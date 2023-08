Applicazione "SWIplus" per rafforzare la partecipazione politica delle svizzere e degli svizzeri all'estero

La Svizzera in tasca: l'applicazione "SWIplus" raccoglie notizie, retroscena e informazioni sulle elezioni per gli svizzeri e le svizzere all'estero. swissinfo.ch

Circa il 10% della popolazione svizzera vive all'estero e ha specifiche esigenze nell'ambito dell'informazione, così come differenti abitudini di utilizzo dei media. Essa si informa principalmente online e apprezza le notizie e gli approfondimenti in diverse lingue sugli avvenimenti nazionali.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2023 - 09:56

SWI swissinfo.ch tiene aggiornata questa parte della popolazione per conto della Confederazione, rafforzando la sua partecipazione alle elezioni e alle votazioni. Il numero di elettrici ed elettori all'estero è in costante aumento: il loro registro elettorale è cresciuto del 235% dal 1996.

E questa tendenza continua. SWI swissinfo.ch risponde a tali esigenze per mezzo dell'applicazione quadrilingue “SWIplus”, creando così un ulteriore ponte tra la democrazia svizzera e la popolazione all'estero, al di là della sua offerta web.

Quali sono le attuali intenzioni elettorali della Svizzera? Quali posizioni politiche assumono le persone candidate e quanto è forte il loro sostegno alle esigenze delle confederate e dei confederati all'estero?

L'app “SWIplus”, oltre al portale in dieci lingue, risponde a queste e ad altre domande simili. Tecnicamente migliorata e con contenuti adeguati alle esigenze del pubblico, l'app raggruppa e cura notizie rilevanti per 800'000 cittadine e cittadini residenti all'estero, come analisi, verifiche di partiti, guide elettorali e il video dibattito "Let’s Talk".

L'offerta promuove l'interesse e la partecipazione alla democrazia svizzera

L'app mette in evidenza la funzione di "ponte" e di "portavoce" che SWI swissinfo.ch assume per le svizzere e gli svizzeri all'estero e la democrazia elvetica. Vi sono raggruppati in modo chiaro e conciso tutti i contenuti rilevanti, offrendo un accesso da tutto il mondo, 24 ore su 24, alle informazioni che concernono la Svizzera e il suo elettorato all’estero.

E tutto questo in quattro lingue: italiano, francese, tedesco e inglese. Chi vive in un'altra regione linguistica e desidera informare la propria cerchia sugli eventi elvetici, trova la maggior parte delle pubblicazioni sul portale web di SWI swissinfo.chLink esterno nelle altre sei lingue: spagnolo, portoghese, russo, arabo, giapponese e cinese.

Il registro elettorale delle svizzere e degli svizzeri all'estero è cresciuto del 235% dal 1996

Dal 1992, la “Legge sugli Svizzeri all'estero” prevede che tutte le cittadine e tutti i cittadini elvetici all'estero possano esercitare i loro diritti politici, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la doppia cittadinanza. Tutto ciò che devono fare è iscriversi al registro elettorale.

Circa un quarto delle persone svizzere residenti all'estero è attualmente registrato. Nel 1996, erano iscritte al registro elettorale 63'000 persone. Nel 2021, questa cifra è salita a 211’000Link esterno, superando il numero di abitanti del Cantone dei Grigioni. Ciò corrisponde a una crescita del +235%.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative