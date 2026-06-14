The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera
Politica svizzera

Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 14 giugno 2026

Il popolo ha votato questa domenica sull'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni". Questo progetto di limitare la popolazione è senza precedenti e viene osservato con attenzione anche a livello internazionale. L'altro tema in votazione è stata la revisione della legge che inasprisce le condizioni d'accesso al servizio civile. Tutti i risultati e le analisi in un colpo d'occhio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Contenuto esterno

Risultati e analisi:

Altri sviluppi
Altri sviluppi
due giovani annaffiano un orto

Altri sviluppi

Politica svizzera

Verso un “sì” alla nuova legge svizzera sul servizio civile

Questo contenuto è stato pubblicato al L’elettorato svizzero dovrebbe approvare la modifica legislativa che restringe l’accesso al servizio civile, secondo le prime tendenze dell’istituto gfs.bern.

Di più Verso un “sì” alla nuova legge svizzera sul servizio civile

Le nostre spiegazioni dettagliate:

Altri sviluppi
Altri sviluppi
Alcune persone stanno effettuando lavori di ristrutturazione su muri a secco nella valle della Muota, nel Cantone di Svitto, nell'ambito del loro servizio civile.

Altri sviluppi

Politica svizzera

Votazioni del 14 giugno: bisogna limitare l’accesso al servizio civile? 

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Parlamento vuole limitare l’accesso al servizio civile per rafforzare l’esercito. Una decisione che preoccupa la sinistra, in apprensione per il futuro di questa istituzione.

Di più Votazioni del 14 giugno: bisogna limitare l’accesso al servizio civile? 

La vostra opinione ci interessa:

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Samuel Jaberg

La Svizzera dovrebbe limitare l’immigrazione?

Come valutate i cambiamenti in atto in Svizzera legati all’aumento della popolazione: li considerate più come un’opportunità o come una minaccia? Discutetene con noi.

Partecipa alla discussione
217 Mi piace
118 Commenti
Visualizza la discussione

I nostri approfondimenti:

Altri sviluppi
Altri sviluppi
Altri sviluppi

La libera circolazione delle persone spiegata in grafici:

Altri sviluppi

Il nostro aiuto al voto:

Altri sviluppi
kyf

Altri sviluppi

Emigrazione

Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivete all’estero e volete partecipare alle votazioni in Svizzera? Si può. Ma per farlo, bisogna essere iscritti nel registro elettorale.

Di più Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera
Altri sviluppi
Altri sviluppi
materiale di voto

Altri sviluppi

Emigrazione

Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.

Di più Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Articoli più popolari

I più discussi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR