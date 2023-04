Boom di ingressi illegali dalla Svizzera alla Germania

Polizia tedesca a Costanza, al confine con la Svizzera Keystone / Ennio Leanza

Il numero di ingressi non autorizzati in Germania attraverso la Svizzera è aumentato di oltre cinque volte lo scorso anno.

Tra il primo e il secondo semestre del 2022 la cifra è passata da 1.610 a 8.862, ha riferito martedìLink esterno il quotidiano tedesco BildLink esterno. Bild ha fatto riferimento a una risposta del ministero degli Interni tedesco a una domanda del partito di destra AfD.

Il capo del sindacato della polizia federale tedesca, Heiko Teggatz, ha dichiarato che le cifre non sorprendono. "Respingere le persone, come [la Germania può fare] al confine con l'Austria, non è possibile al confine con la Svizzera", ha dichiarato al giornale. "Il Ministero degli Interni [tedesco] si rifiuta ancora di registrare i controlli di frontiera con la Svizzera presso l'UE, scaricando così deliberatamente la responsabilità sugli Stati e sui Comuni".

Lo Stato sud-occidentale del Baden-Württemberg è particolarmente colpito dalla migrazione irregolare attraverso la Svizzera. Hans-Ulrich Rülke, leader del Partito Democratico Libero del Baden-Württemberg, ha quindi chiesto un aumento dei controlli alle frontiere, anche sul versante svizzero.

Il confine nazionale deve essere "protetto in modo più efficace dal lato svizzero contro l'immigrazione clandestina", ha detto, aggiungendo che "questa protezione non sembra esistere al momento".

Secondo laBild, la tendenza è proseguita nel gennaio 2023. Secondo i dati preliminari, ci sono stati 922 ingressi illegali attraverso la Svizzera - "e questi sono solo quelli registrati", ha detto, sottolineando che la polizia tedesca ritiene di catturare circa un terzo delle persone che entrano nel Paese senza autorizzazione.

