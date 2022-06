Espropriare anziché congelare: un'opzione praticabile in Svizzera?

Diversi Paesi occidentali hanno provveduto a congelare i beni dei potentati russi. Alcuni si spingono oltre e ipotizzano ora la possibilità di un’espropriazione parziale a favore della ricostruzione dell’Ucraina. Anche in Svizzera l’idea prende piede.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2022 - 10:17

Abito in Svizzera dal 2016 e dal 2017 lavoro per swissinfo.ch. Con otto anni di esperienza come giornalista presso il quotidiano economico giapponese Nikkei, i miei principali interessi sono l'economia, la finanza, la politica monetaria e la borsa. Abbreviazione: tm

"Bisogna scovare gli averi patrimoniali russi e procedere alla loro confisca o al loro congelamento", ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo scorso mese di maggio in un discorso online in occasione del Froum economico mondiale (WEF) di Davos. "Ovviamente non è semplice. Tuttavia, se lo facciamo, l’idea di emulare la Russia perderà tutto il suo fascino per qualsiasi altro aggressore".

Le parole di Zelensky sfondano una porta aperta. Negli Stati Uniti, già in aprile la Camera dei rappresentanti aveva varato un disegno di legge che chiede al presidente Joe Biden di espropriare i beni congelati degli oligarchi e destinarli al sostegno militare e all’aiuto umanitario in Ucraina. Pur non essendo vincolante, il disegno legislativo rispecchia pur sempre una richiesta bipartisan al presidente.

Nell’Unione europea, la Commissione europea ha proposto disposizioni più restrittive per ritirare e confiscare gli averi degli oligarchi. L’occultamento di valori patrimoniali è considerato un reato, mentre è consentito confiscare e vendere i beni. Sulle colonne del quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, Didier Reynders, commissario europeo alla giustizia, ha espresso l’auspicio che anche la Svizzera si allinei a questa decisione.

In Svizzera manca ancora una posizione ufficiale sulla questione dell’espropriazione. Ai microfoni della stampa durante il WEF, il presidente della Confederazione Ignazio Cassis ha affermato: "Si tratta di una questione globale e la Svizzera darà la sua risposta a tempo debito".

Tuttavia, il gruppo socialista ha sottoposto un intervento parlamentare al Consiglio nazionale, la Camera bassa, dove esorta il Governo ad elaborare le basi giuridiche per poter confiscare gli averi di persone toccate dalle sanzioni.

La mozioneLink esterno sarà trattata non prima della sessione autunnale. Tuttavia, anche se venisse approvata il processo legislativo vero e proprio si protrarrebbe verosimilmente per diversi anni.

Il diritto vigente non consente l’espropriazione

La Legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmbLink esterno), che costituisce la base legale per le sanzioni della Svizzera contro la Russia, non contempla l’espropriazione dei beni. Con il congelamento degli averi non avviene alcun passaggio di proprietà, vengono invece vietate le transazioni. Vale a dire che un immobile, ad esempio, non può essere affittato né venduto, ma il proprietario può continuare a risiedervi. I beni congelati sono nuovamente a libera disposizione del proprietario non appena le sanzioni vengono revocate o gli averi in questione sono cancellati dalla lista delle sanzioni.

La Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVPLink esterno), che disciplina la confisca dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte, è entrata in vigore nel 2015. Tuttavia, prevede che i valori patrimoniali confiscati siano restituiti alla popolazione dello Stato interessato.

In virtù di questa legge il Consiglio federale ha deciso di avviare una procedura amministrativa per la confisca di valori patrimoniali di proprietà di potentati ucraini congelati in Svizzera all’indomani della rivoluzione ucraina del febbraio 2014. Tuttavia, il testo di legge non consente di confiscare gli averi di oligarchi russi e di trasferirli in Ucraina.

Fonte: Segreteria di Sato dell’economia SECO

End of insertion