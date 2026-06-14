Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 14 giugno 2026
Il popolo ha votato questa domenica sull'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni". Questo progetto di limitare la popolazione è senza precedenti e viene osservato con attenzione anche a livello internazionale. L'altro tema in votazione è stata la revisione della legge che inasprisce le condizioni d'accesso al servizio civile. Tutti i risultati e le analisi in un colpo d'occhio.
Votazioni del 14 giugno: bisogna limitare l’accesso al servizio civile?
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Il Parlamento vuole limitare l’accesso al servizio civile per rafforzare l’esercito. Una decisione che preoccupa la sinistra, in apprensione per il futuro di questa istituzione.
Un tetto massimo alla popolazione svizzera: l’iniziativa dell’UDC è del tutto inedita?
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“No a una Svizzera da 10 milioni!” chiede restrizioni migratorie affinché non si raggiunga tale numero di abitanti prima del 2050. Retrospettiva su politiche analoghe attuate altrove.
Limitare la popolazione svizzera a 10 milioni: un obiettivo semplice, un’attuazione complessa
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Limitare la popolazione svizzera a 10 milioni di abitanti: l’obiettivo dichiarato dall’iniziativa dell’UDC appare semplice. Ma applicarlo sarebbe molto meno facile. Le spiegazioni della RTS.
Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale
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Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.
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