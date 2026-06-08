Irène Kälin: “La diaspora svizzera non è ascoltata abbastanza in Parlamento”

“Dal punto di vista politico, la Quinta Svizzera è importante quanto la popolazione residente”, dice la consigliera nazionale Irène Kälin. Swissinfo/Claire Micallef

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 14: La consigliera nazionale dei Verdi ed ex presidente del Consiglio nazionale, Irène Kälin, critica il fatto che le esigenze di svizzere e svizzeri all’estero trovino troppo poco spazio in Parlamento. Nell’intervista ne indica le possibili ragioni e racconta di sperare in uno sviluppo positivo grazie alla partecipazione digitale.

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Claire Micallef

Scrivo sugli sviluppi politici e sulle tematiche sociali rilevanti per la Quinta Svizzera. Nell’ambito del progetto della SSR “Dialogo” incoraggio il dibattito multilingue tra la comunità elvetica residente all’estero e la cittadinanza in patria. Dopo il diploma presso l’Istituto di giornalismo e comunicazione MAZ, ho lavorato come direttrice della programmazione presso una radio locale a Basilea, occupandomi anche della copertura giornalistica di tematiche sociali, economiche, politiche e culturali. Lavoro per SWI swissinfo.ch dal 2023. Altre lingue: 2 Deutsch de Irène Kälin: «Die Schweizer Diaspora wird im Parlament nicht gut genug gehört» originale Di più Irène Kälin: «Die Schweizer Diaspora wird im Parlament nicht gut genug gehört»

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La Verde argoviese Irène Kälin siede nel Consiglio nazionale dal 2017, e ne è stata presidente nel 2022. All’inizio della sua carriera politica a Berna non voleva aderire a nessun gruppo parlamentare, ma nel 2019 ha deciso di entrare in alcuni di essi. L’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero” è stato uno dei primi cui ha aderito.

Kälin ha conseguito una laurea triennale in Studi islamici e un master in Scienze delle religioni. Oltre al tema classico dei Verdi, la protezione del clima, la 39enne si impegna soprattutto per la parità di genere e per le pari opportunità nel campo dell’istruzione.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’esteroCollegamento esterno”. Ogni settimana di sessione, diamo la parola a uno di loro nella nostra nuova serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

Swissinfo: Quali temi della sessione parlamentare estiva toccano particolarmente la Svizzera all’estero?

Irène Kälin: È difficile mettere tutte le persone che vivono all’estero nello stesso calderone. La diaspora è tanto diversificata quanto la popolazione residente. Tuttavia, la domenica di votazione del 14 giugno sarà probabilmente per loro più decisiva di tutto quanto possa essere deciso nel corso di questa sessione parlamentare. Soprattutto perché quasi il 60% della nostra diaspora vive in un Paese dell’Unione Europea.

A parte questo, per svizzere e svizzeri all’estero c’è un segnale positivo: per la prima volta l’e-collecting, ovvero la raccolta di firme per via elettronica, dovrebbe essere possibile in progetti pilota limitati nel tempo e nello spazio. Sarebbe una pietra miliare, perché finora chi vive all’estero era di fatto escluso dal diritto d’iniziativa, a meno che non si trovasse in vacanza in Svizzera.

Quale tema è per lei prioritario in questa sessione estiva?

La sessione estiva è in ombra rispetto alla domenica di votazione. È lì che avverrà la scelta decisiva, indipendentemente da ciò che faremo nelle aule parlamentari. Come esponente dei Verdi, per me è inoltre centrale la cosiddetta “iniziativa blackout” e quindi la questione se nella politica energetica vogliamo tornare al passato o andare, grazie alle energie rinnovabili, verso il futuro.

In questa prima settimana di sessione è stato importante anche il dibattito sul consuntivo dello Stato. L’avanzo mostra che si sarebbe potuto investire di più. Purtroppo, in Parlamento manca la volontà di farlo.

A quali investimenti pensa?

