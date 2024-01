Come voterete il 3 marzo?

Keystone / Urs Flueeler

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 gennaio 2024 - 10:00

La prossima domenica di votazione, l’elettorato svizzero si esprimerà su un'iniziativa che chiede di innalzare gradualmente l'età pensionabile da 65 a 66 anni per tutte le persone. L'iniziativa è stata presentata nel luglio 2021 dai Giovani liberali radicali, che la considerano la soluzione per garantire il finanziamento a lungo termine dell'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Se la proposta venisse accettata, la Confederazione seguirebbe la tendenza dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nei quali l'età media di pensionamento salirà gradualmente a 65,7 anni per le donne e a 66,1 per gli uomini entro il 2060.

Il tema delle pensioni sarà al centro del voto di domenica, in quanto la cittadinanza svizzera dovrà esprimersi anche su un'iniziativa che chiede che tutti i pensionati e le pensionate abbiano diritto a una tredicesima mensilità AVS. L'iniziativa è stata presentata dall'Unione sindacale svizzera nel maggio 2021. In caso di vittoria, l'importo massimo della rendita di vecchiaia aumenterebbe di 2’450 franchi per le persone sole, fino a 31’650 franchi, e di 3’675 franchi per le coppie, fino a 47’775 franchi.

Ci interessa la vostra opinione: cosa ne pensate di queste proposte? Avete già deciso se votare sì o no?

>>> Partecipate al sondaggio della SSR cliccando su questo link Link esterno .

