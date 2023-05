Dibattiti accesi in parlamento sul salvataggio di UBS-Credit Suisse

Il presidente svizzero Alain Berset era presente in parlamento per difendere l'accordo sostenuto dal governo. © Keystone / Alessandro Della Valle

Il Senato svizzero, riunito in sessione straordinaria, ha approvato i crediti governativi concessi nell'ambito della fusione UBS-Credit Suisse del mese scorso. Il voto della Camera dei Rappresentanti è previsto in serata.

Il Senato ha approvato i crediti governativi per 109 miliardi di franchi svizzeri (120 miliardi di dollari) martedì con 29 voti favorevoli, 6 contrari e 7 astensioni.

Questa è solo la terza sessione parlamentare straordinaria in oltre due decenni, dopo quella sul fallimento della Swissair e quella sulle misure per affrontare la pandemia di Covid-19. Molti politici sono arrabbiati per il fatto che il parlamento non sia stato in grado di votare. Molti politici sono arrabbiati perché il Parlamento non è stato consultato sull'accordo per il salvataggio del Credit Suisse in difficoltà e sui crediti concessi dal governo come parte del pacchetto.

Il Parlamento non può bloccare l'accordo, che è stato fatto in base a una legislazione d'emergenza con l'approvazione della delegazione parlamentare per le finanze composta da sei membri, ma può imporre condizioni, in particolare sull'utilizzo dei 109 miliardi di franchi. Il partito dei Verdi, ad esempio, vuole garanzie sulla sostenibilità climatica e sono stati chiesti limiti agli stipendi e ai bonus dei dirigenti bancari.

Il Ministro degli Interni Alain Berset, che quest'anno detiene la presidenza svizzera a rotazione, ha aperto la sessione con una difesa dell'accordo di emergenza, dicendo ai parlamentari che il tempo stava scadendo e "il governo è stato costretto ad agire, nell'interesse del Paese, delle istituzioni e dell'economia nazionale". Ha affermato che la fiducia nel Credit Suisse non è scomparsa da un giorno all'altro, ma è stata erosa per anni da dirigenti che non hanno imparato la lezione della precedente crisi finanziaria.

In effetti, i dirigenti del Credit Suisse sono stati oggetto di aspre critiche. Peter Hegglin, del Partito di Centro, ha dichiarato che nella loro avidità di ottenere maggiori profitti hanno ignorato i rischi. La socialdemocratica Eva Herzog ha affermato che la crisi finanziaria del 2008 non è stata sufficiente a far scomparire il tipo di banchiere "lupo di Wall Street". Lei e altri politici hanno chiesto azioni di responsabilità e richieste di risarcimento danni.

