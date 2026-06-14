Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 14 giugno 2026

Il popolo ha votato questa domenica sull'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni". Questo progetto di limitare la popolazione è senza precedenti e viene osservato con attenzione anche a livello internazionale. L'altro tema in votazione è stata la revisione della legge che inasprisce le condizioni d'accesso al servizio civile. Tutti i risultati e le analisi in un colpo d'occhio.

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Risultati e analisi:

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