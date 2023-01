Beth Van Schaack: "La guerra in Ucraina necessita che giustizia sia fatta"

Corinna Staffe

Il Dipartimento di Stato americano ritiene che ci sia un uomo in grado di porre fine alla guerra in Ucraina e questo non è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Beth Van Schaack, ambasciatrice statunitense per la giustizia penale globale, spiega le difficoltà di indagare sui crimini di guerra e di assicurare alla giustizia i leader attualmente al potere.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 gennaio 2023 - 07:00

Elena Servettaz



Oltre 20 anni di esperienza nel giornalismo. Laureata presso la Facoltà di giornalismo dell'Università statale di Mosca e presso l'Istituto di stampa francese a Parigi. Ex conduttrice televisiva e radiofonica in Francia e in Russia. Aree di competenza: relazioni internazionali e diritti umani. Ho intervistato presidenti, prigionieri politici e rockstar. Elena Servettaz, Corinna Staffe (illustrazione)

SWI swissinfo.ch: Sulla base delle sue indagini, la Commissione d'inchiesta internazionale indipendente per l'Ucraina istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che in Ucraina sono stati commessi dei crimini di guerra. Cosa dovrebbe accadere ora?

Beth Van Schaack è rappresentante speciale del Dipartimento di Stato americano per i crimini di guerra. www.state.gov

Beth Van Schaack: La Commissione d'inchiesta ha pubblicato di recente il suo primo rapporto. Si tratta di un atto di accusa molto forte nei confronti dei crimini di guerra della Russia. La Commissione è riuscita a repertoriare molti di questi reati, tra cui l'uso di armi esplosive in aree popolate, l'aver preso di mira scuole e ospedali e la messa in pericolo della popolazione. C'è anche una lista di violazioni dell'integrità personale - ad esempio esecuzioni sommarie, detenzioni illegali, atti di tortura e ferite inflitte a persone imprigionate, così come altre forme di violenza sessuale - e ovviamente di tutte le deportazioni e delle famose operazioni di "filtrazioneLink esterno" condotte dalla Russia [un sistema di controlli di sicurezza e di raccolta di dati personali per valutare la presunta minaccia rappresentata da persone detenute di nazionalità ucraina].

Di norma, tutte queste informazioni possono essere condivise con le autorità giudiziarie di tutto il mondo. Ciò include le magistrature a livello nazionale, ad esempio in Ucraina. Ma ci sono anche procuratori e procuratrici altrove in Europa, molti dei quali hanno avviato indagini sulla situazione in Ucraina con l'obiettivo di intentare cause per crimini di guerra, nel caso in cui individui di nazionalità russa accusati dovessero trovarsi nella loro giurisdizione.

Tutte queste informazioni possono essere trasmesse alla Corte penale internazionale (CPI), che ha avviato un'indagine sulla situazione in Ucraina. La Commissione d'inchiesta fa quindi parte di uno sforzo più ampio portato avanti a livello mondiale.

Un ospedale pediatrico a Mariupol è stato bombardato dalle forze russe il 9 marzo 2022. Nell'attacco sono state ferite 17 persone, tra cui donne in travaglio. Marianna Vyshegirskaya (nella foto) ha dato alla luce una figlia il giorno successivo. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

Cosa succederà ora, visto che la guerra è in corso?

È davvero notevole che l'Ucraina abbia potuto mantenere pienamente operativa la sua unità per i crimini di guerra. Non appena si verificano incidenti nel Paese e ci sono potenziali crimini di guerra, questo ufficio è in grado di inviare sul campo un team di esperti/e nazionali e internazionali per iniziare immediatamente a raccogliere prove. L'Ucraina ha anche già emesso alcuni capi d'accusa e condotto processi nei tribunali nazionali. La CPI si è impegnata attivamente nelle proprie indagini.

In che modo i pubblici ministeri possono mettere le mani su persone coinvolte in crimini di guerra?

La vera sfida ora è ottenere la custodia delle persone imputate. Sebbene l'Ucraina detenga alcuni prigionieri di guerra, la maggior parte degli artefici di questa campagna di crimini di guerra si trova in Russia. Senza una forza di polizia internazionale, l'unico modo per ottenere la custodia di questi individui è che lascino volontariamente la Russia. Forse dovremo aspettare ancora un po' prima che questi responsabili inizino a lasciare Mosca.

Primo processo per crimini di guerra in Ucraina dopo l'invasione: il militare russo Vadim Shishimarin è stato accusato di aver ucciso un civile disarmato di 62 anni. Si è dichiarato colpevole e il 23 maggio 2022 il tribunale lo ha condannato all'ergastolo. Keystone / Oleg Petrasyuk

La Commissione d'inchiesta ha anche identificato almeno due casi di maltrattamento di soldati russi da parte delle forze armate ucraine. Anche questi sono oggetto di attenzione da parte del Governo statunitense?

In effetti, è molto importante sottolineare che le leggi sulla guerra e le proibizioni dei crimini di guerra si applicano allo stesso modo allo Stato aggressore e allo Stato attaccato. Per quanto riguarda questo conflitto in particolare, l'equivalenza finisce qui. I dati e le informazioni relative ai crimini di guerra commessi dalla Russia sono enormemente sproporzionati rispetto alle accuse nei confronti delle forze ucraine. Vediamo anche enormi disparità tra le reazioni dei due Stati. La Russia reagisce alle accuse con negazioni e bugie, mentre l'Ucraina ha riconosciuto che le sue forze hanno commesso alcuni abusi e ha promesso di indagare in merito.

