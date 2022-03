Come voterete il prossimo 15 maggio?

Keystone / Urs Flueeler

Tre proposte, la vostra opinione: partecipate al grande sondaggio della SSR sulle votazioni del 15 maggio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2022 - 13:17

Il popolo svizzero si esprimerà su tre temi in occasione della prossima domenica di votazioni federali: un progetto che intende obbligare le piattaforme di streaming a investire il 4% percento della cifra d’affari realizzata in Svizzera nella creazione cinematografica nazionale; il contributo della Confederazione all'agenzia europea per il controllo delle frontiere Frontex; una nuova definizione del consenso nell'ambito delle donazioni di organi che dovrebbe permettere di aumentare il numero di trapianti.

La vostra opinione ci interessa: cosa pensate di queste proposte legislative? Avete già deciso se scrivere "sì" o "no" sulla scheda di voto?

Partecipate quiLink esterno al sondaggio della SSR.





Articoli menzionati Votazioni federali del 13 febbraio 2022

Parole chiave: Politica

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative