“No a una Svizzera da 10 milioni!”: le reazioni alla bocciatura dell’iniziativa
Swissinfo ha raccolto le reazioni del campo favorevole e del campo contrario dopo la bocciatura in votazione dell'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni, domandando come bisogna interpretare questa decisione popolare.
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Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.
Mi occupo di traduzioni e di fornire supporto alla redazione Swiss Abroad. Con una formazione in relazioni internazionali e comunicazione, lavoro ora per SWI swissinfo.ch, contribuendo al lavoro della redazione Swiss abroad e occupandomi di traduzioni.
Basato a Ginevra, mi occupo dell'attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. La mia attenzione è rivolta agli aiuti umanitari, ai diritti umani e alla diplomazia della pace. Ho studiato economia e commercio all'Università di Losanna prima di seguire una formazione da giornalista e di entrare a far parte di SWI swissinfo.ch nel 2021.
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