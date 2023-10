Il nuovo Parlamento svizzero sarà più di destra e meno verde

Il Parlamento svizzero, l'organo legislativo della Confederazione composto da due Camere (il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati) verrà rinnovato il 22 ottobre 2022. Keystone / Thomas Hodel

Domenica 22 ottobre si tengono le elezioni federali in Svizzera. Secondo gli ultimi sondaggi, gli esiti del voto daranno un nuovo assetto al Parlamento: sarà leggermente più di destra e significativamente meno verde. I nostri aggiornamenti live in questa giornata elettorale.

Gli ultimi sviluppi:

Domenica il popolo svizzero eleggerà il nuovo Parlamento per la legislatura 2023-2027.

I primi risultati saranno disponibili a partire dalle ore 16.00.

La composizione del nuovo Consiglio nazionale (Camera bassa) sarà nota già in giornata. Per il Consiglio agli Stati (Camera alta) bisognerà invece attendere un secondo turno.

Gli ultimi sondaggi prevedono un forte calo dei voti per i partiti ambientalisti e una vittoria della destra sovranista dell'Unione democratica di centro (UDC).

Il Partito socialista (PS) dovrebbe recuperare parte dei voti dei Verdi, mentre il Partito liberale radicale (PLR, destra liberale) perderà leggermente terreno.

Il risultato del Centro, che è dato a pari merito con il PLR, sarà seguito con attenzione.

È stato presentato un numero record di 5'909 candidature al Consiglio nazionale (di cui il 41% da parte di donne).

L'affluenza alle urne è difficile da prevedere in questa fase.

Scoprite tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni parlamentari svizzere e perché sono così importanti:

I primi risultati

Due nomi sono già noti: Appenzello Interno ha designato il suo rappresentante alla Camera alta nella Landsgemeinde di fine aprile, quando è stato confermato l’esponente del Centro Daniel Fässler. In Obvaldo l’elezione di Erich Ettlin (Centro) è invece tacita in assenza di rivali.

I primi risultati danno Eva Herzog, candidata del PS per il Consiglio degli Stati del Cantone Basilea Città, nettamente in vantaggio rispetto agli altri candidati dopo lo spoglio dei voti per corrispondenza. Herzog supera quindi agevolmente la maggioranza assoluta.

Nei Grigioni, emerge un buon vantaggio per l'UDC dopo lo spoglio di 30 comuni, L'UDC potrebbe quindi riconquistare il seggio nel Consiglio nazionale perso nel 2019 e andato al PS. Per quanto riguarda il Consiglio degli Stati, i due candidati uscenti Stefan Engler del Centro e Martin Schmid del PLR, in carica dal 2011, hanno già un netto vantaggio rispetto all'unico sfidante Hans Vetsch.

Cosa dobbiamo aspettarci in questa domenica elettorale?

Secondo l'ultimo barometro elettorale della SSR, pubblicato una decina di giorni fa, i Verdi e i Verdi-liberali, i partiti che hanno primeggiato alle elezioni federali del 2019, rischiano di perdere terreno. Il PS dovrebbe beneficiare del declino degli ecologisti, recuperando parte del suo elettorato e ammortizzando così la dispersione dei voti a sinistra.

Ma sarà la destra conservatrice, incarnata dall'UDC, a emergere probabilmente come la grande vincitrice di queste elezioni legislative, per via della rinnovata inquietudine dell'elettorato svizzero rispetto alla questione migratoria. Le tendenze indicano uno spostamento a destra del Parlamento svizzero, anche se dovrebbe essere mitigato dal leggero calo del PLR (destra liberale).

Fatti e cifre sul Parlamento svizzero:

La performance del Centro, che è a pari merito con il PLR in termini di intenzioni di voto, sarà tenuta sotto stretta osservazione. Se il Centro dovesse rivendicare la sua posizione di terza forza politica del Paese, la composizione del Consiglio federale potrebbe essere messa in discussione.

Stando ai sondaggi la protezione climatica rimane comunque fra le principali preoccupazioni degli svizzeri e delle svizzere, insieme alla forte immigrazione e all'esplosione dei premi dell'assicurazione malattia. Resta da vedere quanto elevata sarà la fiducia della cittadinanza nelle capacità della politica di risolvere i problemi: nel 2019 la partecipazione al voto si era limitata al 45,1%, la terza peggiore di sempre. Un sondaggio condotto cinque giorni fa dall'agenzia Keystone-ATS sul voto anticipato nelle principali città non ha rivelato alcuna tendenza chiara rispetto all'affluenza in questa tornata elettorale.

Questo articolo spiega il contesto e le principali questioni in gioco nelle elezioni:

L'ultimo barometro elettorale pubblicato dieci giorni fa:





