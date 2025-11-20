Rudi Berli, uno svizzero dell’estero e orticoltore bio al Parlamento federale

Il cibo è al centro dell'impegno di Rudi Berli: l'azienda agricola comunitaria che lo impiega consegna settimanalmente cesti di verdure a 400 famiglie di Ginevra. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Rudi Berli sarà una figura atipica a Palazzo federale. L'orticoltore bio, che succederà a Nicolas Walder, diventerà il quarto svizzero dell'estero a sedere in Consiglio nazionale. Il rappresentante dei Verdi vive in Francia e lavora nella campagna ginevrina, ma non è la sua unica peculiarità. Ritratto.

Katy Romy

Katy Romy

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all'estero.

Français fr Rudi Berli, un Suisse de l’étranger et maraîcher bio au Parlement fédéral originale Di più Rudi Berli, un Suisse de l’étranger et maraîcher bio au Parlement fédéral

Prima particolarità: Rudi Berli ha solo sei settimane per cambiare vita. L’orticoltore 61enne ha appreso il 19 ottobre, con l’elezione del Verde Nicolas Walder nel Governo ginevrino, che gli sarebbe succeduto in Consiglio nazionale (Camera bassa del Parlamento). Inizierà a ricoprire la carica già il 1° dicembre.

La corsa contro il tempo è iniziata: deve dimettersi dal suo incarico di segretario sindacale presso l’organizzazione contadina Uniterre, trovare un alloggio a Berna e ridurre il suo grado di occupazione nella fattoria comunitaria dove lavora.

Tuttavia, non ha alcuna intenzione di scambiare definitivamente i suoi attrezzi da orticoltore con l’abito da consigliere nazionale. “Voglio continuare a lavorare, per mantenere un contatto con il terreno e un equilibrio tra lavoro fisico e intellettuale”, confida Rudi Berli, seduto al sole, accanto alle serre di ortaggi che finiranno nelle ceste consegnate ogni settimana a 400 famiglie ginevrine.

Solo un vigneto dai colori autunnali separa la fattoria dal confine francese. Rudi Berli lo attraversa ogni giorno: vive nel piccolo comune francese di Pougny, a poche centinaia di metri dal territorio svizzero.

Questo novembre soleggiato è tutto dedicato a cavolfiori, ravanelli, patate dolci e zucche. Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch Quando si distribuiscono le verdure, le pinzette vengono utilizzate per tenere traccia di quali verdure sono già state aggiunte ai cestini. Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch I soci della cooperativa lavorano per mezza giornata nell'azienda agricola. Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch Sulle pareti della capanna, gli ortolani esprimono la loro creatività. Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch I Jardins de Cocagne coltivano anche la collaborazione, la condivisione e la convivialità. Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch 14 persone sono impiegate nella cooperativa. Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch L'azienda agricola cooperativa ha anche un messaggio politico da trasmettere: "Chi semina cemento, creperà di fame". Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch Le ceste distribuite contengono una varietà di ortaggi di stagione. Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch La cooperativa è stata fondata nel 1978 da consumatori cittadini che volevano un legame diretto con la le produttrici e i produttori. Thomas Kern / Swissinfo Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch

Una peculiarità che fa di lui il quarto svizzero dell’estero a sedere in Parlamento federale. L’ultimo rappresentante della Quinta Svizzera sotto la cupola federale è stato l’ex ambasciatore a Berlino Tim Guldimann. Eletto nel 2015, quest’ultimo aveva gettato la spugna dopo due anni, adducendo la difficoltà di assumere il suo mandato a Berna risiedendo all’estero. Negli anni Novanta, Ruedi e Stephanie Baumann, una coppia, si erano trasferiti in Francia durante la loro ultima legislatura al Consiglio nazionale.

Nella capitale federale, Rudi Berli intende impegnarsi per difendere gli interessi della diaspora, in particolare a favore del voto elettronico. “Questo permetterebbe di risolvere il problema di molte persone espatriate che ricevono il materiale di voto dopo le scadenze elettorali”, afferma.

Frontalieri: tensioni da disinnescare

Tuttavia, si considera più un lavoratore frontaliero. “M’impegno per una governance transfrontaliera, che sia a Ginevra, Basilea, Sciaffusa o in Ticino, e per il rispetto dei diritti sociali delle persone che vivono in queste regioni”, afferma.

Ironia della sorte: all’interno della delegazione ginevrina al Consiglio nazionale, Rudi Berli siederà accanto agli eletti ed elette del Movimento dei Cittadini Ginevrini (MCG, Mouvement Citoyen Genevois), una formazione nota per le sue prese di posizione contro i frontalieri.

Uno di loro, Daniel Sormani, si dice però pronto a collaborare con il neoeletto. “L’ho punzecchiato su Facebook, ma andrò a stringergli la mano per dargli il benvenuto”, afferma. Secondo lui, Rudi Berli non è “un vero frontaliero”, poiché è svizzero. “Trovo bizzarro che si possa essere eletti in Parlamento risiedendo all’estero, ma è del tutto legale e democratico, quindi lo accetto”.

Dal canto suo, Rudi Berli definisce “sgradevoli” le osservazioni sul suo luogo di domicilio. “Cercherò tuttavia di dimostrare con la mia azione che sono completamente inserito nella realtà nazionale”, annuncia.

