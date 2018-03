Diritti umani: Svizzera accetta 23 raddomandazioni

Le raccomandazioni - in totale 31 - sono contenute nel rapporto adottato, martedì a Ginevra, dal gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani, frutto dell'esame periodico universale (EPU) a cui da quest'anno è sottoposto ogni paese. La Confederazione si è detta d'accordo di aumentare gli sforzi contro la xenofobia, di ratificare la convenzione contro la tortura e di creare un'istituzione internazionale per la prevenzione della tortura. Ha pure detto sì a misure per evitare ed eventualmente punire gli atti di violenza della polizia contro stranieri e richiedenti l'asilo, a una migliore valutazione delle differenze fra i sessi nell'ambito dell'EPU e alla consultazione della società civile in questi ambiti. Berna rifiuta invece di aderire alla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (CMW), ritenendola di difficile attuazione, e non vuole permettere ai cittadini di far valere direttamente in tribunale i diritti economici, sociali e culturali.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Diritti umani: Svizzera accetta 23 raddomandazioni 13 maggio 2008 - 16:24 La Svizzera prende sul serio le raccomandazioni del Consiglio dei diritti umani. Si impegna a vagliarne 23 delle 31 formulate nel rapporto di questo ente. Le raccomandazioni - in totale 31 - sono contenute nel rapporto adottato, martedì a Ginevra, dal gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani, frutto dell'esame periodico universale (EPU) a cui da quest'anno è sottoposto ogni paese. La Confederazione si è detta d'accordo di aumentare gli sforzi contro la xenofobia, di ratificare la convenzione contro la tortura e di creare un'istituzione internazionale per la prevenzione della tortura. Ha pure detto sì a misure per evitare ed eventualmente punire gli atti di violenza della polizia contro stranieri e richiedenti l'asilo, a una migliore valutazione delle differenze fra i sessi nell'ambito dell'EPU e alla consultazione della società civile in questi ambiti. Berna rifiuta invece di aderire alla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (CMW), ritenendola di difficile attuazione, e non vuole permettere ai cittadini di far valere direttamente in tribunale i diritti economici, sociali e culturali.