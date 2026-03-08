The Swiss voice in the world since 1935
Politica svizzera

Risultati delle votazioni federali in Svizzera dell’8 marzo 2026

Il popolo svizzero ha votato sul canone radiotelevisivo (iniziativa SSR), sulla tassazione individuale, sul denaro contante e sul fondo per il clima. Qui trovate tutti i risultati aggiornati e le analisi di questa giornata di votazioni.

Canone radiotelevisivo (iniziativa SSR)

telecamera e microfono

Politica svizzera

Un “no” più netto del previsto per l’iniziativa sulla SSR

Questo contenuto è stato pubblicato al Ridurre il canone radiotelevisivo dagli attuali 335 a 200 franchi? Il 62% dell’elettorato svizzero avrebbe respinto l’iniziativa popolare in tal senso, stando alla prima proiezione.

studio televisivo

Politica svizzera

L’iniziativa SSR in breve 

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa SSR vuole ridurre il canone ed esonerare le aziende dal pagamento. Chi la promuove parla di alleggerimento per famiglie e imprese, mentre chi si oppone teme un indebolimento della Svizzera.

Tassazione individuale

Una coppia davanti a una vetrina.

Democrazia svizzera

La Svizzera passa alla tassazione individuale

Questo contenuto è stato pubblicato al Con una decisione storica, il popolo svizzero – secondo le prime proiezioni – dovrebbe approvare la Legge federale sull’imposizione individuale, segnando una svolta radicale nel sistema fiscale del Paese.

Denaro contante

foto monete e banconote svizzere

Politica svizzera

Il contante potrebbe entrare nella Costituzione svizzera 

Questo contenuto è stato pubblicato al Il controprogetto per preservare la disponibilità di denaro contante nel Paese dovrebbe essere approvato con una chiara maggioranza, secondo le prime proiezioni.

Atm e mano che regge banconote da 50 franchi

Politica svizzera

Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo

Questo contenuto è stato pubblicato al L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione. Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa proposto dal Consiglio federale.

Iniziativa per un fondo per il clima

fumo che esce dai camini di una raffineria

Politica svizzera

Verso una chiara bocciatura del fondo svizzero per il clima

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa che chiede di investire fino all’1% del Pil della Svizzera per proteggere il clima e la natura non dovrebbe superare lo scoglio delle urne, secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern.

due apprendisti montano un pannello solare su un tetto di legno

Adattamento climatico

Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura?

Questo contenuto è stato pubblicato al Un’iniziativa vuole creare un fondo per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Svizzera. Chi si oppone ritiene che il Paese stia già facendo abbastanza per il clima. Decisione alle urne l’8 marzo.

Partecipa al dibattito:

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Come vengono tassate le coppie sposate nel vostro Paese di residenza? Quali i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema?

L’8 marzo il popolo svizzero vota sull’imposizione individuale delle coppie sposate. Qual è il sistema nel Paese in cui vivete?

Partecipa alla discussione
