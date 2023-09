Cosa attira la gioventù alle urne?

Giovani al Parteienbasar (Bazar dei partiti) a Berna. Si tratta di un'iniziativa privata che ha lo scopo di informare la gioventù svizzera sulla democrazia. SRF

Le persone giovani sono interessate alla politica? E se sì, a quali argomenti esattamente? L'esperta di democrazia Stefanie Bosshard illustra lo stato attuale della ricerca.

SRF: La gioventù è interessata alla politica?

Stefanie Bosshard: Secondo gli studi, circa il 50% delle persone giovani intervistate è piuttosto o addirittura molto interessata alla politica. Questo vale sia per la politica svizzera, che per quella globale.

Quali sono i temi che interessano?

Secondo i sondaggi, la politica climatica è attualmente in cima alla lista. Seguono i temi della discriminazione e del razzismo. La politica estera è un po' più in vista della politica interna svizzera. Anche la parità di diritti tra uomo e donna è oggetto di interesse. Un aspetto rilevante è che si tratta di argomenti che normalmente non sono in cima all'agenda politica del Parlamento federale, ma che toccano molto la gioventù.

Quali sono, secondo Lei, le ragioni per cui la metà delle persone giovani non si interessa alla politica?

Non ci sono molte prove concrete per rispondere a questa domanda. Guardando la questione in modo positivo, si potrebbe ovviamente pensare che i e le giovani in Svizzera stiano molto bene. Non hanno alcun bisogno di cambiare qualcosa. In termini critici, bisogna dire che in Svizzera la gioventù entra spesso molto tardi in contatto con la politica o con i processi democratici.

Cosa serve per promuovere il loro interesse per la politica? Cosa deve cambiare?

Si deve cominciare con una generazione più anziana che mostri rispetto e fiducia nei confronti di una generazione più giovane, faccia capire che l'opinione di quest'ultima è importante e può dare un contributo. Insomma, che si osi fare questo salto oltre il divario generazionale. È anche importante che le persone giovani ricevano una buona educazione politica. Il rafforzamento dell'educazione alla democrazia è certamente una grande opportunità per la Svizzera. Perché se non si capisce come funziona un sistema democratico, è anche difficile parteciparvi.

