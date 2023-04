Come voterete il 18 giugno?

Keystone / Urs Flueeler

Tre oggetti in votazione, la vostra opinione: partecipate al sondaggio della SSR sulla votazione federale del 18 giugno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 aprile 2023

swissinfo.ch

Nella prossima domenica di votazione a livello federale, il 18 giugno, il popolo svizzero si esprimerà sulla tassazione degli utili delle grandi aziende internazionali. La riforma, avviata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), mira a raggiungere una maggiore equità fiscale a livello mondiale imponendo un'aliquota minima del 15% per le multinazionali. Per introdurre questa imposta minima, la Svizzera, Paese membro dell'OCSE, deve modificare la propria Costituzione. Attualmente, 21 dei 26 Cantoni svizzeri hanno aliquote fiscali inferiori al 15% richiesto.

L'elettorato sarà anche chiamato a votare su un referendum lanciato dalla destra sovranista contro la nuova legge sul clima adottata dal Parlamento lo scorso autunno. Quest'ultima è un controprogetto alla cosiddetta "Iniziativa sui ghiacciai". La legge riprende l'obiettivo principale dell'iniziativa, che nel frattempo è stata ritirata, ovvero che la Svizzera deve azzerare le sue emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.

Infine, il popolo elvetico dovrà esprimersi per la terza volta sulla base legale delle misure per combattere la pandemia di coronavirus. Il comitato referendario "Misure NO" ha lanciato un referendum contro l'ultima modifica della legge Covid-19, che consente di ripristinare alcune misure quali il certificato Covid in caso di recrudescenza della pandemia.

Ci interessa la vostra opinione: che cosa ne pensate di queste proposte? Avete già deciso come voterete?

PartecipateLink esterno al sondaggio della SSR.

