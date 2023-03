Come la Dichiarazione universale dei diritti umani si proponeva di cambiare il mondo

Helen James / swissinfo.ch

La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 è nata dal desiderio di garantire che gli orrori della Seconda guerra mondiale non si ripetessero. Nell'anno del 75° anniversario del documento, SWI swissinfo.ch analizza le sue origini e la sua validità nel contesto attuale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 marzo 2023 minuti

Julia Crawford Julia è una giornalista britannica che ha viaggiato in lungo e in largo, specializzata in affari africani e giustizia transnazionale.

La Seconda guerra mondiale è stata la più letale della storia. Morirono circa 70 milioni di persone, tra cui 50 milioni di civili. La Germania nazista sterminò circa sei milioni di ebrei ed ebree - due terzi della popolazione ebraica europea - che furono sistematicamente perseguitati, depredati delle loro proprietà e deportati con la forza, insieme ad altre minoranze considerate indesiderabili, per morire nei campi di concentramento. Le popolazioni civili sono state bombardate. I Paesi sono stati invasi e i loro cittadini e cittadine sono stati costretti al lavoro forzato. Ci furono stupri di massa, uccisioni e distruzioni.

Lottando per emergere da tale disumanità, e con le Nazioni Unite che subentravano alla screditata Società delle Nazioni che non era riuscita a fermare la guerra, i leader mondiali dissero: "Mai più". Decisero di completare la Carta delle Nazioni Unite con una serie di principi che garantissero i diritti di ogni individuo ovunque nel mondo.

Come nacque la Dichiarazione

La questione fu affrontata nella prima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1946 e affidata alla Commissione per i diritti umani, predecessore del Consiglio per i diritti umani con sede a Ginevra.

La Commissione per i diritti umani si riunì per la prima volta nel gennaio 1947 a New York e istituì un comitato per la redazione della Dichiarazione, presieduto da Eleanor Roosevelt, vedova del presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt. Tutti i membri del comitato svolsero ruoli chiave, ma Eleanor Roosevelt fu riconosciuta come la forza trainante per l'adozione della Dichiarazione. La descrisse come una "Magna Carta" per i diritti umani.

Anche altre donne hanno avuto un ruoloLink esterno. Ad esempio, all'indiana Hansa Mehta, membro della sottocommissione per lo statuto delle donne, si attribuisce il merito di aver fatto cambiare le prime parole della Dichiarazione da "tutti gli uomini nascono liberi e uguali" a "tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali".

La bozza finale fu presentata alla Commissione per i diritti umani, riunita a Ginevra. Il documento fu inviato a tutti i 58 Stati membri dell'ONU dell'epoca per eventuali commenti. Il 10 dicembre 1948, durante una sessione a Parigi, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione universale dei diritti umaniLink esterno.

Il diritto di ogni individuo di vivere la propria vita in modo libero è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, redatta da un apposito comitato delle Nazioni Unite. Il comitato era presieduto da Eleanor Roosevelt, vedova del presidente statunitense Franklin D. Roosevelt. Keystone

Assemblea generale delle Nazioni Unite durante la quale fu adottata la Dichiarazione universale dei diritti umani al Palais de Chaillot di Parigi il 10 dicembre 1948. Keystone / Str

Il 14 maggio 1946, dopo la sua ultima riunione all'Hunter College, la sottocommissione per lo statuto delle donne tiene una conferenza stampa nella sala dei delegati e delle delegate dell'edificio della palestra. Da sinistra a destra: Angela Jurdak, Libano; Fryderyka Kalinowski, Polonia; Bodgil Begtrup, Danimarca; Minerva Bernardino, Repubblica Dominicana; Hansa Mehta, India. UN Photo

Il filosofo e diplomatico P.C. Chang (qui in un'immagine del 1949), delegato cinese al Consiglio economico e sociale, è stato un membro chiave del comitato per la redazione della Dichiarazione universale dei diritti umani. UN Photo

