Nuove regole per il servizio civile? La Svizzera vota su questo tema
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Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.
Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.
L’anno scorso è stato registrato un nuovo record di ammissioni al servizio civile. Il Consiglio federale e una maggioranza del Parlamento ritengono la situazione problematica. Per questo motivo, le Camere federali hanno adottato delle misure per restringere l’accesso al servizio civile. Contro tali provvedimenti è stato lanciato un referendum. La decisione spetta ora al popolo il 14 giugno.
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Politica svizzera
Votazioni del 14 giugno: bisogna limitare l’accesso al servizio civile?
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Il Parlamento vuole limitare l’accesso al servizio civile per rafforzare l’esercito. Una decisione che preoccupa la sinistra, in apprensione per il futuro di questa istituzione.
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