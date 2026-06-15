La Svizzera invia un segnale a favore dell’Europa e dell’economia, secondo la stampa internazionale

A maggio, l’associazione "Sciopero per il clima" aveva organizzato una manifestazione a Berna contro l’iniziativa dell’UDC, con lo slogan "Limitare le emissioni di CO2 piuttosto che le persone". Keystone / Peter Schneider

La bocciatura dell’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni” è interpretata all’estero come una scelta di stabilità e apertura. Numerosi media nel mondo sottolineano i rischi che un tetto massimo alla popolazione avrebbe fatto correre alle relazioni della Confederazione con l’Unione Europea.

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Dopo che la campagna aveva già suscitato un grande interesse da parte della stampa internazionale, anche il risultato della votazione di domenica gode di una vasta eco sui media stranieri.

Molte testate ricordano il carattere senza precedenti del progetto dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), che mirava a fissare un limite alla popolazione svizzera a 10 milioni di persone restringendo drasticamente l’immigrazione. “La Svizzera non è diventata, domenica 14 giugno, il primo Stato al mondo a fissarsi un tetto demografico, come proponeva un’iniziativa del partito nazionalista e populista UDC, volta soprattutto a chiudere le porte all’immigrazione”, sottolinea il quotidiano francese Le MondeCollegamento esterno.

The GuardianCollegamento esterno ricorda inoltre che, se molti Paesi limitano l’immigrazione, nessuno ha mai tentato di fissare una simile soglia demografica tramite votazione, il che conferiva a questo scrutinio una portata internazionale inedita.

>> Il nostro articolo sui risultati della votazione di domenica:

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Una votazione al centro del dibattito europeo

La votazione è analizzata soprattutto alla luce delle relazioni con l’Unione Europea (UE) dalla maggior parte dei media stranieri. Le MondeCollegamento esterno evoca il “reale sollievo” che il fallimento dell’iniziativa rappresenta per il Governo federale, che si opponeva al testo. “In caso di accettazione, si sarebbe potuto ritrovare, tra qualche anno, nell’obbligo di denunciare tutta una serie di accordi bilaterali che legano la Svizzera all’UE, con la quale le relazioni sono spesso complicate”, rileva il quotidiano francese.

Il tono è simile sul Financial TimesCollegamento esterno, il quale afferma che l’esito della votazione “allontana una minaccia immediata che gravava sugli accordi tra Svizzera e UE”. Il quotidiano economico britannico ritiene che il risultato dovrebbe facilitare l’attuazione del nuovo pacchetto di accordi tra Berna e Bruxelles. Il progetto, volto a modernizzare le relazioni tra la Confederazione e i Ventisette, sarà il prossimo grande dossier politico in Svizzera: sarà discusso in Parlamento il prossimo autunno e probabilmente sottoposto al voto popolare nel 2028.

Anche El MundoCollegamento esterno rileva che il voto comportava “un’importante dimensione europea”. Il quotidiano spagnolo considera che una rimessa in discussione della libera circolazione avrebbe indebolito le relazioni con Bruxelles. “L’UE resta di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera e una rottura avrebbe generato incertezza economica e per le imprese”, sottolinea la testata.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 15 giugno 2026:

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Priorità all’economia e alla stabilità

La stampa tedesca si concentra sulle conseguenze economiche che un’eventuale approvazione avrebbe potuto avere. “Il ‘no’ del popolo svizzero all’introduzione di un rigido tetto demografico consente all’economia del Paese di tirare un sospiro di sollievo”, scrive la Frankfurter Allgemeine ZeitungCollegamento esterno (FAZ). Il quotidiano sottolinea che il tessuto economico elvetico dipende fortemente dalla manodopera qualificata straniera e che le imprese temevano carenze di personale e una perdita di attrattività.

Il giornale mette inoltre in luce il rischio di un’erosione progressiva dell’accesso della Svizzera al suo principale mercato di esportazione. L’iniziativa prevedeva, come ultima risorsa, che il Consiglio federale rescindesse l’accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE. “A causa della cosiddetta clausola ghigliottina, un certo numero di altri importanti accordi bilaterali con l’UE, molto vantaggiosi per le imprese esportatrici, sarebbero diventati obsoleti”, osserva la FAZ.

Nel mondo arabo, il giornale Asharq Al‑AwsatCollegamento esterno riassume l’interpretazione dominante: l’elettorato svizzero ha dato priorità alla stabilità economica e ai legami con l’UE. Il voto è paragonato a una riedizione della Brexit, viste le implicazioni che avrebbe avuto sulle relazioni esterne della Confederazione.

>>> La nostra analisi sul voto di domenica:

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Immigrazione: un disagio persistente

Diversi media stranieri collocano il voto di domenica nel contesto del dibattito globale sull’immigrazione. Il quotidiano portoghese ExpressoCollegamento esterno osserva che la migrazione resta un tema sensibile in Europa, in una situazione contraddistinta dall’invecchiamento demografico e da una crescita dei sentimenti anti‑stranieri. Il giornale evidenzia inoltre una particolarità del dibattito svizzero: “Mentre in altri Paesi europei questo sentimento si concentra sui migranti provenienti dal mondo in via di sviluppo, la maggioranza delle persone straniere in Svizzera sono europee”.

In Italia, il Corriere della SeraCollegamento esterno ricorda la dinamica demografica in cui si è inserita la votazione di domenica: “Negli ultimi anni, la Svizzera ha avuto una crescita della popolazione vertiginosa; il 32% degli abitanti è di origine straniera, tra i Paesi dell’OSCE la superano solo il Lussemburgo e l’Australia. È passata da 7,2 milioni di abitanti nel 2003 — quand’è entrato in vigore l’accordo di libera circolazione con la UE — ai 9,1 di adesso”.

Il quotidiano italiano rileva come questa evoluzione abbia messo “sotto stress” diversi equilibri, ad esempio i trasporti pubblici o il sistema abitativo. “Per molti svizzeri, le cose non funzionano più come prima: e poco importa se altrove va anche peggio”, scrive il Corriere.

Il dibattito è analizzato anche in Russia, in particolare dal quotidiano economico VedomostiCollegamento esterno, che ha chiesto l’opinione di alcuni esperti. Secondo il ricercatore Vladimir Schweitzer, dell’Istituto d’Europa dell’Accademia delle Scienze russa, l’idea di limitare la popolazione riflette le preoccupazioni di una parte della società svizzera, che dà molto peso alla conservazione del contesto culturale e al senso di sicurezza. Schweitzer rileva che alcune paure legate all’immigrazione sono alimentate dalla situazione internazionale e dai conflitti armati nelle regioni di origine dei migranti.

Da parte sua, la ricercatrice Olga Trofimova sottolinea che il sentimento anti‑migranti si basa anche su fattori sociali ed economici, in particolare la concorrenza nel mercato del lavoro. Afferma che si estende a diversi gruppi di persone, “non solo a quelle provenienti da Africa e Medio Oriente, ma anche dall’Ucraina”.

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