Il giurista francese René Cassin, figlio di un commerciante ebreo, è stato membro del comitato di redazione. Ha ricevuto il Premio Nobel nel 1968 per il suo ruolo nella stesura della Dichiarazione universale dei diritti umani e per il suo impegno a favore dei diritti umani. Alamy Stock Photo

La Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale è stato il primo trattato derivato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Fu adottata il 21 dicembre 1965, nello stesso anno in cui Martin Luther King Jr. guidò una marcia in Alabama a favore dei diritti civili della popolazione di colore. Magnum Photos /Bruce Davidson

L'Assemblea generale dell'ONU ha approvato due Patti sui diritti umani il 20 dicembre 1966. Uno riguardava i diritti economici, sociali e culturali, l'altro i diritti civili e politici. La loro ratifica obbliga i Paesi membri a implementare i diritti e le libertà proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Nell'immagine: l'ambasciatore Salvador P. Lopez (Filippine) durante la firma dei Patti. UN Photo /Teddy Chen

Il 18 dicembre 1979, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Nello stesso anno, la situazione delle donne si è fortemente deteriorata dopo la Rivoluzione iraniana. Keystone / Str

Il brasiliano Sergio Vieira de Mello, terzo Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (dal 2002 al 2003), è stato ucciso insieme a 20 membri del suo staff nell'attentato del 19 agosto 2003 all'hotel Canal di Baghdad, in Iraq. Qui lo si vede nel maggio 2002 nel suo precedente incarico di Amministratore di transizione delle Nazioni Unite a Timor Est. Afp / Weda

Un "testo miracoloso"

La Dichiarazione afferma che "tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti". Aggiunge che devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza e che a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione "senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione". La Dichiarazione sancisce che "ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona" e che "nessun individuo può essere tenuto in stato di schiavitù". La Dichiarazione considera inoltre la libertà di movimento, di parola e di associazione un diritto umano.

"Immaginate cosa ha significato per me e per tutti e tutte noi che eravamo sotto l'apartheid e conoscevamo solo le leggi razziste." Navanethem Pillay, Alto Commissario ONU dal 2008 al 2014 End of insertion

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'austriaco Volker Türk, l'ha definita "un testo molto completo e miracoloso". Per la giurista sudafricana Navanethem Pillay, Alto Commissario ONU dal 2008 al 2014, la Dichiarazione è una fonte di ispirazione. "Immaginate cosa ha significato per me e per tutti e tutte noi che eravamo sotto l'apartheid e conoscevamo solo le leggi razziste", ha dichiarato in un'intervista a SWI swissinfo.ch.

Phil Lynch, direttore della ONG International Service for Human Rights (ISHRLink esterno), con sede a Ginevra, afferma che la Dichiarazione "ha avuto un impatto trasformativo sulle persone e sulle comunità di tutto il mondo, informando e ispirando lo sviluppo di leggi e politiche nazionali, sostenendo le richieste dei movimenti sociali e degli attori della società civile, fornendo un importante strumento per chi difende i diritti umani e sancendo valori universali che uniscono l'umanità e stabiliscono le condizioni affinché tutte le persone possano vivere con dignità".

Come ha dato vita a trattati internazionali

La Dichiarazione è considerata la base del Diritto internazionale dei diritti umani. I suoi principi sono stati precisati in una serie di trattati internazionaliLink esterno riguardanti, ad esempio, l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione (1965), i diritti civili e politici (1966), i diritti economici, sociali e culturali (1966), l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979), la lotta contro la tortura (1984) e i diritti dell'infanzia (1989).

Navanethem Pillay considera la Dichiarazione come "la nostra legge fondamentale", che stabilisce i principi fondamentali da cui derivano queste convenzioni. Alcuni Paesi, come il Sudafrica di Mandela, ne hanno incorporato i principi nella loro Costituzione nazionale.

Tuttavia, resta il problema di convincere i Governi a rispettarli. "Stiamo perdendo l'essenza di ciò che la Dichiarazione universale dei diritti umani era e doveva essere in risposta agli eventi catastrofici della Seconda guerra mondiale", ha dichiarato Türk a SWI swissinfo.ch in una recente intervista esclusivaLink esterno. "In tante situazioni nel mondo c'è di nuovo questo disprezzo per le altre persone, il disprezzo per l'essere umano, il disprezzo per la dignità umana".

Chi vigila?

Nel giugno 1993, le Nazioni Unite organizzarono la Conferenza mondiale sui diritti umani a Vienna, in Austria. Il risultato principale furono la Dichiarazione e il Programma d'azione di ViennaLink esterno, volti a rafforzare il lavoro sui diritti umani in tutto il mondo. La Dichiarazione di Vienna chiedeva anche di rafforzare la capacità di monitoraggio dell'ONU, istituendo tra le varie cose la carica di Alto Commissario per i diritti umani. Questa posizione è stata istituita ufficialmente nel dicembre 1993.

"Vorrei dire a tutti i leader di oggi: leggete la Dichiarazione universale dei diritti umani, usatela e consideratela come un obbligo ad agire." Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite End of insertion

Oggi l'ONU dispone di numerosi modi per monitorare la situazione e cercare di far sì che ogni Stato rispetti i diritti umani. Gli "Organi dei trattati" controllano il modo in cui i Governi applicano le convenzioni sui diritti umani, mentre i relatori e le relatrici speciali, così come le missioni d'inchiesta composte da esperti ed esperte indipendenti, esaminano questioni specifiche sui diritti umani o situazioni nei Paesi.

Ad esempio, il Comitato per i diritti dell'infanziaLink esterno ha recentemente esaminato l'attuazione del trattato omonimo da parte di sette Paesi, esprimendo serie preoccupazioni sulle punizioni corporali in Azerbaigian e sulla violenza sessuale contro le ragazze in Bolivia. I Paesi sono chiamati a riferire su come hanno seguito le raccomandazioni delle Nazioni Unite.

Un altro esempio è quello dei relatori e relatrici speciali che recentemente hanno esortato il presidente dello ZimbabweLink esterno a respingere un disegno di legge che, secondo loro, limiterebbe fortemente lo spazio civico e il diritto alla libertà di associazione.

Questi organismi ed esperti/e riferiscono al Consiglio per i diritti umani, che si riunisce almeno tre volte l'anno a Ginevra.

La Dichiarazione necessita di un aggiornamento?

"Direi che c'è bisogno di aggiornarla, per enunciare altri diritti che non sono stati sanciti come avrebbero dovuto: i diritti delle popolazioni indigene, i diritti delle donne, i diritti dei bambini", afferma Navanethem Pillay. "Per il resto, ho la massima fiducia nella Dichiarazione come standard. Non si possono contestare questi principi".

Phil Lynch sostiene dal canto suo che più che di un aggiornamento, la Dichiarazione avrebbe bisogno di essere attuata, in modo che gli Stati e gli attori non statali che violano i diritti umani siano chiamati a risponderne. Ciò richiede leggi e Costituzioni nazionali che sanciscano i diritti, tribunali e corti indipendenti e "una società civile vivace e indipendente e persone che difendono i diritti umani".

Secondo l'attuale Alto Commissario dell'ONU Volker Türk, la Dichiarazione non deve essere vista "come una reliquia", ma come un insieme di principi fondamentali che forniscono risposte ai problemi attuali e futuri.

Durante una conferenza stampa tenutasi in dicembre, alla domanda se avrebbe cambiato qualcosa nella Dichiarazione redatta 75 anni fa, Türk ha risposto che avrebbe piuttosto chiesto che il documento venisse inteso alla luce delle preoccupazioni attuali. "Vorrei dire a tutti i leader di oggi: leggete la Dichiarazione universale dei diritti umani, usatela e consideratela come un obbligo ad agire".

Articolo a cura di Imogen Foulkes

Traduzione di Luigi Jorio

Altri sviluppi Altri sviluppi La Svizzera rischia molto con l'UE La Svizzera porta avanti un pericoloso gioco di equilibrismo con l'UE dal quale potrebbe uscire sconfitta.

Parole chiave: Politica

Criminalità

Società

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative