Verso una chiara bocciatura del fondo svizzero per il clima

L’iniziativa che chiede di creare un fondo per il clima per ridurre le emissioni in Svizzera (nell’immagine la raffineria di Collombey) dovrebbe essere respinta. Jean-Christophe Bott / Keystone

L’iniziativa popolare che chiede di investire fino all’1% del Prodotto interno lordo della Svizzera per proteggere il clima e la natura non dovrebbe superare lo scoglio delle urne, secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern.

Luigi Jorio

L’elettorato svizzero non vuole investire più soldi nella trasformazione ecologica del Paese. Stando alle prime proiezioni dell’istituto demoscopico gfs.bern, una netta maggioranza di persone votanti (71%) avrebbe respinto l’iniziativa per un fondo per il clima lanciata dalla sinistra e dal Partito ecologista.

Il risultato della votazione odierna non sarebbe una sorpresa. Già durante i sondaggi SSR che hanno preceduto il voto, le opinioni contrarie erano ampiamenti superiori al 50%. Nell’ultimo sondaggio realizzato a metà febbraio, il 65% delle persone intervistate aveva affermato di voler respingere l’iniziativa.

Cosa chiede l’iniziativa?

L’iniziativa per un fondo per il climaCollegamento esterno chiede di investire ogni anno tra lo 0,5 e l’1% del Prodotto interno lordo della Svizzera nella trasformazione ecologica del Paese. La cifra sarebbe compresa tra i 3,9 e i 7,7 miliardi di franchiCollegamento esterno all’anno e verrebbe utilizzata per finanziare misure a protezione del clima e della natura.

Chi l’ha lanciata e per quale motivo?

Il Partito socialista (PS) e i Verdi hanno lanciato l’iniziativa nel settembre 2022. Quell’anno è stato il più caldo registrato in Svizzera dall’inizio delle misurazioni nel 1864; è stato segnato da tre ondate di calore e da periodi di siccità persistenti.

>> La Svizzera è tra i Paesi più colpiti dal riscaldamento climatico. Ecco perché:

PS e Verdi hanno promosso l’iniziativaCollegamento esterno perché ritengono che la protezione del clima e della biodiversità non possa essere scaricata sul singolo individuo. Sostengono che sono necessari massicci investimenti pubblici per promuovere le fonti rinnovabili e produrre più energia possibile in Svizzera.

Quali sono gli argomenti di chi sostiene l’iniziativa?

Il nuovo fondo alimentato dalla Confederazione accelererà lo sviluppo delle energie rinnovabili, ad esempio tramite l’installazione di più pannelli solari, e favorirà la tutela della biodiversità delle specie animali e vegetali, afferma il comitato d’iniziativa. I soldi sarebbero usati, tra le altre cose, per risanare gli edifici dal profilo energetico e potenziare i trasporti pubblici.

La sinistra e gli ambienti ecologisti sono dell’opinione che sarebbe di gran lunga più costoso non fare nulla piuttosto che intervenire con gli investimenti miliardari richiesti. Per ogni franco investito oggi in misure di protezione del clima, se ne risparmieranno quattro o cinque in futuro, affermano, ricordando le grandi catastrofi naturali che hanno colpito la Svizzera negli ultimi anni, tra cui quelle a Blatten, Bondo e in Vallemaggia.

Gli investimenti nella transizione energetica ridurranno inoltre la dipendenza della Svizzera dai Paesi, spesso autocratici, che producono combustibili fossili, affermano le persone che appoggiano l’iniziativa. Il fondo per il clima consentirebbe anche di creare posti di lavoro sostenibili, afferma il comitato d’iniziativa. Nel settore delle installazioni solari, ad esempio, c’è una carenza di lavoratori e lavoratrici qualificateCollegamento esterno.

>> Di seguito tutti i risultati e le analisi della domenica di votazioni in Svizzera:

Chi si oppone al fondo per il clima e per quali motivi?

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento hanno raccomandato di respingere l’iniziativa del PS e dei Verdi. Il Governo ritiene che il fondo sul clima non sia necessario per raggiungere gli obiettivi climatici nazionali. Confederazione e Cantoni stanziano già circa 2 miliardi di franchi all’anno a favore del clima e dell’energia e 600 milioni per la biodiversità, affermaCollegamento esterno il Governo.

In Parlamento, i principali partiti (ad eccezione del campo rosso-verde) hanno respinto l’iniziativa, ritenendola troppo costosa e inefficace. Le uscite per alimentare il fondo per il clima non sarebbero soggette al freno all’indebitamento. Questo porterebbe a un aumento incontrollato della spesa pubblica, hanno affermato. A farne le spese sarebbe la popolazione, che potrebbe dover affrontare un aumento delle tasse o dell’IVA.

Il fronte del “no” ha anche criticato la mancanza di criteri concreti su come debbano essere utilizzati i soldi del fondo. Per chi si oppone all’iniziativa, la Svizzera deve portare avanti la politica climatica attuale e continuare a puntare sull’ampia gamma di approcci: dagli incentivi per l’efficienza energetica alle restrizioni sulle energie fossili.

Come è finanziata oggi la protezione del clima in Svizzera?

Il principale strumento finanziario della politica climatica nazionale è la tassa sul CO 2 . Viene riscossa sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale e altri) utilizzati per riscaldare gli stabili e produrre elettricità. Ammonta a 120 franchi per tonnellata ed è una delle tasse sul CO 2 più alte al mondo.

I proventi sono in parte usati per finanziare il Programma EdificiCollegamento esterno. Esso ha lo scopo di ridurre il consumo energetico del parco immobiliare svizzero, ad esempio migliorando l’isolamento termico degli stabili o sostituendo gli impianti di riscaldamento obsoleti con sistemi a energia rinnovabile. Nel 2024, questo programma nazionale ha erogato circa 528 milioniCollegamento esterno di franchi.

La legge sul clima e l’innovazione approvata in votazione popolare nel 2023 prevede un ulteriore credito di due miliardi di franchi su dieci anni a favore del risanamento energetico di case e palazzi.

Nel campo dell’energia solare, la Confederazione sovvenziona la costruzione di grandi centrali fotovoltaiche in montagna. I Cantoni e alcuni Comuni offrono incentivi finanziari a chi desidera installare dei pannelli solari sul proprio tetto. Nel 2023, la Confederazione ha sostenuto lo sviluppo del fotovoltaico con circa 600 milioni di franchiCollegamento esterno.

