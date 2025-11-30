L’iniziativa sulle successioni si infrange contro lo scoglio delle urne

Gli argomenti della Gioventù Socialista non sono riusciti a far breccia tra l'elettorato. Keystone / Jean-Christophe Bott

L’introduzione di un’imposta federale sulle successioni dei grandi patrimoni (Iniziativa per il futuro) sarebbe stata respinta dal 79% dell'elettorato, secondo la prima proiezione dell’istituto gfs.bern.

Daniele Mariani

Dai sondaggi della SSR era già emerso che per l’iniziativa della Gioventù Socialista (GISO) che propone di tassare le eredità e le donazioni che superano i 50 milioni di franchi per finanziare misure contro il cambiamento climatico la strada sarebbe stata tutta in salita. Lo scenario si conferma domenica alla chiusura delle urne: l’istituto gfs.bern indica nella sua prima proiezione che il 79% dell’elettorato l’avrebbe respinta.

Nell’ultimo sondaggio pubblicato dieci giorni prima del voto, il 68% degli elettori e delle elettrici si opponeva all’iniziativa. Solo il 30% la sosteneva, principalmente tra le fila del Partito socialista e dei Verdi. La proposta non convinceva nemmeno gli svizzeri e le svizzere residenti all’estero, che spesso tendono a votare in maniera più “ecologica” rispetto all’elettorato che vive in patria.

Chi è più ricco deve contribuire di più alla protezione del clima

L’iniziativa “per il futuro” proponeva di introdurre un’imposta del 50% sulla parte di eredità o donazioni superiori a 50 milioni di franchi. In altre parole, in caso di accettazione in futuro chi avrebbe ereditato ad esempio 100 milioni avrebbe dovuto pagare al fisco 25 milioni. I proventi sarebbero stati destinati a misure per “combattere la crisi climatica in modo socialmente equo”

La riflessione alla base di questa proposta è semplice: la GISO sostiene che le persone più ricche devono contribuire maggiormente alla protezione del clima, poiché con il loro stile di vita emettono una quantità maggiore di gas a effetto serra.

Secondo le cifre del Consiglio federale, in Svizzera ci sono 2’500 persone con un patrimonio superiore a 50 milioni di franchi, per un totale stimato di 500 miliardi. Stando a uno studio dell’Università di LosannaCollegamento esterno, sarebbero stati colpiti soprattutto i circa 300 nuclei familiari che detengono patrimoni superiori a 200 milioni.

Un autogol?

Il comitato promotore sosteneva che la nuova imposta avrebbe garantito entrate medie pari a 6 miliardi di franchi all’anno. Gli oppositori, tra cui il Consiglio federale, avanzavano invece stime decisamente più prudenti.

La domanda centrale della campagna è stata proprio questa: una misura del genere sarebbe davvero vantaggiosa per le finanze pubbliche?

Secondo le stime dell’Università di Losanna, l’iniziativa avrebbe permesso di raccogliere tra 2,5 e 5 miliardi di franchi in più, ma solo se il comportamento delle persone interessate non fosse cambiato. Il campo dei contrari ha insistito sul fatto che la nuova tassazione avrebbe probabilmente spinto parte di queste persone superricche a lasciare la Svizzera o le avrebbe dissuase dal trasferirsi nella Confederazione.

Un’analisi in parte condivisa dal professore Marius Brülhart, autore dello studio: “Un autogol fiscale è possibile”, ha riassunto il docente dell’Università di Losanna, stimando che l’iniziativa avrebbe causato “il trasferimento all’estero del 77 al 93% del substrato fiscale preso di mira”.

Alla fine, secondo le stime della Confederazione e del professor Brülhart, l’effetto netto dell’iniziativa sulle entrate fiscali si sarebbe collocato tra una perdita di 700 milioni e un guadagno di 300 milioni di franchi.

Questi dubbi sull’efficacia di tale imposta e la probabilità che molte persone particolarmente benestanti avrebbero lasciato la Svizzera sono stati tra i principali argomenti a convincere la maggioranza dell’elettorato a votare “no”, secondo il sondaggio gfs.bern.

Non è la prima volta che lo spettro di assistere a un fuggi-fuggi dalla Confederazione di persone ultra-ricche viene sventolato con successo. Nel recente passato questo argomento è infatti già stato utilizzato con successo più volte. Ad esempio, nel 2015 oltre il 70% dell’elettorato aveva respinto un’iniziativa che già proponeva di tassare le eredità milionarie. Allora si trattava però di finanziare l’AVS e non, come questa volta, misure per contrastare il cambiamento climatico. E l’anno prima, nel 2014, il 60% degli elettori e delle elettrici aveva detto no all’abolizione dei forfait fiscali per i milionari.

Trasmissione delle imprese penalizzata

Un altro argomento importante che ha fatto pendere l’ago della bilancia in favore del “no” è stata la paura che la nuova imposta penalizzasse le imprese. Più di due terzi delle persone intervistate per l’ultimo sondaggio temevano che chi eredita un’azienda non disponesse di liquidità sufficiente per pagare la tassa e fosse costretto a venderla.

Su un aspetto la maggioranza delle persone intervistata si è però detto d’accordo con la Gioventù Socialista: le persone ultraricche dovrebbero contribuire di più alla protezione del clima.

Secondo la politologa dell’istituto gfs.bern Martina Mousson, nel corso della campagna questo tema centrale dell’iniziativa è stato però progressivamente offuscato dalle difficoltà pratiche che la sua attuazione avrebbe comportato.

Va infine ricordato che, sebbene attualmente non esista un’imposta sulle successioni a livello federale in Svizzera, questa forma di tassazione è presente nella grande maggioranza dei cantoni. Le aliquote e le modalità sono molto eterogenee, ma nel complesso la pratica elvetica è simile a quella della maggior parte dei Paesi OCSE, come spieghiamo in questo articolo:

