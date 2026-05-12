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Politica svizzera

Nuove regole per il servizio civile? La Svizzera vota su questo tema

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Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

L’anno scorso è stato registrato un nuovo record di ammissioni al servizio civile. Il Consiglio federale e una maggioranza del Parlamento ritengono la situazione problematica. Per questo motivo, le Camere federali hanno adottato delle misure per restringere l’accesso al servizio civile. Contro tali provvedimenti è stato lanciato un referendum. La decisione spetta ora al popolo il 14 giugno.

Per saperne di più sulla votazione:

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Alcune persone stanno effettuando lavori di ristrutturazione su muri a secco nella valle della Muota, nel Cantone di Svitto, nell'ambito del loro servizio civile.

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Votazioni del 14 giugno: bisogna limitare l’accesso al servizio civile? 

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Parlamento vuole limitare l’accesso al servizio civile per rafforzare l’esercito. Una decisione che preoccupa la sinistra, in apprensione per il futuro di questa istituzione.

Di più Votazioni del 14 giugno: bisogna limitare l’accesso al servizio civile? 

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