Corso accelerato di democrazia

Vuoi acquisire preziose conoscenze su elezioni, votazioni e partiti politici e saperne di più sulle curiosità della democrazia svizzera?

Allora il nostro corso tramite newsletter è quello che fa per te! Ti invieremo gratuitamente una newsletter settimanale che ti informerà sulle più importanti peculiarità della democrazia svizzera.

Contenuto del corso

Nel nostro corso puoi imparare chi ha diritto di voto in Svizzera, quali partiti sostengono cosa, come vengono attuati i risultati delle elezioni e delle votazioni in Svizzera, cosa distingue la democrazia elvetica dalle altre democrazie e molto altro.

Interattivo

Il nostro corso accelerato è interattivo, proprio come la democrazia. Hai la possibilità di porre domande alle quali troverai una risposta in una pagina di domande frequenti (FAQ), di discutere con altri/e utenti e di condividere i tuoi contributi e le tue opinioni.

Risorse aggiuntive

Ti proponiamo dei link ad articoli e video multimediali che ti aiutano a capire meglio il sistema democratico svizzero.



