Risultati delle votazioni federali in Svizzera dell’8 marzo 2026

Il popolo svizzero ha votato sul canone radiotelevisivo (iniziativa SSR), sulla tassazione individuale, sul denaro contante e sul fondo per il clima. Qui trovate tutti i risultati aggiornati e le analisi di questa giornata di votazioni.

1 minuto

Contenuto esterno

Canone radiotelevisivo (iniziativa SSR)

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Un “no” più netto del previsto per l’iniziativa sulla SSR Questo contenuto è stato pubblicato al Ridurre il canone radiotelevisivo dagli attuali 335 a 200 franchi? Il 62% dell’elettorato svizzero avrebbe respinto l’iniziativa popolare in tal senso, stando alla prima proiezione. Di più Un “no” più netto del previsto per l’iniziativa sulla SSR

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera L’iniziativa SSR in breve Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa SSR vuole ridurre il canone ed esonerare le aziende dal pagamento. Chi la promuove parla di alleggerimento per famiglie e imprese, mentre chi si oppone teme un indebolimento della Svizzera. Di più L’iniziativa SSR in breve

Tassazione individuale

Altri sviluppi

Altri sviluppi Democrazia svizzera La Svizzera passa alla tassazione individuale Questo contenuto è stato pubblicato al Con una decisione storica, il popolo svizzero – secondo le prime proiezioni – dovrebbe approvare la Legge federale sull’imposizione individuale, segnando una svolta radicale nel sistema fiscale del Paese. Di più La Svizzera passa alla tassazione individuale

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Imposizione individuale al voto: verso lo stesso regime fiscale per coppie sposate e conviventi? Questo contenuto è stato pubblicato al Approvata dal Parlamento, la riforma punta alla fine della penalizzazione fiscale del matrimonio. Contrari gli ambienti conservatori. Di più Imposizione individuale al voto: verso lo stesso regime fiscale per coppie sposate e conviventi?

Denaro contante

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Il contante potrebbe entrare nella Costituzione svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il controprogetto per preservare la disponibilità di denaro contante nel Paese dovrebbe essere approvato con una chiara maggioranza, secondo le prime proiezioni. Di più Il contante potrebbe entrare nella Costituzione svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo Questo contenuto è stato pubblicato al L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione. Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa proposto dal Consiglio federale. Di più Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo

Iniziativa per un fondo per il clima

Altri sviluppi

Altri sviluppi Politica svizzera Verso una chiara bocciatura del fondo svizzero per il clima Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa che chiede di investire fino all’1% del Pil della Svizzera per proteggere il clima e la natura non dovrebbe superare lo scoglio delle urne, secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern. Di più Verso una chiara bocciatura del fondo svizzero per il clima

Altri sviluppi

Altri sviluppi Adattamento climatico Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura? Questo contenuto è stato pubblicato al Un’iniziativa vuole creare un fondo per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Svizzera. Chi si oppone ritiene che il Paese stia già facendo abbastanza per il clima. Decisione alle urne l’8 marzo. Di più Una parte della ricchezza della Svizzera per proteggere il clima e la natura?

Partecipa al dibattito:

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Katy Romy Come vengono tassate le coppie sposate nel vostro Paese di residenza? Quali i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema? L’8 marzo il popolo svizzero vota sull’imposizione individuale delle coppie sposate. Qual è il sistema nel Paese in cui vivete? Partecipa alla discussione 19 Mi piace Visualizza la discussione

Con la nostra newsletter sulle votazioni federali sarete sempre aggiornati – le informazioni essenziali, compilate appositamente per voi:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quinta Svizzera Votazioni federali – le informazioni essenziali, compilate appositamente per voi Un accesso rapido e pratico all’informazione. Abbonatevi alla nostra newsletter e riceverete tutte le informazioni utili durante i periodi di votazione. Di più Votazioni federali – le informazioni essenziali, compilate appositamente per voi

Articoli più popolari I più discussi