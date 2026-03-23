Pascal Broulis: “Gli svizzeri all’estero sono i nostri migliori alleati per creare dei ponti“

Pascal Broulis si rallegra che il Parlamento abbia respinto la proposta di sopprimere il contributo federale destinato all'offerta internazionale della SSR. Katy Romy / SWI swissinfo.ch

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 13: Il consigliere agli Stati del PLR Pascal Broulis ritiene che gli svizzeri e le svizzere all’estero rappresentino preziosi punti di riferimento internazionali per un Paese fondato sull’export. Nella nostra serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”, il vodese spiega perché difende attivamente questa comunità.

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Il senatore del Partito liberale-radicale (PLR – destra) Pascal Broulis Collegamento esternoè un peso massimo della politica svizzera. Binazionale greco e svizzero, banchiere di formazione, è stato eletto a soli 20 anni nel Consiglio comunale di Sainte Croix. Nel 1990 è diventato il più giovane deputato del canton Vaud. Ha poi ricoperto per 15 anni la carica di membro del Consiglio di Stato vodese, dove ha formato una coppia di ferro con il socialista Pierre-Yves Maillard. Eletto alla Camera alta nel 2023, si è impegnato in particolare a favore della Quinta Svizzera.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’esteroCollegamento esterno”. Durante le sessioni, diamo la parola a uno di loro nella nostra serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

Swissinfo: Qual era la sua priorità durante la sessione che si è conclusa venerdì scorso?

Pascal Broulis: Era il programma di risanamento del budget 2027, essenziale per garantire un margine di manovra sufficiente nelle finanze federali. Il pacchetto conteneva diversi elementi importanti per gli svizzeri e le svizzere all’estero. Una delle misure previste puntava a sopprimere il contributo destinato all’offerta internazionale della SSR, che comprende Swissinfo e tvsvizzera.it, oltre ai partenariati con 3sat e TV5Monde. Mi sono battuto al Consiglio degli Stati contro questa soppressione e il mio impegno ha dato i suoi frutti: entrambe le Camere hanno infine deciso di respingere la misura.

Al Consiglio degli Stati si è effettivamente impegnato contro la soppressione di questo finanziamento. I suoi colleghi e le sue colleghe del PLR hanno però votato in modo compatto a favore di questa misura in Consiglio nazionale. Per quali ragioni?

Abbiamo due Camere e, in un primo momento, ciascuna fissa le proprie priorità. Alla fine, però, questa misura di risparmio è stata respinta, dopo discussioni anche all’interno del mio gruppo.

Si trattava di un pacchetto, e un pacchetto contiene sempre elementi accettabili e altri che devono essere discussi. Per me era importante poter dibattere delle questioni che riguardano la Svizzera al di là dei suoi confini.

Come vede la Svizzera nel mondo in questo momento?

È un Paese piccolo, ma con una notevole capacità d’azione. In realtà non siamo così piccoli: la nostra economia è estremamente solida. Disponiamo di competenze diversificate, che si tratti di industria, ricerca, formazione e anche di negoziazione. Sono ambiti in cui il Paese è riconosciuto e rispettato e che dobbiamo preservare. È anche per questo che difendo il multilateralismo invece del ripiegamento o di nuove forme emergenti di governance mondiale.

Perché si impegna per chi vive all’estero?

Gli svizzeri e le svizzere all’estero sono ambasciatori della Svizzera. È quindi logico difenderne gli interessi, tanto più che il nostro è un Paese fortemente orientato all’export. Le persone che vivono fuori dai confini sono le nostre migliori alleate per creare ponti, passerelle, e per rafforzare i legami con il resto del mondo. Questo contribuisce anche a valorizzare il know‑how svizzero nella diplomazia e nelle relazioni internazionali.

Quali legami mantiene oggi con la comunità svizzera all’estero?

Ho instaurato legami con la comunità degli svizzeri e delle svizzere all’estero quando facevo parte del Consiglio di Stato vodese. Avevamo contatti regolari con persone residenti fuori dal Paese che chiedevano informazioni. Nel canton Vaud abbiamo inoltre accolto numerose imprese straniere, creando relazioni forti e durature con persone provenienti da tutto il mondo, tra cui svizzeri e svizzere residenti all’estero. Coltivare questo tipo di relazioni contribuisce anche alla pace: quando si conosce l’altro, è più difficile fargli la guerra.

Quali successi o quali sconfitte può annoverare per quanto concerne la difesa degli interessi della Quinta Svizzera ?

Nel programma di risanamento, altre misure riguardavano il mantenimento dei legami con la Quinta Svizzera. Se il contributo destinato alle scuole svizzere è stato ridotto in modo meno drastico rispetto a quanto proposto dal Consiglio federale, restano comunque delle restrizioni. La Scuola Svizzera di Madrid, ad esempio, ha lasciato educationsuisse, l’organizzazione mantello delle istituzioni scolastiche elvetiche. Ciò mi rammarica, poiché queste scuole svolgono un ruolo essenziale nella trasmissione dei valori svizzeri nel mondo. Il Consiglio federale voleva inoltre ridurre di 0,4 milioni di franchi i fondi destinati all’Organizzazione degli svizzeri all’estero: anche questa misura è stata respinta dalle due Camere.

Ritiene che gli interessi della comunità svizzera all’estero siano sufficientemente rappresentati a Palazzo federale?

Credo che si presti un’attenzione particolare ai loro interessi. Esiste un reale ascolto e i membri del Parlamento seguono questi dossier. Un esempio recente: nel canton Vaud abbiamo ampliato i diritti politici di chi vive all’estero. Finora queste persone potevano partecipare solo all’elezione del Consiglio nazionale, ma non del Consiglio degli Stati. Dalle prossime elezioni federali potranno eleggere i membri di entrambe le Camere.

Se dovesse emigrare, dove si stabilirebbe?

Probabilmente sarei attratto dalle grandi città della costa est o ovest degli Stati Uniti. È una terra d’immigrazione, un Paese che attribuisce grande importanza alla libertà individuale e alla possibilità di costruire il proprio percorso. Città come San Francisco o New York mi affascinano particolarmente: corrispondono alla Svizzera liberale, aperta e multiculturale.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

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