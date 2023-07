Poliziotti svizzeri sotto processo per la morte di un nero

Un rapporto delle Nazioni Unite dello scorso anno ha sollevato serie preoccupazioni per "l'uso eccessivo della forza e l'aspettativa di impunità" da parte della polizia svizzera. © Keystone / Georgios Kefalas

Sei agenti di polizia sono accusati di omicidio in un processo giudiziario svizzero che si aprirà lunedì in seguito alla morte nel 2018 di un uomo di colore a causa di un attacco cardiaco dopo essere stato bloccato, a faccia in giù, per diversi minuti durante l'arresto.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2023

Reuters/ts

Altra lingua: 1 English (en) Swiss police officers on trial over black man’s death (originale)

Gli agenti sono accusati di omicidio per negligenza nel caso di Mike Ben Peter, un uomo nigeriano di 39 anni, davanti a un tribunale penale di Losanna. Tutti loro contestano le accuse e chiederanno l'assoluzione, hanno dichiarato i loro avvocati.

Il caso, che presenta alcune analogie con l'uccisione di George Floyd nel maggio 2020 negli Stati Uniti, è uno dei quattro in cui uomini di colore sono morti durante interventi della polizia nel Canton Vaud dal 2016. Questi casi hanno scatenato proteste e richieste di riforme.

Ma a differenza dell'omicidio di Floyd, per il quale l'agente Derek Chauvin è stato condannato per omicidio nel 2021 in parte sulla base di un filmato del cellulare che lo mostra inginocchiato sul collo della vittima, non ci sono filmati dell'incidente che presumibilmente ha contribuito alla morte di Ben Peter.

Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha dichiarato l'anno scorso che la Svizzera ha problemi di razzismo sistemico in un rapporto che sollevava serie preoccupazioni circa "l'uso eccessivo della forza e l'aspettativa di impunità da parte della polizia", citando questo caso. Uno studio commissionato dal governo, pubblicato successivamente, ha ammesso che il problema è strutturale e ha affermato che le misure adottate finora sono state insufficienti.

Simon Ntah, l'avvocato della famiglia, ha dichiarato di non sperare in una sentenza contro gli agenti che rischiano una pena detentiva massima di tre anni. "Finché non ci sarà un meccanismo di indagini indipendenti contro la polizia, resteremo bloccati con gli stessi problemi", ha detto a Reuters, lamentando il fatto che lo stesso pubblico ministero che collabora con la polizia in altri casi penali sia incaricato di casi come questo.

Altri sviluppi Altri sviluppi Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione La Svizzera deve affrontare un ostacolo particolare per evitare il collasso del sistema pensionistico: la democrazia diretta.

L'ufficio del procuratore ha rifiutato di commentare.

Pattuglia antidroga

L'accusa ha dimostrato che Ben Peter ha attirato l'attenzione degli agenti durante un pattugliamento antidroga a Losanna, dopo aver raccolto una busta che si è poi rivelata contenere marijuana.

Non ha risposto alle richieste della polizia e gli agenti hanno usato spray al peperoncino e calci alle costole e all'inguine per ammanettarlo a terra. Ha continuato a lottare mentre veniva tenuto a faccia in giù da diversi agenti per tre minuti, finché non hanno notato che sembrava privo di sensi.

Ben Peter è stato poi dichiarato morto in seguito a un attacco cardiaco con cause multiple, secondo l'accusa, tra cui il fatto di essere stato tenuto a pancia in giù e sottoposto a stress, ma anche la sua obesità.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative