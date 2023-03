Gli svizzeri estraggono quattro persone dalle macerie nella Turchia meridionale colpita dal terremoto

La situazione è "catastrofica", afferma il responsabile di Swiss Rescue. Keystone / Erdem Sahin

I soccorritori svizzeri hanno finora estratto quattro persone vive dalle macerie di Hatay, nella Turchia meridionale, colpita da un terremoto lunedì, ha dichiarato il capo del Soccorso svizzero.

Salvare quattro vite è un evento storico per il Soccorso svizzero, ha dichiarato mercoledì Sebastian Eugster in un'intervista all'agenzia di stampa Keystone-SDA. I quattro sopravvissuti sono stati trovati in cavità di edifici crollati.

Eugster ha definito questa una "catastrofe assoluta", mai vista prima nella sua carriera di soccorritore. In totale, più di 11.000 persone sono morte in seguito ai forti terremoti che hanno colpito alcune zone della Turchia e della Siria.

A Hatay, un gran numero di edifici è crollato o è stato danneggiato, ha detto Eugster. Molte persone sono per strada, dormono nelle loro auto o in rifugi di fortuna. Quasi nessuno vuole o è in grado di tornare alle proprie case. Questo a volte porta a "situazioni spiacevoli", dice, perché tutti vorrebbero beneficiare dell'aiuto di esperti internazionali.

Il Soccorso svizzero è stato uno dei primi team ad arrivare nell'ambito di un'azione di soccorso internazionale. Sono stati assegnati ad Hatay appena arrivati e sono responsabili delle operazioni di ricerca sistematica in un settore della città.

Le squadre svizzere, composte in totale da 87 specialisti, sono pronte a lavorare per dieci giorni, con due squadre che lavorano 24 ore su 24. È difficile dire quanto possa durare la speranza, ha continuato Eugster, e "il tempo scorre".

Nessuna squadra svizzera in Siria

La Svizzera non prevede di inviare una squadra di soccorso in Siria, poiché la situazione rimane molto difficile, ha dichiarato mercoledì all'emittente pubblica svizzera SRF il capo della squadra di intervento svizzera Martin Jaggi.

Se la situazione non migliorerà, le squadre di soccorso potrebbero non riuscire a raggiungere il Paese devastato dalla guerra.

Tuttavia, la Svizzera invierà aiuti umanitari. La Svizzera sta già lavorando in Siria, soprattutto attraverso partner locali, e si prevede che il Ministero degli Esteri aumenterà gli aiuti per aiutare le conseguenze del terremoto.

Anche la Catena della Solidarietà, il braccio umanitario della Società svizzera di radiotelevisione - casa madre di swissinfo.ch -, ha lanciato un appello alle donazioni per sostenere le vittime del terremoto. Finora ha raccolto più di 3 milioni di franchi svizzeri (3,25 milioni di dollari).

