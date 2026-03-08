Risultati delle votazioni federali in Svizzera dell’8 marzo 2026
Il popolo svizzero ha votato sul canone radiotelevisivo (iniziativa SSR), sulla tassazione individuale, sul denaro contante e sul fondo per il clima. Qui trovate tutti i risultati aggiornati e le analisi di questa giornata di votazioni.
Un “no” più netto del previsto per l’iniziativa sulla SSR
Ridurre il canone radiotelevisivo dagli attuali 335 a 200 franchi? Il 62% dell’elettorato svizzero avrebbe respinto l’iniziativa popolare in tal senso, stando alla prima proiezione.
L’iniziativa SSR vuole ridurre il canone ed esonerare le aziende dal pagamento. Chi la promuove parla di alleggerimento per famiglie e imprese, mentre chi si oppone teme un indebolimento della Svizzera.
Con una decisione storica, il popolo svizzero – secondo le prime proiezioni – dovrebbe approvare la Legge federale sull’imposizione individuale, segnando una svolta radicale nel sistema fiscale del Paese.
Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo
L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione. Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa proposto dal Consiglio federale.
Verso una chiara bocciatura del fondo svizzero per il clima
L’iniziativa che chiede di investire fino all’1% del Pil della Svizzera per proteggere il clima e la natura non dovrebbe superare lo scoglio delle urne, secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern.
Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura?
Un’iniziativa vuole creare un fondo per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Svizzera. Chi si oppone ritiene che il Paese stia già facendo abbastanza per il clima. Decisione alle urne l’8 marzo.
