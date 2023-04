I partiti verde e verde-liberale danno il via alle campagne elettorali

Il partito di sinistra dei Verdi spera di ripetere il successo del 2019, quando ha ottenuto guadagni significativi. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

I partiti svizzeri dei Verdi e dei Verdi liberali hanno presentato sabato i temi della loro campagna elettorale in vista delle elezioni federali di quest'autunno.

RTS/jc

In occasione di un'assemblea dei delegati tenutasi nella città di Olten, nella Svizzera nordoccidentale, i Verdi di sinistra hanno promesso di mobilitarsi per il clima, la biodiversità e una società più equa. Hanno anche avuto qualcosa da dire sull'acquisizione da parte di UBS della banca Credit Suisse, in difficoltà, nell'ambito di un accordo sostenuto dal governo. Il presidente del partito Balthasar Glättli ha affermato che se lo Stato mette a disposizione miliardi in garanzie, dovrebbe porre come condizione il rispetto degli obiettivi climatici. "Se il clima fosse una grande banca, il governo l'avrebbe già salvata", ha detto ai delegati.

I Verdi sperano di ripetere il successo ottenuto alle ultime elezioni federali del 2019, quando hanno fatto grandi passi avanti. I Verdi hanno ottenuto il 13% dei voti per la Camera dei Rappresentanti, con un aumento di quasi il 6% rispetto al 2015 e il loro miglior risultato di sempre. Anche i Verdi liberali centristi hanno aumentato la loro quota di voti al 7,9% dal 4,6%.

Il partito dei Verdi liberali, i cui delegati si sono riuniti sabato nella città settentrionale di Rheinfelden, ha anche lanciato la sua campagna elettorale con lo slogan "avere il coraggio di trovare soluzioni". Il suo presidente Jürg Grossen ha fatto appello a politiche a lungo termine che creino un consenso trasversale per affrontare numerose sfide come il cambiamento climatico, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e il crollo del Credit Suisse.

Anche i Verdi liberali hanno chiesto un'economia responsabile. Si sono uniti ai partiti socialdemocratici e verdi nel chiedere un'inchiesta parlamentare sull'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS.

