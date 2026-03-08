Un “no” più netto del previsto per l’iniziativa sulla SSR

Ridurre il canone radiotelevisivo dagli attuali 335 a 200 franchi? Il 62% dell’elettorato svizzero avrebbe respinto l’iniziativa popolare in tal senso, stando alla prima proiezione.

A poco più di otto anni dalla secca bocciatura dell’iniziativa “No Billag”, che proponeva di abolire completamente il canone radiotelevisivo, l’elettorato svizzero sembra avere ancora una volta confermato di non vedere di buon occhio un ridimensionamento drastico della SSR.

Dalla prima proiezione dell’istituto gfs.bern pubblicata dopo la chiusura delle urne domenica a mezzogiorno, emerge infatti che l’iniziativa “200 franchi bastano” sarebbe stata respinta dal 62% dell’elettorato.

Rispetto all’iniziativa del 2018, il “no” è meno netto, ma comunque più chiaro di quanto inizialmente previsto nei sondaggi. Secondo il politologo Urs Bieri, dell’istituto gfs.bern, uno dei motivi principali è che la mobilitazione in ambito urbano contro il testo è esplosa negli ultimi giorni.

Rispetto alla votazione del marzo 2018, quando il 71,6% delle persone recatesi alle urne rifiutò l’abolizione del canone, questa volta la proporzione di “no” dovrebbe essere inferiore. L’ultimo sondaggio pubblicato due settimane prima del voto indicava un 54% di elettrici ed elettori intenzionati a respingere la proposta, contro un 44% favorevole e un 2% ancora indeciso.

Cosa chiedeva l’iniziativa

Attualmente il canone riscosso dalla società Serafe per conto della Confederazione per finanziare i media di servizio pubblico ammonta a 335 franchi all’anno per nucleo familiare. Sono soggette al canone anche le imprese, che contribuiscono in base al loro giro d’affari.

Complessivamente vengono incassati circa 1,4 miliardi di franchi all’anni. Circa il 90% della somma è destinato alla SSR, di cui fanno parte anche Swissinfo e tvsvizzera.it. Il contributo rappresenta oltre l’80% del budget dell’azienda.

L’iniziativa “200 franchi bastano”, lanciata da un comitato composto da esponenti dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), dall’Unione svizzera delle arti e dei mestieri e da parti del Partito liberale radicale (PLR, destra liberale), proponeva – come il suo nome lo indica – di abbassare il canone a 200 franchi annui e di esentare completamente le aziende.

Altri sviluppi

Secondo il testo, inoltre, l’importo totale del gettito del canone non sarebbe dovuto aumentare in caso di incremento del numero di famiglie in Svizzera. Al contrario, le tasse avrebbero dovuto essere ridotte di conseguenza.

Non sarebbero invece dovute cambiare le quote del canone destinate alle regioni linguistiche. L’iniziativa stabiliva inoltre che la riduzione del canone non sarebbe dovuta avvenire a scapito delle imprese mediatiche private, che avrebbero continuato a ricevere lo stesso ammontare dei fondi di oggi.

Oltre alla SSR, il canone contribuisce infatti a finanziare circa quaranta emittenti locali e l’agenzia di stampa Keystone-ATS, alle quali viene assegnato un importo complessivo di 86 milioni di franchi per il loro mandato di servizio pubblico.

Altri sviluppi

Ricentrarsi sul cuore del mandato

Le motivazioni avanzate dai promotori dell’iniziativa erano sia economiche che politiche. Durante la campagna, il fronte del “sì” ha sottolineato in particolare che la proposta avrebbe permesso di alleggerire finanziariamente le economie domestiche, in particolare i giovani che consumerebbero poco l’offerta della SSR.

Anche le imprese sarebbero state liberate da quella che è stata definita una “doppia imposizione ingiusta”. A più riprese è inoltre stato sottolineato che il canone svizzero è il più elevato nel confronto europeo.

Il campo del “sì” ha inoltre espresso insoddisfazione per i programmi della SSR, considerata troppo a sinistra. La riduzione del canone avrebbe obbligato la SSR a concentrarsi maggiormente sul fulcro del suo mandato, secondo l’argomentario dei fautori dell’iniziativa.

Meno soldi per il servizio pubblico: un rischio per la Svizzera?

Gli oppositori dell’iniziativa, tra cui il Consiglio federale tutti i grandi partiti ad eccezione dell’UDC, hanno invece sostenuto che una tale riduzione delle entrate della SSR avrebbe compromesso non solo la qualità dell’offerta mediatica svizzera, ma anche il sistema democratico e la coesione del Paese.

Indebolire la radio e la televisione pubbliche sarebbe stato un errore in un contesto geopolitico mondiale instabile, caratterizzato in particolare dalla guerra ibrida e dall’esposizione alle fake news. È stato inoltre sottolineato che la SSR garantisce un’offerta mediatica indipendente e di qualità, anche nelle regioni periferiche.

Per combatte l’iniziativa, il Consiglio federale ha adottato un controprogetto indiretto che, nonostante tutto, ridurrà anch’esso l’importo del canone: la fattura per famiglia passerà a 312 franchi nel 2027, poi a 300 franchi nel 2029. Ha inoltre aumentato il fatturato che consente l’esenzione per le imprese da 500 000 franchi a 1,2 milioni. Pertanto, a partire dal 2027, circa 8 imprese su 10 soggette all’IVA non dovrebbero più pagare il canone.

