Risultati della votazione federale del 28 settembre 2025

Identità elettronica

Politica svizzera

In Svizzera, il destino dell’e-ID si decide di nuovo alle urne

Questo contenuto è stato pubblicato al L’elettorato svizzero vota sull’identità elettronica: per alcuni è uno strumento indispensabile verso la transizione digitale, per altri rappresenta un rischio per la protezione dei dati.

Di più In Svizzera, il destino dell’e-ID si decide di nuovo alle urne
Politica svizzera

Identità digitale, l’approccio unico della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Molti Paesi puntano sull’identità digitale per modernizzare i propri servizi pubblici. In Svizzera l’approccio resta cauto, lontano ad esempio dal modello estone.

Di più Identità digitale, l’approccio unico della Svizzera

Imposta sulle abitazioni secondarie e valore locativo

Politica svizzera

Verso un “sì” all’abolizione del valore locativo in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero dovrebbe accettare l’abolizione del valore locativo, secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern dopo le votazioni federali di domenica.

Di più Verso un “sì” all’abolizione del valore locativo in Svizzera
Democrazia svizzera

La Svizzera abolirà il valore locativo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Il valore locativo è da tempo oggetto di accese discussioni per la sua complessità e per le opportunità di evasione fiscale. Il Parlamento ha intenzione di abolirlo e il 28 settembre si esprimerà il popolo. Ecco cosa prevede la riforma.

Di più La Svizzera abolirà il valore locativo?
Politica svizzera

Votazione sul valore locativo, una campagna combattuta su molti fronti

Questo contenuto è stato pubblicato al Sul valore locativo in Svizzera è in corso una disputa tra proprietari di abitazioni e inquilini. Ma vi sono anche molti altri fronti. Il 28 settembre il popolo avrà l’ultima parola. Analisi.

Di più Votazione sul valore locativo, una campagna combattuta su molti fronti
Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
25 Mi piace
23 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
25 Mi piace
30 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

