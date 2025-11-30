“L’iniziativa sull’imposta di successione ha sicuramente mobilitato la Svizzera”

Mirjam Hostetmann e Nathalie Ruoss del comitato direttivo della Gioventù socialista, che ha lanciato l'iniziativa sull'imposta di successione. Keystone / Alessandro Della Valle

Il 30 novembre la Svizzera ha affossato due iniziative popolari con chiare maggioranze. Corina Schena, politologa di gfs.bern, analizza la situazione.

6 minuti

Swissinfo: Due clamorose sconfitte per due iniziative popolari apparentemente utopiche. Il diritto di iniziativa serve talvolta anche a seppellire le utopie?

Corina Schena: Le iniziative sono sempre uno strumento per tematizzare determinati argomenti e avviare le discussioni. Tuttavia, quando falliscono in modo così chiaro ed eclatante come oggi, ci si chiede anche se non abbiano fatto più danni che altro, sia per quanto riguarda l’imposta di successione che l’obbligo di servire generalizzato.

Il dibattito sull’imposta di successione è stato polarizzato, ma anche intenso. La Gioventù socialista (GISO) ha ottenuto un successo nonostante la sconfitta alle urne?

Sì, la questione ha tenuto occupata la Svizzera. Dal punto di vista della GISO, questo può forse essere visto come un successo. Tuttavia, il risultato è una sconfitta più netta di quella di dieci anni fa, quando la Svizzera votò su una tassa di successione. All’epoca, il tasso di approvazione fu del 29%.

Corina Schena, scienziata politica presso gfs.bern. zvg

Ma c’è una differenza. Sebbene si sia parlato anche di una tassa di successione, questa volta si trattava dell’imposizione dei patrimoni delle persone ultraricche. Una tassa di successione più ampia e forse meglio concepita avrebbe avuto maggiori possibilità?

Il fatto che l’iniziativa della GISO fosse così estrema, con un’aliquota del 50%, non ha certo aiutato. Per la maggior parte delle persone, questa aliquota era semplicemente troppo alta. Nel 2015, la proposta era del 20% sui patrimoni a partire da 2 milioni di franchi. Nonostante fosse meno estrema, non ha avuto alcuna possibilità.

Il desiderio di far pagare più tasse alle persone super-ricche è in linea con un’ampia tendenza internazionale. La Svizzera non sembra sensibile a questo trend. Come si spiega?

Durante la campagna, l’attenzione si è concentrata sull’idea che questa tassa avrebbe colpito soprattutto le imprese familiari. Quando si parla di tassare in modo particolarmente severo tali imprese qui in Svizzera, la situazione diventa molto, molto difficile. Tradizionalmente, in Svizzera i legami con questo tipo di aziende sono molto stretti.

Qualche settimana fa, la GISO era alla testa di una manifestazione che ha causato danni e distruzione a Berna. Questo ha fatto male alla sua causa politica?

Non vedo un collegamento diretto. È sempre difficile quando un attore attira l’attenzione in modo negativo. Ma non è stato questo a far fallire l’iniziativa.

Il sostegno del partito principale, il Partito socialista (PS), è stato piuttosto debole. Questo può spiegare il fallimento?

Se guardiamo al campo della sinistra, che comprende anche i Verdi, si può notare che il voto non è stato unanime. Le ragioni di ciò non sono ancora chiare al momento. Le richieste erano probabilmente troppo radicali anche per coloro che simpatizzano con il PS e con i Verdi.

Ma questa volta la sinistra non è riuscita a mobilitare nemmeno il proprio nucleo di elettori ed elettrici?

Chiaramente no. La sinistra ha un potenziale di circa un terzo dell’elettorato svizzero. il 21% è ben al di sotto di questa soglia.

Il risultato dell’iniziativa Servizio civico, che proponeva un servizio militare obbligatorio per tutti e tutte, è uno dei peggiori della storia. Come lo interpreta?

È l’iniziativa con il secondo indice di gradimento più basso degli ultimi 25 anni, quindi è una sconfitta storica. A mio avviso, uno dei motivi principali è che il comitato di sostegno era molto piccolo. Inoltre, è stato vittima di un attacco frontale sia da sinistra che da destra. La sinistra si è scagliata contro l’argomento della parità di genere. La destra ha visto in pericolo l’organico dell’esercito e quindi la sicurezza della Svizzera.

L’iniziativa Servizio civico non è stata praticamente discussa in modo approfondito e ampio nel periodo che ha preceduto la votazione. A parte i Verdi liberali, nessun grande partito si è espresso a favore. Questo significa che l’iniziativa non aveva alcuna possibilità fin dall’inizio?

In effetti, in Svizzera è quasi impossibile trovare maggioranze quando mancano ampie fasce del centro politico. Il Partito verde liberale e il Partito evangelico svizzero rappresentano un gruppo troppo piccolo per far sì che un’iniziativa riesca a ottenere la maggioranza.

Che ruolo hanno avuto la disponibilità o la reticenza delle donne a servire il proprio Paese? Un servizio obbligatorio anche per loro potrebbe mai ottenere una maggioranza?

È difficile dirlo, ma dopo il voto di oggi è lecito affermare che un servizio obbligatorio generale per le donne in Svizzera non ha per il momento alcuna possibilità di successo.

Cosa si può dire della mobilitazione?

È chiaro che l’iniziativa della GISO ha spinto le persone a recarsi alle urne. Con il 43%, l’affluenza non è stata molto alta. Tuttavia, se consideriamo che la posizione di partenza per entrambe le proposte era relativamente chiara, non è bassa. Da questo punto di vista, l’iniziativa sull’imposta di successione ha sicuramente mobilitato l’elettorato.

A cura di Mark Livingston

Traduzione con il supporto dell’IA / Sibr

