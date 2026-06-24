Nicolas Kolly: “È essenziale che gli svizzeri e le svizzere dell’estero partecipino maggiormente alle votazioni e alle elezioni”

"La mia attività politica si concentra sulla Svizzera e sui suoi abitanti, ma prendo sul serio le preoccupazioni della Quinta Svizzera", afferma il consigliere nazionale dell’UDC Nicolas Kolly. Katy Romy / SWI swissinfo.ch

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 16: Il consigliere nazionale UDC Nicolas Kolly è favorevole all'introduzione del voto elettronico per gli svizzeri e le svizzere all'estero. Nella nostra serie "La Quinta Svizzera sotto la Cupola, rivendica tuttavia una chiara priorità: prima la popolazione residente nella Confederazione e poi quella all'estero, anche se s'impegna a difendere gli interessi della diaspora.

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In Svizzera romanda Nicolas KollyCollegamento esterno è stato la figura di spicco della campagna a favore dell’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni”, respinta il 14 giugno dalla maggioranza del popolo e dei Cantoni. Il friburghese di 40 anni riconosce che questa battaglia avrebbe potuto indebolire lo statuto delle cittadine e dei cittadini svizzeri residenti nell’Unione Europea (UE).

Eletto nel 2023 al Consiglio nazionale, Kolly esamina le questioni della sessione parlamentare che riguardano la diaspora elvetica, il suo posto nel dibattito politico e la sua visione del ruolo della Svizzera nel mondo.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”Collegamento esternoCollegamento esterno. Ogni settimana di sessione, diamo la parola a uno di loro nella nostra nuova serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

Swissinfo: Qual è stata la sua priorità durante questa sessione?

Nicolas Kolly: Per me, questa sessione è stata segnata dalla fine della campagna per l’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni”, respinta il 14 giugno in votazione popolare. Mi sono impegnato molto nella Svizzera romanda a favore di questo testo del mio partito, che mirava a frenare la crescita demografica.

Tra i temi trattati durante la sessione, due questioni mi hanno particolarmente occupato in qualità di membro della Commissione dell’energia: il dibattito sul controprogetto all’iniziativa “Stop al blackout”, che propone di abolire il divieto di costruire nuove centrali nucleari, e la revisione della legge sulla radioprotezione, che mira a ridefinire il finanziamento della sicurezza nucleare.

Qual è stato il tema più importante della sessione per la Quinta Svizzera?

Pochi temi durante questa sessione hanno riguardato direttamente la comunità delle svizzere e degli svizzeri all’estero. Tuttavia, molte questioni hanno avuto un impatto anche su di essa. Ad esempio, l’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni” avrebbe potuto avere ripercussioni sull’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Ciò avrebbe influito sulle nostre relazioni con l’Europa e potenzialmente sulla diaspora elvetica.

Sarebbe stato disposto ad accettare un indebolimento dello statuto degli svizzeri e delle svizzere residenti nell’Unione Europea?

Dal momento che eravamo pronti a modificare lo statuto delle cittadine e dei cittadini europei in Svizzera, avremmo dovuto accettare eventuali ripercussioni per i nostri compatrioti e le nostre compatriote all’estero. È una questione di parità di trattamento. L’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni” mirava a limitare gli effetti negativi della crescita demografica in Svizzera. Quando legiferiamo, dobbiamo tenere a mente soprattutto gli interessi di chi vive nel Paese, pur vigilando, naturalmente, per evitare il più possibile effetti collaterali per la popolazione elvetica all’estero.

Come vede la Svizzera nel mondo in questo momento?

Penso che la Svizzera debba riposizionarsi come un Paese strettamente neutrale, come lo era fino all’inizio degli anni 2000. Da allora, una serie di decisioni ha progressivamente indebolito questa neutralità. Possono sembrare innocue, ma non lo sono: l’impiego di soldati in Kosovo nell’ambito della missione internazionale di promozione della pace, l’adesione all’ONU o la ripresa delle sanzioni dell’UE contro la Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Questo slittamento ha indebolito la nostra posizione e oggi spinge altri Stati a esercitare maggiori pressioni affinché prendiamo posizione nei conflitti. Se a settembre l’elettorato dovesse accettare l’iniziativa sulla neutralità, la Svizzera potrebbe basarsi su questo voto per riaffermare con chiarezza la sua neutralità assoluta e spiegare che non si schiera. Questo ci permetterebbe di proteggerci meglio, ma anche di essere al servizio del mondo, in particolare sfruttando al meglio la nostra tradizione dei buoni uffici.

