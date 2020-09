Incertezza sui 6 miliardi per i nuovi aerei dell'esercito svizzero

© Keystone/ Valentin Flauraud

L'esercito svizzero vive ore palpitanti: alla chiusura delle urne regna infatti incertezza sull'esito del voto popolare odierno sul credito di 6 miliardi di franchi per rinnovare la flotta di aerei da combattimento.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2020 - 12:10

L'impossibilità di avere una tendenza è sorprendente rispetto ai risultati dell'ultimo sondaggio dell'istituto gfs.bern per conto della Società di radiotelevisione svizzera SRG SSR pubblicati una decina di giorni fa: il 56% degli intervistati aveva detto che avrebbe votato a favore, mentre il 40% si era detto contrario e il 4% era ancora indeciso. L'elettorato maschile si era mostrato più propenso all'acquisto degli aviogetti militari rispetto alle donne.

Un lusso inutile, secondo gli oppositori

Il popolo svizzero è stato chiamato ad esprimersi perché contro il credito varato dal parlamento per acquistare dei nuovi caccia, in sostituzione degli F/A-18 che dovranno essere messi fuori servizio verso il 2030, il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) con altri movimenti pacifisti e partiti di sinistra avevano impugnato con successo il referendum. A loro avviso, questo "assegno in bianco" di 6 miliardi di franchi costituisce "uno spreco di soldi pubblici" che verranno a mancare in importanti settori quali la sanità, la protezione da catastrofi e la lotta contro il cambiamento climatico.

Nel corso della campagna per il voto, gli oppositori hanno sostenuto che i 6 miliardi per l'acquisto rappresentano solo una minima parte della fattura totale pagata dai contribuenti svizzeri. "Se si considera l'intera durata del loro utilizzo, questi aerei di lusso ci costeranno addirittura attorno ai 24 miliardi di franchi", ha scritto il comitato referendario nell'opuscolo ufficiale delle spiegazioni sul voto del 27 settembre.

Una spesa che giudicavano inoltre inutile, poiché secondo loro, i caccia pesanti "non sono in grado di proteggere lo spazio aereo da buona parte delle minacce attuali". A loro parere, occorrerebbe invece acquistare "aerei da combattimento leggeri, che hanno il pregio di essere meno costosi, più ecologici e meno rumorosi".

Una necessità secondo i sostenitori

Al contrario, secondo governo federale, dei partiti di destra e di centro e delle associazioni vicine all'esercito, l'ammodernamento della flotta aerea è indispensabile affinché la Svizzera possa mantenere un sistema di difesa credibile e rimanere indipendente dagli altri Paesi. I fautori dell'acquisto di nuovi caccia, l'attuale flotta in dotazione all'esercito svizzero è obsoleta e l'aumento del numero di elicotteri o droni non è un'alternativa sufficiente.

I sostenitori hanno anche replicato che i 6 miliardi di franchi previsti per l'acquisto provengono dal normale budget assegnato all'esercito e che i fondi non saranno quindi prelevati da altri settori. D'altra parte, più della metà della somma spesa verrebbe restituita all'industria svizzera attraverso accordi di compensazione.