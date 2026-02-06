Votazione svizzera: bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione?
L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione.
Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa, proposto dal Consiglio federale.
Leggete qui di più sulla votazione:
Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo
