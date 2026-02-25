Il “no” all’iniziativa sulla SSR è in vantaggio

L'esito del voto sull'iniziativa che mira a ridurre il canone radiotelevisivo rimane incerto, ma il no sta guadagnando terreno. Keystone / Jean-Christophe Bott

Il fronte di opposizione all'iniziativa che mira a ridurre il canone radiotelevisivo ha guadagnato terreno nel corso della campagna elettorale. Secondo il secondo sondaggio SSR in vista delle votazioni federali dell'8 marzo, i "no" raggiungono ora il 54% delle intenzioni di voto. Al contrario, sta diminuendo il sostegno all'imposizione fiscale individuale. Il controprogetto all'iniziativa sul denaro contante potrebbe invece essere approvato, mentre il Fondo per il clima sembra destinato alla bocciatura.

9 minuti

Katy Romy

Katy Romy

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all'estero. Dopo gli studi presso l'Accademia di giornalismo e dei media dell'Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Français fr Le non à l’initiative SSR fait la course en tête originale Di più Le non à l’initiative SSR fait la course en tête

“Molti indizi suggeriscono che il “no” all’iniziativa sulla SSR prevarrà, ma non possiamo darlo per certo”, commenta Martina Mousson, politologa dell’istituto gfs.bern, che ha condotto il sondaggio per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

Gli oppositori del testo, che chiede di ridurre il canone radiotelevisivo da 335 a 200 franchi all’anno per nucleo familiare, hanno consolidato il loro vantaggio, ma la partita rimane aperta. Secondo questo secondo sondaggio, il 54% dell’elettorato intende respingere l’iniziativa, che sarà sottoposta al voto popolare l’8 marzo. Il fronte del “no” ha così guadagnato due punti percentuali in poco meno di un mese. Il 44% delle persone intervistate sostiene il testo, mentre il restante 2% è ancora indeciso. Con il 58% di voti contrari, chi vive all’estero si esprime in modo ancora più netto contro una riduzione del canone che finanzia i programmi della SSR (di cui fa parte Swissinfo), sebbene non sia soggetto al pagamento. “Questo rifiuto più marcato si spiega con l’orientamento politico della diaspora, che tende a vivere in grandi centri urbani e che tradizionalmente vota più a sinistra”, spiega Martina Mousson.

Solo l’elettorato vicino all’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), il partito promotore del testo, continua a sostenere in massa l’iniziativa. E sebbene il rifiuto più netto dell’iniziativa venga dai partiti di sinistra, anche l’elettorato delle altre formazioni politiche si pronuncia contro una riduzione del canone.

La questione si intreccia con il tema della fiducia nel Governo: chi ne ha poca, continua a sostenere ampiamente la proposta; mentre chi dichiara di fidarsi dell’Esecutivo federale, vi si oppone chiaramente.

Il fronte del “no” è cresciuto in quasi tutte le categorie di reddito e livelli di istruzione. “La tendenza al ‘no’ attraversa tutti gli strati della popolazione”, osserva Martina Mousson. Nei risultati si nota, invece, una differenza significativa tra i generi: le donne respingono l’iniziativa a larga maggioranza, mentre gli uomini restano divisi. “Storicamente, le donne sono più favorevoli al servizio pubblico”, commenta la politologa. È interessante notare che il sostegno all’iniziativa è aumentato in un solo gruppo demografico: chi ha fra i 18 e i 39 anni.

>> Il nostro articolo che spiega l’iniziativa SSR:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera L’iniziativa SSR in breve Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa SSR vuole ridurre il canone ed esonerare le aziende dal pagamento. Chi la promuove parla di alleggerimento per famiglie e imprese, mentre chi si oppone teme un indebolimento della Svizzera. Di più L’iniziativa SSR in breve

Forte calo del sostegno alla tassazione individuale

Partita con un netto vantaggio nei sondaggi, la riforma dell’imposizione fiscale per le coppie sposate ha visto il margine ridursi nel corso della campagna. Il progetto prevede che ogni coniuge compili la propria dichiarazione dei redditi, superando l’attuale sistema di tassazione congiunta.

Solo il 52% delle persone intervistate sostiene ancora la riforma: è un dato che segna la perdita di ben 12 punti percentuali rispetto al primo sondaggio. Gli oppositori raggiungono ora il 44%, con un 4% di indecisi.

Il sostegno alla tassazione individuale non è diminuito in modo così marcato nella Quinta Svizzera: il 60% si dichiara ancora favorevole alla riforma. Questo potrebbe spiegarsi con il fatto che molte persone espatriate già conoscono una forma di tassazione individuale nel loro Paese di residenza.

