Le reazioni al risultato dell’iniziativa SSR

Swissinfo ha raccolto il parere degli schieramenti favorevoli e contrari all'iniziativa "200 franchi bastano!" e ha chiesto loro come interpretare il risultato della votazione.

Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.

Mi occupo di traduzioni e di fornire supporto alla redazione Swiss Abroad. Con una formazione in relazioni internazionali e comunicazione, lavoro ora per SWI swissinfo.ch, contribuendo al lavoro della redazione Swiss abroad e occupandomi di traduzioni.

Come giornalista mi occupo degli sviluppi della democrazia in cui la prospettiva svizzera diventa rilevante. Sono svizzero e da tempo sono affascinato dal modo in cui le discussioni pubbliche plasmano la società.

Tutti i risultati delle votazioni:

Risultati delle votazioni

Politica svizzera

Risultati delle votazioni federali in Svizzera dell’8 marzo 2026

Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero ha votato su canone radiotelevisivo, tassazione individuale, denaro contante e fondo per il clima. Qui trovate i risultati aggiornati e le analisi di questa giornata di votazioni.

Di più Risultati delle votazioni federali in Svizzera dell’8 marzo 2026

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

