Svizzeri all’estero, gli Stati aprono a una revisione della legge

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis vede nuove opportunità nella pratica consolare. Keystone / Andreas Becker

Il Consiglio degli Stati vuole verificare se la Legge sugli svizzeri all’estero sia ancora adeguata ai tempi. Lunedì ha approvato un postulato in tal senso. Una decisione che apre opportunità, soprattutto per l’Organizzazione degli Svizzeri all’Estero (OSE), ma presenta anche dei rischi.

4 minuti

Balz Rigendinger

Lavoro come redattore e corrispondente da Palazzo federale. Copro l’attualità politica elvetica per svizzere e svizzeri all’estero e gestisco il nostro talk show politico “Let’s Talk”. Ho iniziato la mia carriera giornalistica nei primi anni Novanta e ho lavorato in molti ambiti del settore, svolto posizioni manageriali e mi sono occupato di varie tematiche. Lavoro presso SWI swissinfo.ch dal 2017. Altre lingue: 2 Deutsch de Auslandschweizer-Gesetz: Der Ständerat will ein Update originale Di più Auslandschweizer-Gesetz: Der Ständerat will ein Update

Français fr Loi sur les Suisses de l’étranger: le Conseil des États souhaite une mise à jour Di più Loi sur les Suisses de l’étranger: le Conseil des États souhaite une mise à jour

All’origine del postulatoCollegamento esterno vi è il consigliere agli Stati Carlo Sommaruga, da anni membro del comitato direttivo dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE). Il socialista ginevrino chiede che si stili un bilancio della Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’esteroCollegamento esterno (LSEst), entrata in vigore dieci anni fa. Sommaruga ha richiamato l’attenzione sull’aumento della comunità elvetica all’estero, che oggi conta 830’000 persone.

Uno dei suoi principali obiettivi sembra essere un miglior ancoraggio giuridico della stessa OSE. In particolare, chiede di valutare le “il rapporto di collaborazione” tra l’OSE e la Confederazione. L’organizzazione riceve fondi federali, tra cui contributi per la pubblicazione della rivista Schweizer Revue.

Questo sussidio – pari a circa 400’000 franchi all’anno – è messo in discussione nell’ambito del pacchetto di risparmio 2027. Inoltre, da tempo è oggetto di dibattito, anche tra Confederazione e OSE, la questione se la Schweizer Revue debba continuare a essere inviata in formato cartaceo.

Autore del postulato è il consigliere agli Stati Carlo Sommaruga. Keystone / Peter Schneider

In tale contesto, il postulato rappresenta una sorta di linea difensiva: attraverso la LSEst è possibile definire compiti e responsabilità dell’OSE e, in un secondo momento, farne derivare un finanziamento federale più stabile. “Non bisogna dimenticare che l’OSE fornisce, nel quadro di una convenzione sulle prestazioni, servizi importanti di consulenza e informazione”, ha dichiarato Sommaruga.

Nuove possibilità consolari

Il ministro degli Esteri Ignazio Cassis si è dichiarato aperto alla proposta in Parlamento. Il Consiglio federale la sostiene. Il rapporto richiesto “analizzerà la collaborazione tra il mio Dipartimento e l’OSE”, ha affermato Cassis, definendo l’organizzazione un “partner privilegiato nel lavoro a favore della nostra comunità all’estero” e “principale destinatario del sostegno finanziario della Confederazione nell’ambito di questa legge”.

Cassis ha inoltre sottolineato i possibili vantaggi per la Confederazione derivanti da una legge aggiornata: sono infatti previste innovazioni in ambito consolare. L’offerta di servizi dovrebbe essere ampliata in modo mirato e, attraverso la cooperazione con partner privati o internazionali, si intendono sfruttare sinergie. “Gli strumenti digitali, l’automazione e le nuove forme di comunicazione aprono nuove possibilità nella pratica consolare, per rendere i servizi più efficienti e vicini ai cittadini”, ha spiegato il ministro

Punto critico: la responsabilità individuale

Nella fase di elaborazione concreta rischia però di delinearsi uno scoglio: la responsabilità individuale. Essa costituisce infatti un pilastro dell’attuale legge e rappresenta una linea guida ormai consolidata per la Confederazione. Ad oggi, la norma stabilisce che chi sceglie di trasferirsi all’estero lo fa sotto la propria responsabilità e non può appellarsi alla Svizzera per ogni emergenza

Sommaruga vuole rimettere in discussione proprio questo principio. Occorre verificare “se tale presupposto sia ancora compatibile con l’instabilità globale attuale”, ha affermato il consigliere agli Stati, menzionando le crisi sanitarie mondiali, le crisi sociali nei Paesi di residenza degli svizzeri all’estero, attentati terroristici e guerre.

La Confederazione, dal canto suo, sembra determinata a conservare il principio della responsabilità individuale — anche solo per ragioni legate alle proprie capacità operativa.

Articolo a cura di Pauline Turuban

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quinta Svizzera Dieci anni di legge sugli svizzeri all’estero: cosa ha portato e cosa manca ancora Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta venivano regolati in modo organico diritti e doveri delle cittadine e dei cittadini elvetici residenti fuori dai confini nazionali. Quali effetti ha avuto la norma? E quali sfide restano aperte? Di più Dieci anni di legge sugli svizzeri all’estero: cosa ha portato e cosa manca ancora

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative