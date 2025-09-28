Verso un “sì” all’abolizione del valore locativo in Svizzera

Il valore locativo costituisce la base per un’imposta che le persone proprietarie di immobili devono pagare per le abitazioni che occupano. Keystone / Christian Beutler

Il popolo svizzero dovrebbe accettare l’abolizione del valore locativo, secondo le proiezioni dell’istituto gfs.bern dopo la votazione federale di domenica. Il valore locativo è un unicum a livello internazionale e corrisponde al reddito che le persone proprietarie di un’abitazione percepirebbero se affittassero l’immobile.

Luigi Jorio

Creato oltre un secolo fa, il sistema del valore locativo in Svizzera dovrebbe avere i giorni contati. La maggioranza dell’elettorato elvetico (58%, incertezza +/- 3%) e quella dei Cantoni avrebbero accettato la sua abolizione, secondo le proiezioni pubblicate dall’istituto demoscopico gfs.bern.

Il risultato confermerebbe quanto emerso durante l’ultimo sondaggio condotto a inizio settembre, quando il 51% delle persone intervistate si è detto “chiaramente” o “piuttosto” favorevole alla soppressione del valore locativo.

L’oggetto in votazione domenica è collegato all’imposta cantonale sulle abitazioni secondarie. Accettare la nuova tassa sugli appartamenti e sulle case di vacanza comporta però automaticamente l’abolizione del valore locativo. Trattandosi di una modifica della Costituzione federale è necessaria la doppia maggioranza di popolo e Cantoni.

Che cos’è il valore locativo?

Il valore locativo costituisce la base per un’imposta che le persone proprietarie di immobili devono pagare per le abitazioni che occupano. L’idea è quella di garantire un equilibrio tra chi vive in affitto e chi possiede un appartamento o una casa.

Poiché le persone proprietarie non pagano l’affitto, godono di un vantaggio economico rispetto alle inquiline e agli inquilini. Il valore locativo serve a compensare questa disparità.

I Cantoni stabiliscono per i proprietari e le proprietarie di abitazioni un affitto annuale presunto, che viene aggiunto al loro reddito imponibile. Il valore locativo è quindi un “reddito fittizio” che viene tassato e che può incidere in modo significativo sulle imposte da pagare.

Il valore locativo viene stabilito in modo diverso da Cantone a Cantone. In linea generale, deve corrispondere ad almeno il 60% dell’importo che le persone proprietarie otterrebbero se affittassero il proprio immobile.

L’abolizione di questo modelloCollegamento esterno comporta la soppressione delle detrazioni fiscali per le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari.

Chi è favorevole all’abolizione del valore locativo?

Il cambiamento del sistema voluto dal Consiglio federale e dalla maggioranza del Parlamento è sostenuto soprattutto dai partiti borghesi: Unione democratica di centro, Il Centro e Partito liberale radicale.

Introdotto come tassa di guerra temporanea nel 1915, il valore locativo non ha oramai più motivo di esistere, sostiene chi auspica la sua soppressione. Il meccanismo del valore locativo è un unicum a livello internazionale che pesa sulle famiglie le quali, oltre a dover racimolare i soldi per acquistare casa, devono pagare gli interessi sull’ipoteca cui si aggiunge un reddito inesistente.

Il valore locativo è particolarmente impopolare tra chi possiede case o appartamenti. L’Associazione svizzera dei proprietari fondiari sostiene che, una volta abolito il valore locativo, le persone proprietarie avrebbero maggiori risorse a disposizione per mantenere in buono stato il proprio immobile.

L’abrogazione del valore locativo dà ai Cantoni a vocazione turistica come Vallese, Grigioni e Ticino la possibilità di introdurre una tassa immobiliare sulle residenze secondarie, in modo da compensare i mancati introiti fiscali.

>> Quella attorno al valore locativo è una disputa non solo tra chi possiede un’abitazione e chi è in affitto:

Chi è contrario alla riforma?

Tra chi sostiene il sistema attuale ci sono soprattutto il Partito socialista, i Verdi e l’Associazione svizzera degli inquilini. La perdita di entrate fiscali dovuta alla riforma, avvertono, colpirebbe la Svizzera proprio in un momento delicato in cui il Governo federale intende varare un ampio pacchetto di tagli e misure di risparmio.

Secondo le stimeCollegamento esterno dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, il passaggio a un nuovo sistema comporterebbe perdite fiscali per Confederazione e Cantoni se i tassi di interesse restassero sotto il 3%. Invece, con tassi superiori al 3%, lo Stato beneficerebbe della riforma.

Anche i Cantoni guardano con preoccupazione al cambiamento. È vero che, soprattutto quelli di montagna, avranno la possibilità di compensare le mancate entrate con una nuova imposta sulle seconde case. Ma non è affatto certo che tale misura possa essere pienamente attuata a livello cantonale.

La politica ha più volte tentato di abolire il valore locativo: l’ultimo tentativo è fallito alle urne nel 2012 con il 53% di voti contrari.