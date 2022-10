Gli oppositori di Putin criticano la Svizzera

swissinfo.ch

Come valutano i principali esponenti dell'opposizione russa il ruolo della Svizzera nella guerra contro l'Ucraina? Le critiche sono unanimi: il Paese si nasconde ancora dietro la sua neutralità e concede troppe scappatoie alle cerchie vicino a Putin.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 settembre 2022 - 06:45

swissinfo.ch

Vladimir Kara-Mursa ha scritto le sue risposte a mano dalla prigione russa in cui si trova. swissinfo.ch

La giornalista di swissinfo.ch Elena Servettaz ha contattato le voci più importanti dell'opposizione russa. La maggior parte di loro ha lasciato il Paese da tempo. L'ex campione di scacchi Garri Kasparov vive in Croazia, l'imprenditore Leonid Nevzlin in Israele, l'economista Sergei Guriev è fuggito in Francia, mentre Sergei Aleksashenko, pure lui economista, vive a Washington.

Vladimir Kara-Mursa è invece imprigionato in Russia. Ha risposto alle domande che gli abbiamo inviato tramite il suo avvocato, scrivendo a mano nella sala colloqui del carcere. È molto critico sul ruolo della Svizzera: "I funzionari di Putin hanno potuto accumulare lì il denaro rubato ai contribuenti russi". La Svizzera è diventata così "complice" del presidente russo.

Per l'economista Sergei Guriev, è chiaro che "ogni scappatoia, per quanto piccola, sarà utilizzata da Putin". La Svizzera, secondo lui, è fondamentale in questo senso. "È un Paese che dispone di tecnologie e banche moderne. Queste potrebbero aiutare Putin ad aggirare le sanzioni", afferma. In vista dell'inverno, è sicuro che "se ci sarà un embargo sul petrolio russo, i commercianti svizzeri dovranno svolgere un ruolo importante".

Leonid Nevzlin afferma: "Sono in gioco la vita delle persone e il futuro dell'intero continente", ma "i conti bancari svizzeri appartenenti ai compari di Putin sono ancora attivi". Nevzlin invita il Governo elvetico e le banche a intervenire in modo più coerente, anche nel caso di acquisti immobiliari più o meno occulti. "In questa situazione, è meglio esagerare che non fare abbastanza con la scusa della neutralità".

Nevzlin era il più stretto collaboratore dell'ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky, che oggi vive a Londra. L'imprenditore trapiantato in Israele dichiara: "È impossibile appartenere all'Europa senza condividere i valori europei di base. Per questo non c'erano alternative allo sviluppo del tradizionale concetto svizzero di neutralità". Un tempo Khodorkovsky era l'uomo più ricco della Russia. Il Cremlino ha messo una taglia di 500'000 dollari sulla sua testa.

L'ex campione mondiale di scacchi Garri Kasparov è tassativo: "Putin deve essere costretto a fermare l'invasione, non può essere convinto". Vuole che i beni delle cerchie vicino a Putin siano utilizzati per la ricostruzione dell'Ucraina. Ma questo richiederebbe una volontà politica. "Nonostante abbia compiuto dei progressi nella sua posizione contro la Russia, il Governo svizzero non è disposto a compiere tali passi", denuncia Kasparov.

L'economista Sergei Aleksashenko critica da parte sua la neutralità della Confederazione, anche se sostiene le sanzioni dell'UE. Per lui non è sufficiente: "Se ci schiera dalla parte dei buoni, bisogna fermare i macellai", sottolinea. "La Svizzera – aggiunge – è un Paese in cui hanno sede molti commercianti di materie prime e Bruxelles non conosce a sufficienza le loro attività".













Altri sviluppi Altri sviluppi Il volto che cambia della Ginevra internazionale Ginevra, città internazionale per antonomasia, continua ad essere una calamita per nuove organizzazioni o iniziative di carattere globale.

Parole chiave: Politica

Conflitti

Ambiente

Criminalità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative