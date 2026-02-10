La popolazione svizzera decide sul fondo per il clima
Che ne pensate di destinare una quota della ricchezza svizzera per proteggere il clima e la natura?
Un’iniziativa popolare in Svizzera vuole creare un fondo federale per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e salvaguardare la biodiversità del Paese. Chi la critica sostiene che la Svizzera stia già facendo la sua parte per il clima e avverte che il progetto farebbe lievitare troppo la spesa pubblica. L’elettorato si esprimerà l’8 marzo.
Un’iniziativa vuole creare un fondo per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Svizzera. Chi si oppone ritiene che il Paese stia già facendo abbastanza per il clima. Decisione alle urne l’8 marzo.
