questo motivo, il comitato promotore chiede garanzie a livello costituzionale.

La proposta è stata lanciata dal Movimento svizzero per la libertà (MLS),Collegamento esterno già all’origine di un’iniziativa popolare contro la vaccinazione obbligatoria, con l’obiettivo di obbligare la Confederazione ad assicurare l’approvvigionamento di monete e banconote.

Governo e Parlamento hanno rilanciato con una proposta alternativa da sottoporre direttamente al voto – il cosiddetto controprogetto direttoCollegamento esterno. Pur condividendo l’idea che il denaro contante e l’uso del franco siano importanti per la Svizzera, ritengono che il testo dell’iniziativa sia formulato in maniera inadeguata e raccomandano di respingerlo.

Il controprogetto trasferisce la responsabilità alla Banca nazionale svizzera, senza vincolare direttamente la Confederazione. Prevede di iscrivere nella Costituzione che la BNS è tenuta a garantire l’”approvvigionamento in numerario” – anziché, come specifica l’iniziativa, “in monete e banconote” – e che la moneta elvetica è il franco.

In sostanza, l’iniziativa vincola la Confederazione, mentre il controprogetto attribuisce questo compito alla BNS.

Gli argomenti a favore e contro

Il campo a favore dell’iniziativa sostiene che ancorare la disponibilità di denaro contante nella Costituzione è importante per la sicurezza e l’indipendenza del Paese dagli interessi dei grandi gruppi di potere, oltre che in caso di guasti elettrici, attacchi informatici o crisi.

Il denaro contante rappresenta inoltre un’alternativa al digitale per le persone più anziane o riluttanti all’uso di carte di debito, di credito o di applicazioni di pagamento come Twint. Secondo promotrici e promotori, il contante permette anche di evitare forme di sorveglianza o profilazione digitale delle spese quotidiane.

Il campo favorevole al controprogetto condivide l’obiettivo di proteggere il contante, ma ritiene necessario puntualizzarne la formulazione sulla base di “regole giuridiche precise e comprovate”, come indicato dal Consiglio federale. Sia il Governo sia il Parlamento sottolineano inoltre che il contante può rappresentare un’alternativa utile in caso di guasti informatici o problemi nei sistemi di pagamento digitali, e che può contribuire a limitare i costi delle transazioni elettroniche.

L’accettazione dell’iniziativa o del controprogetto avrebbe soprattutto un valore simbolico e non comporterebbe cambiamenti immediati nella vita quotidiana.