Anche in questa categoria, però, il fronte del “no” ha registrato un forte aumento, pari a 14 punti percentuali, attestandosi al 35%, mentre il restante 5% non ha ancora un’opinione definita.

La polarizzazione partitica sul tema si è d’altronde accentuata. Se all’inizio della campagna l’iniziativa attraeva una maggioranza trasversale, ora l’elettorato dell’UDC e del Centro vi si oppone. Il Partito Liberale Radicale (PLR – centro-destra) rimane favorevole, ma con meno convinzione.

L’evoluzione dell’opinione su questa riforma è ritenuta insolita: di fronte a un progetto governativo, l’elettorato tende solitamente ad allinearsi alla posizione del Consiglio federale e del Parlamento.

In questo caso, invece, sono piuttosto emersi i punti deboli del progetto. L’istituto gfs.bern rileva in particolare un aumento dei timori per gli svantaggi che colpirebbero le famiglie monoreddito. In ogni caso, continua a riscuotere il più ampio consenso uno degli argomenti di chi ha proposto la riforma: la parità di trattamento fiscale tra le persone coniugate e quante non lo sono.

L’esito del voto rimane, comunque, incerto. L’istituto di sondaggi ritiene che il fronte del “sì” mantenga un certo vantaggio sul piano degli argomenti. L’importanza assunta da alcuni problemi emersi durante la campagna tende però a favorire l’opposizione. “Vincerà lo schieramento che riuscirà a mobilitare meglio il proprio elettorato”, ritiene Lukas Gloder, politologo di gfs.bern.

>> Il nostro articolo che spiega la riforma fiscale per le coppie sposate:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Imposizione individuale al voto: verso lo stesso regime fiscale per coppie sposate e conviventi? Questo contenuto è stato pubblicato al Approvata dal Parlamento, la riforma punta alla fine della penalizzazione fiscale del matrimonio. Contrari gli ambienti conservatori. Di più Imposizione individuale al voto: verso lo stesso regime fiscale per coppie sposate e conviventi?

Convince il controprogetto all’iniziativa sul contante

La popolazione svizzera sembrerebbe preferire il controprogetto del Governo e del Parlamento, piuttosto che l’iniziativa popolare sul denaro contante.

Partita con un forte consenso, l’iniziativa che punta a garantire la disponibilità di monete e banconote in quantità sufficiente ha perso terreno. Ora raccoglie il 61% dei consensi, mentre il 26% degli intervistati si dichiara contrario e il 3% rimane indeciso.

Il controprogetto, invece, ha guadagnato terreno, raggiungendo il 70% di sostegno, il 24% di opposizione e il 6% di indecisi. Il testo, elaborato dal Consiglio federale e dal Parlamento, riprende l’idea di base dell’iniziativa ma la precisa, mettendo al centro la garanzia di uni approvvigionamento di denaro contante, piuttosto che, più specificamente, la disponibilità di monete e banconote.

>> Il nostro articolo che spiega l’iniziativa sul denaro contante e il suo controprogetto:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo Questo contenuto è stato pubblicato al L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione. Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa proposto dal Consiglio federale. Di più Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo

Si profila un netto fallimento per l’iniziativa per un fondo per il clima

L’iniziativa per un Fondo per il clima sembra destinata al fallimento. Già in difficoltà nel primo sondaggio, nelle ultime settimane il fronte del “no” si è ulteriormente rafforzato. Ora il 65% del campione intervistato si dice contrario al testo, mentre il 31% è favorevole e il 4% indeciso.

Il rifiuto è meno marcato tra la diaspora (51%), tradizionalmente più sensibile alle tematiche ecologiche. La grande maggioranza di queste persone intervistate dichiara di non volere però appesantire ulteriormente le finanze federali, già sotto pressione.

>> Il nostro articolo che spiega l’iniziativa per un fondo per il clima:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Adattamento climatico Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura? Questo contenuto è stato pubblicato al Un’iniziativa vuole creare un fondo per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Svizzera. Chi si oppone ritiene che il Paese stia già facendo abbastanza per il clima. Decisione alle urne l’8 marzo. Di più Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura?

Il sondaggio Per il secondo sondaggio in vista delle votazioni federali dell’8 marzo, l’istituto gfs.bern ha intervistato tra l’11 e il 19 febbraio 11’754 elettori. Il margine di errore statistico è di +/- 2,8 punti percentuali.

Testo riletto e verificato da Samuel Jaberg

Tradotto dal francese con l’aiuto dell’AI (fra)