Innanzitutto , alla politica energetica e climatica: le misure di protezione del clima ci risparmiano costi futuri enormi. E le energie rinnovabili devono essere sviluppate meglio, e più rapidamente. In secondo luogo, la manutenzione delle infrastrutture. Il confronto con la Germania mostra cosa succede quando si investe troppo poco in questo ambito. Scommetto che tutti noi preferiamo viaggiare con le FFS, piuttosto che con la Deutsche Bahn. In terzo luogo, nel settore dell’istruzione siamo più parsimoniosi che generosi, nonostante è il settore dal più grande potenziale per un Paese come la Svizzera.

Lei fa parte dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”. Da dove nasce il suo impegno per la Quinta Svizzera?

Dal punto di vista politico, la Quinta Svizzera è importante quanto la popolazione residente, ma nel dibattito parlamentare viene spesso dimenticata. Non dispone di una lobby forte come altri partiti o gruppi d’interesse che sono attivi all’interno del Paese.

Al di là della politica, da giovane ho trascorso un lungo periodo in Sri Lanka, dove ho potuto osservare da vicino il lavoro delle organizzazioni degli svizzeri all’estero. A mio avviso, la prospettiva esterna della diaspora aiuta a vedere il nostro Paese con più chiarezza e spesso in modo più realistico.

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Serve quindi una lobby più forte per la Quinta Svizzera?

In alcuni casi sì. L’implementazione del voto elettronico e dell’e-collecting sarebbero fondamentali per un collegamento diretto di svizzeri e svizzere all’estero con la democrazia. Il fatto che tutto ciò st i a richiedendo così tanto tempo dimostra che la diaspora non viene ascoltata abbastanza in Parlamento.

Quanto sono rappresentati gli interessi della Svizzera all’estero sotto la Cupola?

Il gruppo parlamentare dedicato e l’Organizzazione degli svizzeri all’estero fanno un buon lavoro. Tuttavia, sono piccole lobby. Penso che il mondo dell’agricoltura, per esempio, faccia dieci volte più rumore della Svizzera all’estero.

Inoltre, il nostro sistema attribuisce grande peso ai Cantoni nel Consiglio degli Stati. Lì però non esiste un gremio facilmente accessibile anche per la Quinta Svizzera.

La diaspora elvetica cresce. È cambiata la consapevolezza in Parlamento, rispetto a quando lei fu eletta?

A mio parere purtroppo è rimasta praticamente la stessa.

Come vede attualmente la Svizzera nel mondo?

Fa fatica a trovare il proprio posto tra le tensioni geopolitiche e a definire meglio la sua pseudo-neutralità, che in realtà non è mai pienamente esistita. Anche in questo ambito si potrebbe investire: nella Ginevra internazionale, nella promozione della pace, nella diplomazia. Invece abbiamo scelto la strada dell’isolamento. Investiamo nell’esercito, nella speranza che il riarmo di un Paese così piccolo possa garantire sicurezza.

Qual è il suo legame con la comunità di svizzere e svizzeri all’estero?

Il contatto più intenso l’ho avuto come presidente del Consiglio nazionale, operando nell’ambito della politica estera. Ho visto quanto sia arricchente poter essere profondamente orgogliosi della propria nazionalità svizzera all’estero e allo stesso tempo avere uno sguardo critico. La Quinta Svizzera dimostra che si può essere al tempo stesso critici e orgogliosi del proprio Paese.

Quali successi ha ottenuto nel suo impegno per la diaspora?

Il fatto che presto ci sarà un’e-ID, anche se non è ancora completamente pronta. Tuttavia, il popolo ha già potuto esprimersi su questo tema.

E quali sconfitte?

È stato un bene che si sia potuta di recente evitare una sconfitta sul mandato estero della SSR. Tuttavia, il mancato progresso sul voto elettronico deve essere considerato una sconfitta. Spesso ci sono state soluzioni promettenti, e legittime preoccupazioni per la protezione dei dati. Se ci fosse stata una più forte volontà in Parlamento, avremmo fatto maggiori progressi.

Se dovesse emigrare, quale Paese sceglierebbe?

Mi piace così tanto la Svizzera, che faccio fatica a immaginare di vivere altrove. Tuttavia, potrei pensare a un lungo soggiorno a Marsiglia. Conosco la lingua, mi sento abbastanza a casa e so che c’è sempre un treno che mi riporta in Svizzera.

A cura di Samuel Jaberg e Janine Gloor

Traduzione con il supporto dell’IA/tins

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