Le persone in Europa vogliono più democrazia svizzera

La Landsgemeinde (assemblea cantonale politica all'aperto) è una forma primitiva della democrazia svizzera ed è unica nel suo genere in tutto il mondo. Si svolge nei Cantoni di Glarona (nell'immagine) e di Appenzello Interno. Samuel Trümpy

Quasi nessun altro Paese è così soddisfatto della propria politica come la Svizzera. Gli Stati vicini vedono la Confederazione come un modello di democrazia per l'Unione europea, secondo un sondaggio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2021 - 08:53

"Libertà! Libertà!": è il grido che risuona ogni settimana per le strade delle città svizzere durante le proteste contro le misure adottate per contrastare la pandemia. Tra le richieste dei manifestanti ci sono anche le dimissioni del ministro della sanità Alain Berset. Cartelloni e canti denunciano la "dittatura del coronavirus", una contestazione mossa anche dall'Unione democratica di centro, il più grande partito a livello federale.

Si potrebbe pensare che si tratti di una situazione drammatica per la politica svizzera basata sulla stabilità e la concordanza. Eppure, il governo continua a godere di molta fiducia tra la popolazione. Come negli anni precedenti, nel 2020, l'anno della pandemia, in nessun altro paese dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) la percentuale di persone che dicevano di fidarsi in linea di principio del loro governo è stata così alta.

"La soddisfazione in Svizzera è chiaramente presente anche in relazione alla politica sul coronavirus", rileva il politologo Urs Bieri, co-direttore dell'istituto di ricerca demoscopica gfs.bern. "C'è effettivamente una grande e manifesta insoddisfazione in alcuni gruppi, ma questa non dà origine a una crisi sistemica".

Insieme al suo gruppo di ricerca, Bieri ha studiato il livello di soddisfazione nei confronti della politica in Svizzera e nei Paesi vicini, intervistando 1'000 persone nella Confederazione, in Germania, in Austria, in Italia e in Francia.

Mentre il sondaggio in Svizzera era incentrato sul sistema politico nazionale, l'indagine condotta dei Paesi vicini ha riguardato la soddisfazione nei confronti dell'UE. Ancora una volta, i risultati mostrano che le persone in Svizzera sono più soddisfatte della politica rispetto a quelle nei Paesi limitrofi.

Il 90% delle persone adulte che risiedono in Svizzera è abbastanza o molto soddisfatto del sistema politico elvetico. Nei Paesi vicini, invece, solo il 50% di chi è stato intervistato è soddisfatto del sistema politico dell'UE.

Soddisfazione grazie alla democrazia diretta

Il livello di soddisfazione in Svizzera è costantemente alto. In particolare, il 93% delle persone interrogate è abbastanza o molto soddisfatto della possibilità di partecipare alle decisioni politiche. La libertà di espressione, le elezioni legislative e la libertà di manifestare per cause politiche contribuiscono anch'esse alla soddisfazione generale nei confronti della politica. "Tra tutti i mezzi partecipazione, la democrazia diretta è ritenuta particolarmente importante", sottolinea Bieri.

Nei Paesi vicini alla Svizzera, le possibilità di partecipazione ottengono una valutazione nettamente peggiore. Solo il 48% della popolazione residente le reputa soddisfacenti.

Ma fino a che punto il sistema politico della Svizzera può essere paragonato a un'associazione di Stati come l'UE? "I due sistemi non possono essere direttamente confrontati, ma l'effetto della democrazia sulla vita e il quotidiano sì", spiega Bieri. Scopo del sondaggio non è di giudicare quale sistema politico sia migliore, ma di vedere come altri sistemi risolvono i problemi e imparare da essi.

I Paesi vicini vogliono la democrazia diretta sul modello elvetico

Le persone intervistate nei Paesi vicini sostengono che l'UE può imparare molto dalla Svizzera. Che si tratti dell'elezione del Governo o del Parlamento, del federalismo o della libertà di espressione, la Svizzera tende ad essere percepita come superiore all'UE.

Anche in questo caso, la democrazia diretta è particolarmente importante. Il 77% di chi ha partecipato all'indagine nei Paesi vicini è piuttosto o decisamente a favore che l'UE segua il modello elvetico sulla possibilità di votare su leggi o modifiche costituzionali. Il 75% vuole poter contribuire a definire la politica dell'UE con iniziative e referendum, come succede in Svizzera.

"La soddisfazione in Svizzera è chiaramente presente anche in relazione alla politica sul coronavirus." Urs Bieri, Istituto gfs.bern End of insertion

Quindi ci sarà presto una riforma politica dell'UE secondo il modello elvetico? "Il sondaggio mostra l'opinione della popolazione e la loro percezione dalla vita quotidiana. I vincoli politici non giocano alcun ruolo", puntualizza Bieri.

Il ricercatore sottolinea che "la Svizzera è cresciuta grazie al suo sistema politico durante un lungo periodo di tempo, a volte attraverso pressioni esterne, come nel caso del suffragio femminile". La Svizzera ha avuto molto tempo per imparare a gestire la democrazia diretta. "Questa è una delle ragioni per cui l'introduzione della democrazia dall'oggi al domani non funzionerebbe ovunque".

Bieri è rimasto un po' sorpreso dalla valutazione lusinghiera della Svizzera da parte di chi risiede nei Paesi vicini: "Ci sono sicuramente degli aspetti della Svizzera che vengono spesso criticati, come la mancanza di trasparenza nel finanziamento dei partiti o l'inadeguata inclusione delle minoranze. Ma tutto questo non è percepito allo stesso modo nei Paesi vicini".