Il politico evidenzia anche la problematica della penuria di alloggi e dell’esplosione dei prezzi immobiliari nell’Arco lemanico. “Non volevamo lasciare la Svizzera, ma i nostri redditi non ci permettevano di trovare un alloggio a Ginevra”, afferma questo padre di tre figli di età compresa tra i 6 e i 20 anni. Intende portare in Parlamento questa problematica che tocca molte persone.

Un percorso atipico per creare consenso

Se Rudi Berli non ha mai ricoperto una carica parlamentare, il suo percorso originale dovrebbe aiutarlo a difendere i suoi dossier. Primo asso nella manica: la lingua. Il tedesco e i suoi dialetti svizzeri non hanno segreti per lui, che è cresciuto nella campagna zurighese. “Questo dovrebbe aiutarmi a far sentire la voce di Ginevra a Berna”, confida.

Conosce bene i meccanismi della politica, che ha iniziato a padroneggiare fin dall’adolescenza nei movimenti giovanili degli anni Ottanta a Zurigo. A 18 anni si è trasferito a Ginevra per seguire una formazione al centro di orticoltura di Lullier. Innamoratosi della regione, non l’ha più lasciata e vi ha proseguito il suo impegno militante, soprattutto attraverso il sindacalismo.

“Negli anni Ottanta, a Zurigo, ho scoperto che i movimenti sociali erano una forma di espressione collettiva che portavo dentro di me”, spiega Rudi Berli. Thomas Kern / Swi Swissinfo.ch

Oltre 20 anni di attività all’interno del sindacato agricolo Uniterre gli hanno permesso di familiarizzarsi con gli arcani del potere. “Conosco bene l’architettura politica e molte persone a Berna”, sottolinea.

Rudi Berli è anche un Verde atipico. Ritiene che il suo partito sia a volte “un po’ dogmatico” su certi dossier, ad esempio sul consumo di carne. “Personalmente, ne mangio tenendo conto della sua origine e delle condizioni di allevamento e trovo che non sia incompatibile con un impegno ecologista”, dice.

Europa, sì… ma con prudenza

Pur sostenendo la via bilaterale per gestire le relazioni tra la Svizzera e l’Unione Europea, Rudi Berli si mostra scettico di fronte al nuovo pacchetto di accordi negoziato dalla Confederazione con Bruxelles. “Ho un problema con l’approccio a pacchetti”, spiega. “Impedisce alla popolazione di misurare la portata di questi trattati”, deplora.

Teme principalmente le conseguenze degli accordi sull’agricoltura elvetica e raccomanda il rafforzamento della protezione interna. “La liberalizzazione del mercato del formaggio nel 2007, ad esempio, è stata dannosa per l’economia lattiera svizzera. Quasi la metà delle aziende lattiero-casearie è scomparsa”, ricorda.

Questo scetticismo non infastidisce i suoi colleghi di partito. “È un collega fantastico”, assicura la deputata ginevrina Delphine Klopfenstein Broggini. Sebbene i Verdi difendano il pacchetto di accordi con Bruxelles, la consigliera nazionale relativizza la prudenza del neoeletto. “Se prende un po’ le distanze sull’argomento, ciò non indebolirà la posizione chiara del partito”, afferma. Accoglie inoltre con favore l’arrivo di un ulteriore rappresentante dell’agricoltura all’interno del gruppo dei Verdi al Consiglio nazionaleCollegamento esterno.

L’agricoltura come progetto di società

Rudi Berli vuole porre l’agricoltura al centro della sua azione politica. Nel 1985, quando si è unito ai Jardins de Cocagne, dove lavora ancora oggi, la fattoria era tra i pionieri dell’agricoltura biologica. “Come giovane apprendista, ero scioccato di dover indossare una maschera antigas per trattare le verdure che sarebbero finite nei nostri piatti”, dice.

Noci, pane e formaggio troneggiano sul tavolo della piccola capanna di legno, che funge da cucina e ufficio per il personale dell’azienda agricola. Il cibo è una componente importante dell’impegno di Rudi Berli. “Bisogna costruire un progetto comune tra la popolazione e l’agricoltura: garantire un’alimentazione di qualità e permettere ai contadini e alle contadine di vivere del loro lavoro”, sostiene.

Feroce oppositore degli accordi di libero scambio, li definisce “pacchetti ideologici”. “Vogliamo prima di tutto nutrire le popolazioni attorno alle nostre fattorie prima di nutrire i mercati internazionali. Altrimenti, saranno la natura e il sociale a pagarne il prezzo”, avverte.

Per rilanciare il suo partito nei sondaggi, Rudi Berli ritiene che il progetto ecologista debba rimanere prima di tutto sociale. “Senza questa componente, non riusciremo mai a costruire una società più sostenibile”, afferma.

Dovrà fare dei sacrifici per il suo nuovo mandato? “Ci saranno periodi in cui non vedrò la mia famiglia. Sarà un grande cambiamento, anche per i miei figli”, confida, gettando uno sguardo alle numerose foto che adornano le pareti della capanna.

>> Il nostro articolo sulla rappresentanza politica della Quinta Svizzera:

Testo riletto e verificato da Pauline Turuban

Tradotto con il supporto dell'IA/mrj

