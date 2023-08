Democrazia svizzera: interagite con noi!

swissinfo.ch

Le risposte alle vostre domande. Discussioni appassionanti con gli altri e le altre partecipanti al corso e con noi. Buon divertimento!

Isabelle Bannerman "Ha studiato inglese e scienze dei media all'Università di Basilea. Lì ha scoperto la sua passione per la ricerca e la scrittura e un grande interesse per il giornalismo e le notizie nell'era della digitalizzazione. Nel 2020 è entrata a far parte del Community Engagement and Social Media Team di SWI swissinfo.ch. Focus: notizie e giornalismo nell'era digitale, società, svizzeri all'estero, salute e scienza. Abbreviazione: ib" Renat Kuenzi Studi in scienze politiche e storia all'Università di Berna. Esperienze presso Reuters, Der Bund, Berner Zeitung e Radio Förderband. Interessato alla pratica della moderna democrazia diretta svizzera in tutte le sue sfaccettature. Sempre al centro: il cittadino.

Benvenuti e benvenute!

Qui potete discutere dei contenuti del nostro corso accelerato sulla democrazia. Attendiamo le vostre domande e ci rallegriamo della discussione.

Domande frequenti sulla democrazia in Svizzera

Qui rispondiamo alle vostre domande. Pubblicheremo le risposte il prima possibile.

Inviateci il vostro contributo Quali sono le vostre domande sul contenuto del corso e sulla democrazia svizzera? Scrivete le domande qui sotto e vi risponderemo. Nel caso di un numero eccessivo di contributi, selezioneremo le domande più ricorrenti.

Elezioni

Quanto guadagna un membro del Parlamento svizzero? Un deputato o una deputata del Consiglio nazionale (camera bassa) guadagnano in media 132'500 franchi all'anno. Chi siede nel Consiglio degli Stati (camera alta) riceve in media 142'500 franchi. Gli importi comprendono una retribuzione, rimborsi spese, contributi previdenziali, contributi per collaboratori o collaboratrici personali, l'abbonamento generale per i trasporti pubblici, indennità di pernottamento e prestazioni complementari agli assegni familiari. End of insertion

Esiste il lobbismo in Svizzera? Certo! Nel confronto internazionale, la Svizzera non è molto trasparente in materia di lobbying, nonostante l'obbligo per i/le parlamentari di rendere pubbliche le proprie attività. I membri del Parlamento svizzero non sono politici di professione. Questo li rende interessanti agli occhi di aziende e di associazioni in quanto possono assumere dei mandati. Ad esempio, possono sedere nel consiglio di amministrazione o avere un mandato di consulenza presso una cassa malattie (assicurazione sanitaria). Oppure possono essere loro stessi/e presidenti del consiglio di amministrazione. Si tratta di incarichi che già anni fa garantivano una retribuzione di circa 150'000 franchi all'anno. Alcuni/e parlamentari hanno più di un mandato. Nel 2022, il record è stato di 23 mandati, di cui 18 retribuiti. In Svizzera esiste un obbligo di trasparenza. Tuttavia, c'è un'unica vera e propria imposizione: dichiarare i datori di lavoro. Anche altri mandati dovrebbero essere resi pubblici. Ma si tratta più che altro di autodichiarazioni volontarie, dato che le informazioni non vengono verificate. Per saperne di più, potete consultare il sitoLink esterno del Parlamento. End of insertion

Votazioni

Il popolo svizzero può votare su qualsiasi cosa? In linea di principio sì, anche se all'estero alcune votazioni vengono derise, come ad esempio quella sull'iniziativa "Per vacche con le corna". Il contenuto di un'iniziativa popolare viene controllato dalla Cancelleria federale solo per quanto riguarda la correttezza linguistica e il rispetto del principio dell'"unità della materia". Questo principio stabilisce che l'iniziativa non deve contenere un catalogo di richieste, ma solo una. End of insertion

La democrazia svizzera, con le sue numerose votazioni, non rischia di essere costosa e inefficiente? Considerate attentamente la situazione in Svizzera. Sicurezza, stabilità, un'economia forte, bassi livelli di inflazione e disoccupazione, una buona assistenza sanitaria, servizi sociali e trasporti pubblici efficaci, un elevato livello di infrastrutture, affidabilità, Stato di diritto, forte innovazione, un buon sistema educativo, diversità culturale: tutto questo non succede per caso, ma deve molto all'equilibrio garantito dai diritti popolari. Questi sono anche un elemento trainante per la capacità di apprendimento della democrazia svizzera. End of insertion

Angolo dei dibattiti

Disclaimer: il nostro corso via newsletter non è limitato nel tempo. Pertanto, è possibile trovare contributi o commenti datati, o che altri/e partecipanti non rispondano direttamente o non rispondano più ai commenti.

Potete partecipare alla discussione qui sotto. Si prega di rispettare le nostre condizioni di utilizzoLink esterno, i commenti saranno moderati.

Grazie e buon divertimento!

