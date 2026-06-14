La Svizzera boccia l’iniziativa per limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti

L'elettorato svizzero non vuole limitare la popolazione del Paese né mettere in pericolo i rapporti con l'UE. Keystone / Laurent Gillieron

L'elettorato svizzero ha votato contro l'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni!". Il testo chiedeva misure per contenere la crescita demografica attraverso una stretta sull’immigrazione.

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Sara Ibrahim Analizzo i rischi, le opportunità e gli impatti concreti dell'intelligenza artificiale sulla società e sulla vita quotidiana. Approdata a SWI swissinfo.ch nel 2020, traduco la complessità della scienza e della tecnologia in storie che parlano a un pubblico globale. Nata a Milano in una famiglia italo-egiziana, mi interesso di sapere e scrittura fin da bambina. Ho lavorato tra Milano e Parigi come redattrice plurilingue per riviste tecnologiche fino alla svolta nel giornalismo internazionale con SWI swissinfo.ch. con agenzie

L’iniziativa popolare “No a una Svizzera da 10 milioni!”, promossa dall’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), non ha convinto la maggioranza dell’elettorato.

Secondo le proiezioni diffuse dall’istituto demoscopico gfs.bern, il popolo svizzero ha rifiutato il testo con il 55% dei voti contrari. Anche la maggioranza dei Cantoni si è espressa contro la proposta dell’UDC.

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L’iniziativa proponeva di introdurre nella Costituzione federale un obiettivo demografico preciso: la popolazione residente permanente della Svizzera non avrebbe dovuto superare i 10 milioni di abitanti prima del 2050.

Si tratta di una proposta insolita nel panorama internazionale, poiché nessun altro Paese sembra aver fissato a livello costituzionale un limite simile, collegandolo direttamente a politiche migratorie più restrittive.



Dopo una fase iniziale di campagna caratterizzata da un sostanziale equilibrio tra campo favorevole e contrario, il fronte del “no” ha progressivamente guadagnato terreno. Il secondo sondaggio realizzato per conto della SSR da gfs.bern a inizio giugno dava il “no” in vantaggio con il 52% delle intenzioni di voto, contro il 45% dei “sì”.



Anche tra le cittadine e i cittadini svizzeri residenti all’estero il rifiuto del testo è apparso costante durante tutta la campagna: il 63% si è dichiarato contrario, contro il 33% favorevole.

I risultati alle urne hanno confermato questa tendenza.



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Una Svizzera sempre più popolosa

Negli ultimi due decenni la popolazione svizzera è cresciuta rapidamente. Dal 2002 il numero di residenti è aumentato di quasi due milioni di persone, raggiungendo circa 9,1 milioni di abitanti alla fine del 2025.

L’immigrazione rappresenta il principale fattore di questa crescita. Secondo gli scenari demografici dell’Ufficio federale di statistica, la Svizzera potrebbe raggiungere la soglia dei 10 milioni di abitanti entro il 2050, a seconda dell’evoluzione delle migrazioni e della natalità.



Per l’UDC, l’attuale livello di immigrazione contribuisce ad aggravare problemi quali la penuria di alloggi, l’aumento degli affitti, mezzi pubblici e strade sovraffollati e la crescita della criminalità. Il partito ritiene che una riduzione dell’immigrazione sia uno strumento essenziale per affrontare queste sfide.

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Un’iniziativa contro l’immigrazione

Il testo chiedeva al Consiglio federale e al Parlamento di adottare misure affinché la popolazione residente permanente non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.

Se la soglia dei 9,5 milioni fosse stata raggiunta prima di tale data, le autorità federali sarebbero dovute intervenire con misure correttive.

Tra le possibilità contemplate figuravano restrizioni al ricongiungimento familiare e l’esclusione dal permesso di soggiorno e dal diritto di richiedere la cittadinanza per le persone ammesse provvisoriamente nel Paese.

L’iniziativa prevedeva inoltre che la Svizzera rinegoziasse gli accordi internazionali che contribuiscono alla crescita della popolazione, in particolare quello sulla libera circolazione delle persone con l’Unione europea (UE). Se ciò non fosse bastato a raggiungere gli obiettivi fissati, il Consiglio federale avrebbe dovuto denunciare tali accordi.

Reazioni: popolo stanco dei migranti come capri espiatori

Il campo contrario ha accolto con soddisfazione il respingimento dell’iniziativa. Per il co-presidente del Partito socialista (PS) Cédric Wermuth, il risultato mostra che una maggioranza dell’elettorato non condivide l’idea di attribuire all’immigrazione la responsabilità dei principali problemi del Paese.

“Molte persone ne hanno fin sopra i capelli di sentire che i migranti sono responsabili di tutto”, ha detto il consigliere nazionale argoviese ai microfoni della radiotelevisione svizzera in lingua tedesca SRF. “Per fortuna, questa ricerca di capri espiatori ha raggiunto il suo limite”, ha aggiunto.

Anche il co-presidente del Partito liberale radicale (PLR, destra) Benjamin Mühlemann ha salutato il voto come un segnale a favore della stabilità e della coesione, sostenendo che l’iniziativa avrebbe creato nuove difficoltà senza risolvere quelle esistenti. Il Paese sarebbe stato “praticamente dilaniato” se l’iniziativa fosse passata, ha affermato alla SRF il consigliere agli Stati glaronese.

Secondo le parti contrarie all’iniziativa, limitare in modo significativo l’immigrazione rischierebbe di aggravare la carenza di manodopera qualificata in numerosi settori dell’economia svizzera e di mettere in pericolo la crescita economica.

L’immigrazione di persone attive sul mercato professionale consente anche di finanziare prestazioni sociali come le pensioni, che altrimenti risentirebbero dell’invecchiamento della popolazione elvetica, ritiene il campo del “no”.

L’immigrazione sostiene gran parte dell’economia svizzera. Keystone / Gaetan Bally

Accordi con l’UE e libera circolazione al centro del dibattito

Molti oppositori hanno interpretato il risultato come una conferma del sostegno della popolazione agli accordi bilaterali con l’UE.

Durante la campagna prima del voto, il Governo svizzero aveva avvertito che la denuncia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone avrebbe compromesso altri accordi bilaterali e messo sotto pressione importanti forme di cooperazione con l’UE, comprese alcune utilizzate nella lotta alla criminalità e nella gestione della sicurezza.

I Verdi, il PS e diversi rappresentanti del mondo economico hanno sottolineato l’importanza di mantenere relazioni stabili con Bruxelles.

“La popolazione sostiene la cooperazione con l’Europa: relazioni ordinate e costruttive con i nostri vicini sono essenziali”, hanno scritto i Verdi in un comunicato. Pertanto, “gli Accordi bilaterali III devono essere finalizzati rapidamente”, ha affermato in una nota la capogruppo ticinese del partito alle Camere federali Greta Gysin.

Anche l’eurodeputato francese Christophe Grudler ha accolto positivamente il voto, definendolo un segnale a favore della cooperazione tra Svizzera e UE.

Questa iniziativa “metteva direttamente a repentaglio i nostri rapporti e rischiava di compromettere gli scambi quotidiani”, ha dichiarato Grudler. “Ogni giorno, svizzeri ed europei interagiscono su entrambi i lati del confine”, ha ricordato.

Economia e sindacati: il “no” non cancella le preoccupazioni

Pur esprimendo soddisfazione per l’esito della votazione, organizzazioni economiche e sindacati hanno invitato a non ignorare le preoccupazioni che hanno alimentato l’iniziativa.

La direttrice di economiesuisse Monika Rühl ha parlato di un “cartellino giallo” da prendere sul serio, mentre Travail.Suisse e l’Unione sindacale svizzera hanno chiesto maggiori sforzi per affrontare questioni come il costo degli alloggi, il potere d’acquisto e la protezione dei salari.

“Senza un’efficace tutela dei salari e delle condizioni di lavoro, l’elettorato prima o poi smetterà di sostenere la libera circolazione delle persone”, ha avvertito Travail.Suisse in una nota.

Anche se il voto odierno ha scongiurato lo scenario peggiore, “l’economia resta sotto pressione”. È quanto rileva l’Unione svizzera degli imprenditori (USI), secondo cui, oltre ai cambiamenti demografici che stanno riducendo la forza lavoro indigena, anche l’incerta situazione globale ha un impatto sul Paese.

L’UDC: il problema dell’immigrazione resta

L’UDC ha deplorato il risultato, sostenendo tuttavia che il voto dimostra come una parte importante della popolazione condivida le sue preoccupazioni sulla crescita demografica e sull’immigrazione.

Secondo il partito, l’iniziativa avrebbe favorito uno sviluppo demografico più sostenibile e contribuito a contenere l’urbanizzazione e la costruzione di nuove infrastrutture.

L’aumento della popolazione genererà nuovi bisogni in termini di alloggi, infrastrutture e personale sanitario, ritiene il partito della destra conservatrice. Secondo le sue stime, per ogni 100’000 nuovi residenti servirebbero decine di migliaia di abitazioni supplementari e migliaia di nuovi professionisti e professioniste sanitarie.

Temi come la carenza di alloggi, la pressione sulle infrastrutture e la politica d’asilo, sostiene l’UDC, continueranno a occupare un posto centrale nel dibattito politico.

“I problemi legati all’immigrazione incontrollata persistono e sono destinati ad aggravarsi ulteriormente”, ha scritto il partito in un comunicato odierno.

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Sfiorata la “Brexit” svizzera?

Diversi osservatori e osservatrici hanno paragonato l’iniziativa all’uscita del Regno Unito dall’UE.

La Brexit non prevedeva alcun limite numerico alla popolazione. Tuttavia, come l’iniziativa dell’UDC, aveva tra i suoi obiettivi una maggiore autonomia nella gestione della politica migratoria.

Dopo il referendum del 2016, l’immigrazione verso la Gran Bretagna proveniente dai Paesi dell’UE è diminuita, mentre è aumentata quella dai Paesi terzi. Nello stesso periodo sono cresciute anche le richieste d’asilo e gli arrivi irregolari via mare, sebbene tali sviluppi siano stati influenzati da numerosi fattori internazionali, tra cui crisi geopolitiche e conflitti.

Alcuni analisti e analiste ritengono che una limitazione della libera circolazione potrebbe avrebbe prodotto in Svizzera effetti analoghi sui flussi migratori.

Anche il Consiglio federale aveva avvertito che un’eventuale uscita dagli accordi europei in materia di asilo, come il sistema di Dublino, avrebbe comportato un aumento delle domande d’asilo trattate dalla Svizzera e costi supplementari per le finanze pubbliche.

A prescindere dal risultato di questa domenica, il dibattito sulla crescita della popolazione e sulle sue conseguenze è destinato a rimanere al centro della discussione politica anche negli anni a venire.

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