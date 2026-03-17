Martin Candinas: “Abbiamo una responsabilità nei confronti degli svizzeri e delle svizzere all’estero”

Martin Candinas, consigliere nazionale del Centro: "Abbiamo bisogno di apertura." Balz Rigendinger / Swissinfo

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 12: Il consigliere nazionale del Centro Martin Candinas si impegna anche in Parlamento per difendere gli interessi di chi vive all’estero. Nell’ambito della nostra serie di interviste “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”, il grigionese spiega quali sono le sue motivazioni.

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Nato nel 1980, originario di Ilanz (Canton Grigioni), Candinas rappresenta a Berna anche la Svizzera romancia. Ha lavorato come responsabile d’agenzia di una cassa malati e, in seguito, come quadro dirigente.

Candinas è inoltre presidente del Servizio informazioni per il trasporto pubblico (LITRA) e della fondazione della Guardia svizzera pontificia.

Uno dei suoi principali assi politici è un servizio pubblico forte. Padre di tre figli, si è battuto in prima linea contro l’iniziativa No Billag e contro l’iniziativa SSR, respinta alle urne l’8 marzo.

Nel 2023 Martin Candinas ha presieduto il Consiglio nazionale. Nel 2025 il suo nome è circolato come possibile papabile per il Consiglio federale, ma alla fine non si è candidato.

Swissinfo lo ha incontrato durante la seconda settimana della sessione primaverile delle Camere.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’esteroCollegamento esterno”. Durante le sessioni, diamo la parola a uno di loro nella nostra serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

swissinfo.ch: Qual è per lei il dossier più importante di questa settimana di sessione?

Martin Candinas: In questo momento, la politica di trasferimento del traffico è in cima alla mia agenda. Dobbiamo spostare più merci dalla strada alla ferrovia. In Svizzera si osserva attualmente un ritorno in auge del trasporto stradale. Servono misure correttive.

E considerando l’intera sessione primaverile?

Per quanto riguarda gli svizzeri e le svizzere all’estero, il tema più importante è stato senza dubbio il programma di risanamento del budget: siamo riusciti a garantire i mezzi essenziali per le cittadine e i cittadini espatriati.

Il suo partito, Il Centro, ha votato in modo sorprendentemente compatto al Consiglio nazionale contro una riduzione del mandato internazionale della SSR. Come lo spiega?

Il Centro è consapevole che abbiamo 830’000 persone che vivono all’estero, quasi il 10% della popolazione svizzera. In quanto partito che vuole preservare la coesione del Paese, abbiamo anche una responsabilità verso questa comunità.

Ma è stato determinante anche il voto dell’8 marzo: il budget della SSR non è stato dimezzato — ciò che avrebbe comportato anche una forte riduzione dell’offerta di Swissinfo. La settimana è quindi stata molto positiva per la Quinta Svizzera.

Come vede oggi la Svizzera nel mondo?

Ci troviamo in una situazione molto complicata. La Svizzera può svolgere un ruolo grazie alla sua neutralità e alla Ginevra internazionale, dove hanno sede numerose organizzazioni internazionali.

La Svizzera ha interesse a promuovere il dialogo, a offrire piattaforme di incontro e a fare in modo che le parti in conflitto si siedano attorno a un tavolo.

La pace esiste solo attraverso il dialogo. È la forza della Svizzera. Dobbiamo utilizzare questo vantaggio in modo mirato. Questo può portarci riconoscimento e considerazione nel mondo.

Che tipo di neutralità intende?

Esistono naturalmente diverse interpretazioni della neutralità. L’iniziativa sulla neutralità non è necessaria, verrà presentato un controprogetto. La Svizzera se l’è sempre cavata bene quando ha definito la neutralità in modo flessibile, secondo ciò che riteneva giusto. Possiamo dunque imporre sanzioni, ma non dobbiamo prendere parte ai conflitti.

Serve un Paese che non si schieri, ma che offra una piattaforma di dialogo. A mio avviso, non è opportuno che la Svizzera assuma una postura morale o da maestrina, come la sinistra chiede regolarmente. Se non fa alcuna differenza che ci esprimiamo o meno, possiamo anche tacere. Non dovremmo pensare che il mondo intero voglia ascoltare la nostra opinione.

Perché si impegna per chi vive all’estero?

Un tempo ho presieduto il comitato cantonale grigionese dei Giovani svizzeri all’estero. All’epoca facevo regolarmente visita alle giovani e ai giovani espatriati originari del nostro cantone.

Sono anche convinto personalmente che abbiamo bisogno di apertura, e desidero che la gioventù svizzera all’estero scopra il proprio Paese d’origine e mantenga un forte legame con esso. Queste persone rappresentano una ricchezza sociale, economica e politica per il nostro Paese, e sono anche ambasciatrici della Svizzera.

In questo periodo, è utile che cittadine e cittadini svizzeri agiscano come ambasciatori, difendano i nostri interessi e spieghino la Svizzera all’estero. Per questo ritengo importante anche che possano disporre del voto elettronico.

Il suo impegno per la Quinta Svizzera è stato segnato da successi o da insuccessi?

Il mio compito allora consisteva soprattutto nella raccolta di fondi e nel mantenimento dei contatti. Come grigionese, avevo anche interesse a far conoscere il cantone alle persone espatriate, come potenziali futuri ospiti. C’era dunque anche un po’ di politica turistica.

Quali legami mantiene oggi con la comunità svizzera all’estero?

Ho sempre coltivato questi contatti – non nel mio ambiente diretto, ma nella mia funzione di presidente del Consiglio nazionale: in Brasile, a Singapore, in Vietnam, ci sono sempre stati scambi.

In Brasile, per esempio, ho potuto constatare quanto possano essere diverse le comunità svizzere all’estero: quelle di Belém, in Amazzonia, e quelle di San Paolo, centro economico, sono realtà molto differenti.

Se dovesse emigrare lei stesso, quale Paese sceglierebbe?

Il Canada sarebbe quello che mi attirerebbe di più, le Montagne Rocciose nella provincia di Alberta. Ma non riesco davvero a immaginare di emigrare. Amo troppo la Svizzera, e dopo ogni viaggio sono sempre felice di tornare – soprattutto nei Grigioni.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

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