Perché s’impegna per l’elettorato svizzero all’estero?

Mi batto affinché ogni Paese preservi la propria cultura e identità, ma sono una persona molto aperta al mondo, che adora viaggiare e scoprire nuovi orizzonti. Ai miei occhi è importante mantenere un forte legame con i nostri compatrioti e le nostre compatriote che vivono all’estero, perché sono, a modo loro, rappresentanti della Svizzera, al pari del nostro corpo diplomatico.

Inoltre, il nostro Paese è riconosciuto per la qualità della sua formazione duale, che contribuisce regolarmente alla sua immagine internazionale, in particolare durante i campionati mondiali delle professioni. Io stesso ho iniziato con un apprendistato da meccanico e mi sono impegnato più volte in Parlamento per valorizzare questo percorso. Ciò va nell’interesse delle svizzere e degli svizzeri all’estero che hanno seguito questa strada.

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Quali sono i suoi legami con la comunità svizzera all’estero?

In gioventù sono stato guardia svizzera in Vaticano per due anni e mezzo. Ho così sperimentato la vita all’estero e la sensazione che si prova rientrando in patria. Ne ho tratto un grande orgoglio di essere svizzero, ma anche un arricchimento personale legato alla scoperta di un altro ambiente culturale e linguistico.

Continuo a mantenere un forte legame con la comunità elvetica a Roma, in particolare attraverso le Guardie svizzere pontificie. In Vaticano si percepisce la presenza di una vera e propria “piccola Svizzera”, con le sue culture, le sue tradizioni e le sue diverse lingue.

Ho anche contatti con persone di origine svizzera stabilitesi in Canada, provenienti da famiglie di agricoltori che hanno dovuto lasciare la Confederazione a causa della pressione dell’urbanizzazione, per poter continuare a esercitare la loro professione dove erano ancora disponibili terreni agricoli.

Ha potuto ottenere vittorie o ha dovuto subire sconfitte nella difesa degli interessi della diaspora elvetica?

La mia attività politica si concentra sulla Svizzera e sulla sua popolazione. Non mi definisco un lobbista della diaspora. Prendo però sul serio le preoccupazioni delle svizzere e degli svizzeri all’estero. Ho avuto, ad esempio, contatti con un discendente di svizzeri dell’America Latina che aveva perso la nazionalità.

Ritiene che gli interessi delle svizzere e degli svizzeri all’estero siano sufficientemente rappresentati sotto la Cupola federale?

Nel complesso, ritengo che le loro preoccupazioni siano prese sul serio. Avevo sostenuto in particolare la mozione del mio collega di partito [l’Unione democratica di centro – UDC, destra conservatrice, ndr], il consigliere nazionale Jean-Luc Addor, che chiedeva la creazione di una circoscrizione elettorale per la diaspora. La proposta è stata respinta dal Consiglio nazionale. Essa sollevava peraltro una sfida: è difficile per una persona eletta rappresentare la diversità delle realtà vissute dalla popolazione svizzera espatriata in tutto il mondo.

Ai miei occhi, è anche essenziale che la Quinta Svizzera partecipi maggiormente agli scrutini. Si osserva infatti che il tasso di partecipazione è più basso che nella Confederazione. Per facilitare il loro impegno nella vita politica, sono aperto all’introduzione del voto elettronico per chi vive all’estero, a condizione che sia pienamente sicuro. Detto questo, spetta anche alle svizzere e agli svizzeri che risiedono fuori dai confini nazionali dimostrare il loro interesse per la politica elvetica partecipando alle votazioni e alle elezioni.

Se dovesse emigrare, dove si stabilirebbe?

Oggi non ho intenzione di emigrare. Tuttavia, a gennaio sono stato sull’isola di Tenerife per far visita a un amico, un’ex guardia svizzera pontificia che vi trascorre la pensione. Ho apprezzato molto il clima e la qualità della vita del luogo. Se dovessi stabilirmi all’estero, sceglierei un posto con un clima piacevole, come quello, o grandi spazi, come il Canada o il Texas.

A cura di Samuel Jaberg

Tradotto dal francese e verificato da mrj

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