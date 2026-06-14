Verso un “sì” alla nuova legge svizzera sul servizio civile

Il servizio civile svizzero si distingue, tra l'altro, per la grande varietà dei suoi incarichi, che spaziano dai lavori in ambito sociale e ambientale alla mediazione culturale nei musei. Keystone / Christian Beutler

L’elettorato svizzero dovrebbe approvare la modifica legislativa che restringe l’accesso al servizio civile, secondo le proiezioni dell’istituto gfs.bern. La riforma mira a mantenere il carattere di eccezionalità di questa alternativa al servizio militare.

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Luigi Jorio

Mi occupo di cambiamenti climatici ed energia con reportage, articoli, interviste e approfondimenti. Mi interessano gli impatti del riscaldamento globale sulla vita di tutti i giorni e le soluzioni per un pianeta senza emissioni. Appassionato di viaggi e scoperte, ho studiato biologia e altre scienze naturali. Sono giornalista di SWI swissinfo.ch da oltre vent’anni. Con Keystone-ATS

In Svizzera ci sono troppi giovani che scelgono il servizio civile invece di quello militare e il loro numero va ridotto drasticamente: per il Consiglio federale e il Parlamento, questa opzione è diventata troppo attrattiva. È quindi necessario inasprire le condizioni di accesso al servizio civile, anche per garantire gli effettivi dell’esercito.

L’elettorato elvetico, chiamato domenica alle urne, dovrebbe accettare la riforma con il 53% di voti favorevoli, secondo le proiezioni dell’istituto demoscopico gfs.bern. Il fronte del “sì” aveva iniziato la campagna in chiaro vantaggio, ma il margine si era assottigliato nell’ultimo sondaggio.

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Cosa prevede la modifica della legge sul servizio civile?

Il Parlamento intende ridurre il numero di persone che scelgono il servizio civile da 7’200 a 4’000 all’anno, pari a un calo di oltre il 40%. A tal fine ha inasprito la Legge federale sul servizio civileCollegamento esterno.

Le misure contenute nella revisione legislativa sono sei:

Quelli che in Svizzera vengono comunemente chiamati civilisti devono svolgere almeno 150 giorni di servizio, indipendentemente da quanti ne abbiano già effettuati nell’esercito.

Meno margine di manovra nella pianificazione di quando intendono svolgere queste mansioni.

L’obbligo di prestare un servizio di una durata lunga una volta e mezzo il normale servizio militare è esteso anche a ufficiali e sottufficiali.

Introduzione di una sorta di “corso di ripetizione” per civilisti, da svolgere ogni anno a partire dall’anno successivo all’ammissione.

I militari che non hanno più giorni di servizio da svolgere non possono più passare al servizio civile.

Eliminazione degli impieghi che richiedono una formazione in medicina umana, odontoiatria o veterinaria.

L’inasprimento delle condizioni di accesso al servizio civile non fa però l’unanimità. Un’alleanza di associazioni e partiti, tra cui il Partito socialista e i Verdi, si oppongono alla riforma e hanno lanciato con successo un referendum.

Cos’è il servizio civile e chi può svolgerlo?

Il servizio civile è un’alternativa al servizio militare. Per essere ammessi occorre soddisfare tre criteri: essere idonei al servizio militare, avere un conflitto di coscienza ed essere disposti a svolgere un servizio una volta e mezza più lungo rispetto a quello militare.

I civilisti operano in ambiti di interesse pubblico. Come i militari, ricevono un’indennità per perdita di guadagno durante il servizio. L’anno scorso il 50% dei giorni di servizio civile è stato svolto nel settore sociale, il 18% nell’istruzione pubblica, quasi il 15% nella sanità e poco meno del 10% nella protezione della natura e dell’ambiente.

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Nel 2025, 7’211 persone sono state ammesse al servizio civile, un record. Un terzo delle domande è stato presentato dopo la scuola reclute. Anche il numero di giorni di servizio svolti – quasi 1,9 milioni – ha raggiunto il livello più alto dall’introduzione del servizio civile nel 1996.

Il servizio civile non va confuso con la protezione civile, che riguarda persone non idonee al servizio militare ma che possono essere impiegate in compiti di protezione della popolazione.

Quali sono gli argomenti di chi sostiene la riforma?

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento ritengono problematico l’elevato numero di ammissioni al servizio civile, soprattutto quando riguarda militari che hanno terminato la scuola reclute, specialisti o quadri dell’esercito.

Secondo un rapporto del Dipartimento federale della difesa pubblicato nel 2024, ogni anno 11’000 persone lasciano l’esercito prima della fine dell’obbligo di servizio. Sempre più persone scelgono il servizio civile, mentre il numero di partenze per motivi medici resta stabile.

Durante i dibattiti parlamentari, il consigliere federale Guy Parmelin ha affermato che il servizio civile è “diventato un fenomeno di massa problematico, contrariamente all’obiettivo iniziale”. Ha ricordato che dovrebbe rimanere una soluzione “di carattere eccezionale” per chi ha un conflitto di coscienza.

Le misure proposte mirano a limitare questo fenomeno e a preservare gli effettivi militari, in un contesto geopolitico teso, segnato dalla guerra tra Russia e Ucraina.

E quali sono le ragioni di chi si oppone?

Il fronte contrario alla riforma ritiene che il servizio civile svolga un ruolo essenziale per la società. I civilisti operano nei settori in cui la carenza di personale è più acuta. In caso di una riduzione del 40% degli effettivi, queste prestazioni non verrebbero semplicemente sostituite, avverte chi si oppone.

Secondo il campo del “no”, l’esercito non è affatto a corto di effettivi e non trarrà beneficio da queste restrizioni. Le persone che non desiderano svolgere il servizio militare avranno sempre la possibilità di essere dichiarate inabili per motivi medici.

L’alleanza che si oppone alla riforma teme inoltre che l’inasprimento delle condizioni di accesso “svuoti il servizio civile della sua sostanza” e sia solo il primo passo verso la sua abolizione.

Quali sono le prossime tappe?

Qualunque sia l’esito della votazione, difficilmente sarà l’ultima su questo tema. Il Consiglio federale sta attualmente lavorando a una reintroduzione dell’esame di coscienza, abolito nel 2009. Il Governo intende inoltre introdurre una giornata informativa obbligatoria sull’esercito per le donne.

Nel giugno 2025, il Consiglio nazionale ha inoltre approvato una mozione che mira a fondere la protezione civile e il servizio civile per creare una nuova entità denominata “protezione contro le catastrofi”.

Se il Consiglio degli Stati dovesse sostenere questo progetto, è probabile che la sinistra indica un altro referendum contro quello che definisce uno smantellamento del servizio civile.

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