La Russia sembra non tener più conto del diritto internazionale e la pace è poco probabile a breve termine. In questo contesto, che cosa potrebbe portare a un cessate il fuoco?

Si tratta ovviamente di un enorme problema di diplomazia e di volontà politica. C'è chiaramente una persona che potrebbe porre fine alle ostilità: il presidente Vladimir Putin.

In tutto ciò che ha visto dall'inizio della guerra in Ucraina, cosa l'ha scioccata di più?

Ci si aspetta di vedere un alto grado di violenza e distruzione in qualsiasi guerra, anche in quelle combattute nel rigoroso rispetto del diritto internazionale. Ma ciò che abbiamo visto nelle aree da cui le truppe russe si sono ritirate è una violenza di un altro livello. È stata una violenza interpersonale e raccapricciante: abbiamo visto corpi di persone uccise in stile esecuzione, con le mani legate dietro la schiena. Segnalazioni credibili parlano di violenze sessuali contro donne e ragazze, uomini e ragazzi. Non si tratta dunque del tipo di distruzione che ci si aspetta in tempi di guerra, ma di abusi interpersonali davvero crudeli. E questo è estremamente duro da osservare e da sentire.

Il corpo di un uomo con le mani legate dietro la schiena giace sul marciapiede a Bucha, in Ucraina, 3 aprile 2022. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Putin potrebbe un giorno essere perseguito per crimini di guerra in Ucraina?

Finché rimarrà il capo di Stato in Russia, potrà godere dell'immunità nel caso dovesse essere perseguito dai tribunali di un altro Stato. L'immunità conferita ai capo di Stato lo protegge finché è al potere. Tale immunità non esiste però nel caso di un tribunale internazionale. Quindi, se Putin rimane al potere e la CPI porta avanti il procedimento, questa dovrà stabilire se dispone di prove sufficienti contro di lui

Per i Paesi neutrali come la Svizzera è possibile perseguire persone che sono accusate di crimini di guerra?

La Svizzera ha adottato sanzioni contro la Russia e ha accolto persone rifugiate dall'Ucraina. Sono tutti sviluppi positivi. È una situazione simile a quella di Norimberga: dopo la Seconda guerra mondiale, la comunità internazionale si è unita intorno all'imperativo di ritenere responsabili gli autori dei crimini nazisti. Oggi, è importante reagire insieme al fatto che la Russia ha commesso una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e che sta violando le norme internazionali a cui tutti e tutte noi teniamo molto.

Mai prima d'ora abbiamo visto il mondo così unito nel volere assicurare giustizia a una situazione particolare.

I principali responsabili dei crimini del regime nazista (seduti nelle due ultime file) sono stati processati a Norimberga. Keystone / Str

Gli Stati Uniti sono stati coinvolti nel conflitto siriano. Dei senatori statunitensiLink esterno, alcuni leader europeiLink esterno e l'ex procuratrice capo dei tribunali internazionali delle Nazioni Unite, Carla Del Ponte, hanno chiesto che il presidente siriano Bashar al-Assad sia portato a processo. Al-Assad è rimasto presidente, anche se le Nazioni Unite hanno dichiarato che il Governo siriano ha commesso crimini di guerra. Cosa pensa di queste analogie con la situazione in Ucraina?

I crimini e gli abusi che vediamo oggi in Ucraina seguono lo stesso schema che abbiamo osservato ovunque la Russia abbia dispiegato le sue forze sotto la guida del presidente Putin. E questo include ovviamente la Siria. Ma ci sono anche la Georgia e, prima ancora, la Cecenia e la città di Grozny, dove la popolazione civile è stata sottoposta allo stesso tipo di assedio. C'è sicuramente uno schema che si ripete. Ecco perché è estremamente importante continuare a impegnarsi per far sì che siano accertate le responsabilità del tipo di abusi a cui stiamo assistendo in questa guerra.

I funzionari russi dicono: "Se gli americani possono iniziare una guerra, perché non possono farlo anche i russi?" Qual è la sua risposta?

Penso che il mondo non si lasci ingannare da nessuna di queste affermazioni e capisca che la Russia è il principale responsabile e che il presidente Putin è l'artefice di questa terribile guerra.

Come spiegare allora alla gente in Russia che le sanzioni e le altre misure adottate dagli Stati Uniti non sono dirette contro il popolo russo?

È una domanda difficile perché la Russia ha chiuso tutti i media indipendenti. Ha cacciato un certo numero di organizzazioni della società civile che avrebbero potuto essere delle voci indipendenti in grado di parlare direttamente al popolo russo. È questa la sfida: usare la tecnologia per assicurarsi che le informazioni accurate raggiungano la gente.

In questa situazione, pensa che anche alcuni propagandisti russi potrebbero un giorno essere perseguiti e giudicati?

Quando la propaganda incita attivamente alla violenza contro le persone, allora può essere perseguita in virtù del diritto internazionale e nazionale. Le persone che portano avanti questo tipo di propaganda dovrebbero esserne consapevoli, anche se non impugnano una pistola.

Articolo a cura di Balz Rigendinger.

Traduzione dall'inglese di Luigi Jorio

